UNI, yeni platform ve yakım mekanizmasıyla yükselişini sürdürdü

Uniswap ekosisteminin yerel tokenı UNI, yeni ürün duyuruları ve gelir modelindeki değişikliklerin etkisiyle son 24 saatte dikkat çeken bir yükseliş kaydetti. Token, gün içindeki 3.92 dolar seviyesinden 4.19 dolara kadar çıktıktan sonra 4.09 dolar civarında dengelendi. Böylece günlük artış yaklaşık %6.9 olurken, haftalık kazanç %2’nin, aylık yükseliş ise %30’un üzerine taşındı.

Yeni platform Robinhood Chain üzerinde devreye alındı

Uniswap Labs, 6 Ağustos’ta Robinhood Chain için özel olarak geliştirilen pools.trade platformunu kullanıma açtı. Uniswap Labs, Uniswap protokolünün geliştirilmesine katkı veren ana ekip olarak biliniyor. Yeni yapı, token üretimi ve likidite başlangıcını doğrudan Uniswap v4 ile birleştiriyor.

Platformun öne çıkan farkı, oluşturulan her token için likidite havuzunun otomatik şekilde devreye girmesi oldu. Böylece proje sahiplerinin ayrıca likidite kurmasına gerek kalmıyor. Bu havuzlardan elde edilen üretici gelirleri de manuel işleme ihtiyaç duymadan otomatik olarak birikiyor.

pools.trade iki farklı başlatma modeli sunuyor. Instant Launch modelinde token işlem görmeye hemen başlarken, Crowd Launch modelinde satış süreci dört saat açık kalıyor ve zaman ağırlıklı ortalama fiyat yöntemi kullanılıyor. Bu yöntem, yeni token çıkışlarında bot kaynaklı ani alımları sınırlamayı amaçlıyor.

Uniswap Labs, pools.trade üzerinden çıkarılan her tokenın Uniswap Web App, Wallet ve API üzerinde anında erişilebilir hale geldiğini, böylece projelerin dış listelemeleri beklemeden doğrudan işlem altyapısına kavuştuğunu açıkladı.

Mini sözlük: TWAP, yani zaman ağırlıklı ortalama fiyat, belirli bir süre boyunca oluşan fiyatların ortalamasını esas alan bir yöntemdir. Yeni listelemelerde tek bir anda oluşan sert fiyat hareketlerinin etkisini azaltmak için kullanılır.

Robinhood Chain, ücret üretiminde öne çıktı

Robinhood Chain, 1 Temmuz’da Arbitrum Orbit tabanlı bir Katman 2 ağı olarak faaliyete geçtiğinden bu yana Uniswap için önemli bir işlem kaynağına dönüştü. Ağ üzerinde Apple, Nvidia ve Google gibi şirketlerin tokenlaştırılmış hisseleri haftanın her günü günün her saati işlem görebiliyor. Bu yapı, klasik kripto piyasalardaki kısa süreli hacim patlamalarından farklı olarak daha düzenli bir işlem akışı oluşturuyor.

Proje verilerine göre Robinhood Chain, açılışından sonraki ilk 10 günde Uniswap üzerinde 6 milyar doların üzerinde takas hacmi üretti. Ağın haftalık protokol ücretlerinin yaklaşık yarısını oluşturduğu ve bu alanda Ethereum, Arbitrum ve Base gibi yerleşik ağlarla yarıştığı belirtildi.

Metrik Veri Robinhood Chain başlangıcı 1 Temmuz İlk 10 günlük takas hacmi 6 milyar doların üzeri Haftalık ücret katkısı Yaklaşık %50

Gelir modelindeki değişiklik UNI için yeni bir çerçeve oluşturdu

UNI uzun süre boyunca ağırlıklı olarak yönetişim tokenı olarak öne çıkarken, son onaylanan yönetişim kararları bu çerçeveyi değiştirdi. Proposal 100 dahil bazı kararların ardından Uniswap, v4 ücret anahtarını etkinleştirdi ve Robinhood Chain dahil büyük Katman 2 ağlarında zincirler arası ücret toplamayı genişletti.

Yeni sistemde takas ücretlerinin bir bölümü tamamen likidite sağlayıcılarına gitmek yerine TokenJar akıllı sözleşmelerine yönlendiriliyor. Burada biriken varlıklar için otomatik alıcılar piyasadan UNI topluyor. Ardından bu tokenlar Ethereum ağına taşınıyor ve kalıcı olarak yakım adresine gönderiliyor. Bu süreç dolaşımdaki arzı azaltıyor.

Protokol gelirinin günlük yaklaşık 114 bin dolarlık taban seviyeden 325 bin doların üzerine çıkması, ağ etkinliği yüksek kaldığı sürece UNI yakım hızını artırabilecek bir yapı ortaya koydu.

Teknik görünümde kritik eşikler izleniyor

Teknik göstergeler, temel gelişmelerle birlikte görünümün güçlendiğine işaret ediyor. UNI’nin günlük grafikte 20, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerinde kalması, alıcıların son aylardaki zayıf seyrin ardından yeniden kontrol sağladığını gösteriyor. 20 günlük ortalama 3.89 dolar civarında bulunuyor ve en yakın dinamik destek konumu taşıyor.

Göreceli güç endeksi 58 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, rallide görülen daha yüksek seviyelerden geri çekilmeye işaret etse de 50 eşiğinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Kısa vadeli grafikte fiyatın VWAP çevresinde hareket etmesi de son yükselişin tamamen bozulmadığına işaret ediyor.

Yukarı yönde 4.18 ile 4.25 dolar aralığı öne çıkıyor. Kaldıraçlı pozisyonların yoğunlaştığı bu bölgenin aşılması halinde kısa pozisyon tasfiyeleri ek alım baskısı yaratabilir. Aşağı tarafta ise ilk önemli likidite kümesi 4.00 dolar civarında görülüyor. Bu desteğin kırılması durumunda 3.88 ile 3.90 dolar bandı daha güçlü bir savunma alanı olarak izleniyor.