Stabilcoin Ã¶demelerinde pay %86â€™ya Ã§Ä±ktÄ±! Åžirketler neye hazÄ±rlanÄ±yor?

Kripto Ã¶deme platformu Paybisâ€™in Money20/20 Europe konferansÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeni rapora gÃ¶re, stabilcoinler uluslararasÄ± iÅŸ Ã¶demelerinde giderek daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r bir yer ediniyor. Amsterdamâ€™daki etkinlikte aÃ§Ä±klanan bulgular, ÅŸirketlerin bu varlÄ±klarÄ± yalnÄ±zca fiyat hareketine baÄŸlÄ± araÃ§lar olarak deÄŸil, sÄ±nÄ±r Ã¶tesi Ã¶demeler ve nakit yÃ¶netimi iÃ§in iÅŸlevsel bir seÃ§enek olarak deÄŸerlendirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

Paybis verilerinde dikkat Ã§eken sÄ±Ã§rama

Rapora gÃ¶re Paybis platformunda stabilcoinlerin toplam kripto iÅŸlem hacmindeki payÄ± Temmuz 2023â€™te %12 dÃ¼zeyindeyken, Nisan 2026â€™da %86â€™ya yÃ¼kseldi. AynÄ± araÅŸtÄ±rmada, ankete katÄ±lan ÅŸirketlerin %22,5â€™inin uluslararasÄ± Ã¶demelerde stabilcoin kullandÄ±ÄŸÄ± ya da bunu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 12 ay iÃ§inde devreye almayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Paybis, kripto varlÄ±k alÄ±m satÄ±mÄ± ve Ã¶deme Ã§Ã¶zÃ¼mleri sunan bir platform olarak biliniyor. Åžirketin verileri, Ã¶zellikle dolara sabitlenmiÅŸ dijital varlÄ±klarÄ±n sÄ±nÄ±r Ã¶tesi ticarette daha Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir bir Ã¶deme aracÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Yeni veriler, iÅŸletmelerin stabilcoinleri spekÃ¼latif kripto varlÄ±klar yerine sÄ±nÄ±r Ã¶tesi iÅŸlemler ve nakit yÃ¶netimi iÃ§in pratik bir araÃ§ olarak benimsediÄŸini ortaya koydu.

Kurumsal iÅŸlemler hacmin neredeyse tamamÄ±nÄ± oluÅŸturdu

BÃ¼yÃ¼menin ana kaynaÄŸÄ±nÄ± ÅŸirketler arasÄ± Ã¶demeler oluÅŸturdu. Paybis verilerine gÃ¶re 2025 yÄ±lÄ±nda platformdaki tÃ¼m stabilcoin hacminin %96,9â€™u B2B iÅŸlemlerden geldi. Bu oran, 2026â€™nÄ±n ilk dÃ¶rt ayÄ±nda %97,8â€™e yÃ¼kseldi. Åžirket ayrÄ±ca MayÄ±s 2026 itibarÄ±yla toplam stabilcoin hacminin 2,81 milyar dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ocak ile Nisan dÃ¶nemindeki faaliyetin ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %135 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Mini sÃ¶zlÃ¼k: B2B, ÅŸirketten ÅŸirkete yapÄ±lan ticari iÅŸlem modelini ifade eder. On ramp ve off ramp ise geleneksel para ile kripto varlÄ±klar arasÄ±nda giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ saÄŸlayan, yani banka hesabÄ± ile dijital varlÄ±k altyapÄ±sÄ±nÄ± birbirine baÄŸlayan hizmetlerdir.

SektÃ¶rel daÄŸÄ±lÄ±mda en bÃ¼yÃ¼k payÄ± Nisan 2024â€™ten bu yana dijital Ã¼rÃ¼nler alanÄ± aldÄ±. Bu alanÄ± sanal varlÄ±k iÅŸletmeleri, teknoloji ÅŸirketleri, perakende ve e ticaret firmalarÄ± ile finansal teknoloji saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± izledi. Raporda, bu sektÃ¶rlerin hÄ±zlÄ± ve verimli uluslararasÄ± mutabakata ihtiyaÃ§ duymasÄ± nedeniyle stabilcoinleri geleneksel bankacÄ±lÄ±k kanallarÄ±na alternatif olarak daha yakÄ±ndan deÄŸerlendirdiÄŸi belirtildi.

Bilgi eksikliÄŸi ve altyapÄ± ihtiyacÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Buna karÅŸÄ±n araÅŸtÄ±rma, bilgi dÃ¼zeyindeki farklÄ±lÄ±klarÄ±n devam ettiÄŸini de ortaya koydu. Ankete katÄ±lanlarÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ± stabilcoin transferlerinin anÄ±nda tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, bazÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lar bu sÃ¼renin bir gÃ¼ne kadar uzayabileceÄŸini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Transfer maliyetleri konusunda da benzer bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Oysa rapora gÃ¶re gerÃ§ek iÅŸlem maliyetleri Ã§oÄŸu durumda %1â€™in altÄ±nda kalÄ±yor.

Paybis yÃ¶neticileri, stabilcoinlerin niÅŸ bir kripto Ã¼rÃ¼nÃ¼nden Ã§Ä±karak iÅŸ dÃ¼nyasÄ± iÃ§in kritik bir altyapÄ± unsuruna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu. Bununla birlikte yaygÄ±n kullanÄ±m iÃ§in bankacÄ±lÄ±k eriÅŸiminin kolaylaÅŸmasÄ±, Ã¶deme kanallarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lenmesi ve dÃ¼zenlemelere uyumlu giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ Ã§Ã¶zÃ¼mlerinin geliÅŸmesi gerektiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.