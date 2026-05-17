Binance'e 14 Mayıs'ta 1,5 milyar doları aşan stablecoin girişi yaşandı

  • 🚨 Binance’te stablecoin net girişi bir günde 1,5 milyar doları aştı.
  • 📈 ERC20 ağı üzerinden yüksek miktarda USDT yatırıldı ve toplam işlem sayısı 85 bine yaklaştı.
  • 💡 $BTC fiyatındaki dalgalanma stablecoin talebini doğrudan etkiledi.
  • ⚡ Kritik nokta: Tek günlük hareketler uzun vadeli piyasa eğilimini doğrulamıyor.
Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsalarından Binance’te, 14 Mayıs günü 1,5 milyar doları aşan net stablecoin girişi kaydedildi. Bu gelişme, son günlerde borsadan gerçekleşen yüksek miktarlı çıkışların ardından hızlı bir yön değişimini işaret etti. 12 Mayıs’ta Binance’ten yaklaşık 1,3 milyar dolarlık stablecoin çıkışı yaşanmıştı.

1 Stablecoin girişlerinde ERC20 USDT öne çıktı
2 İşlem sayısında rekor artış

Stablecoin girişlerinde ERC20 USDT öne çıktı

Girişlerin büyük kısmı, Ethereum ağındaki USDT transferlerinden kaynaklandı. Aynı gün içinde TRC20 yani Tron ağındaki USDT çıkışı ise 99 milyon dolar oldu. Bu veriler, yatırımcıların ağlar arası varlıklarını yalnızca yeniden dağıtmak yerine, borsaya yeni likidite aktardıklarını ortaya koydu.

Analiz şirketi CryptoQuant’ın paylaştığı bilgilere göre, son birkaç gün boyunca ağırlıkla borsadan stablecoin çıkışları yaşanırken, 14 Mayıs’ta 1,5 milyar dolarlık hacimli bir girişin gerçekleşmesi akışlardaki yönün sert biçimde değiştiğini gösterdi.

CryptoQuant analistlerinden Darkfost, giriş çıkış rakamlarının kısa vadeli fiyat hareketleriyle yakından ilişkili olduğuna işaret etti ve özellikle Bitcoin’in 82 bin dolara yaklaştığı anlarda girişlerin hızlandığını, 80 bin doların altına inilince ise çıkışların tekrar arttığını belirtti.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, haberin yazıldığı dönemde 80 bin ile 82 bin dolar aralığında işlem görmekteydi. Uzmanlar, stablecoin girişlerinin sürdürülebilir pozitif bir trende dönüşmesi durumunda piyasa açısından daha kalıcı bir alım ilgisinin ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Tek günlük hareketlerin ise henüz net bir eğilime işaret etmediği belirtiliyor.

İşlem sayısında rekor artış

Dolar bazında büyük hacmin dışında, Binance üzerindeki günlük ERC20 stablecoin yatırma işlemlerinin sayısında da ciddi bir yükseliş gözlemlendi. CryptoQuant araştırmacısı Rei, yalnızca bir günde borsaya gönderilen stablecoin transferlerinin sayısının yaklaşık 85 bine ulaştığını açıkladı.

Bu veri, toplam para miktarından ziyade borsaya işlem gönderen cüzdan sayısındaki geniş tabanlı hareketliliğe işaret ediyor. Hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların, güncel piyasa şartlarına göre hızlı ve çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Dalgalı seyreden piyasada stablecoin yatırımları; spot portföy ayarlamalarına, teminat gösterimine veya token takasına zemin oluşturabiliyor. İşlem sayısındaki artış, piyasa sakinliğine rağmen likidite ilgisinin devam ettiğine dair bir gösterge sunuyor.

Rei’ye göre, yüksek işlem hacmi ile artan transfer sayısı birlikte değerlendirildiğinde, piyasada varlıkların aktif biçimde hareket ettiğini, yatırımcıların likidite fırsatlarını yakından takip ettiğini anlamak mümkün.

Piyasa gözlemcileri, büyük miktarlı girişlerin ve fazla sayıda işlemin, ilerleyen günlerde fiyat hareketleriyle birlikte alış yönlü baskıya dönüşüp dönüşmeyeceğini dikkatle izliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
