Kayıt Banner
UNISWAP (UNI)

Uniswap, UNI yakımını artırabilecek iki teklifi oylamaya sundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Uniswap, UNI yakımını destekleyebilecek iki yönetim teklifini oylamaya sundu.
  • 📌 Teklifler, v4 havuzlarında yeni ücretleri ve Robinhood Chain üzerindeki v2 ile v3 ücretlerini kapsıyor.
  • 📊 Robinhood Chain, 1 Temmuz'daki açılışın ardından 10 Temmuz'a kadar 6 milyar doları aşan hacim üretti ve $UNI için yeni yakım kaynağı oluşturdu.
  • 🗓️ Oylama 26 Temmuz'da sona erecek ve karar aralıkta başlatılan yakım mekanizmasını doğrudan etkileyecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Uniswap yönetimi, protokol gelirlerini genişletebilecek ve UNI yakımını hızlandırabilecek iki ayrı teklifi zincir üstü nihai oylamaya taşıdı. Tekliflerin kabul edilmesi halinde Uniswap v4 için belirli likidite havuzlarında ilk kez protokol ücreti alınacak, Robinhood Chain üzerindeki v2 ve v3 havuzlarında ise ücret uygulaması devreye girecek. Uniswap kurucusu Hayden Adams, bu adımın UNI yakımı üzerinde kayda değer etki yaratabileceğini söyledi.

İçindekiler
1 Oylama 26 Temmuz’da sona erecek
2 İlk teklif hangi ağları kapsıyor
3 Robinhood Chain için ayrı teklif hazırlandı
4 Önceki yönetim kararıyla bağlantı kuruldu

Oylama 26 Temmuz’da sona erecek

Her iki teklif için oylama 26 Temmuz’da kapanacak. Sürecin olumlu sonuçlanması durumunda Uniswap, gelir üretimini artırma stratejisinde yeni bir aşamaya geçmiş olacak. Aynı zamanda aralık ayında onaylanan yönetim güncellemesiyle bağlantılı token yakım mekanizması daha geniş bir gelir tabanıyla desteklenebilecek.

Hayden Adams, sunulan iki yönetim teklifinin tüm yeni protokol ücretlerini UNI geri alımı ve yakımı için yönlendirdiğini, bu nedenle etkisinin önemli olabileceğini vurguladı.

İlk teklif hangi ağları kapsıyor

İlk teklif, Uniswap v4 üzerindeki belirli likidite havuzlarında protokol ücretlerinin etkinleştirilmesini içeriyor. Bu kapsam Ethereum, Arbitrum, Base, BNB Chain, Polygon, Optimism ve Robinhood Chain ağlarını kapsıyor. Teklifte statik ücretli havuzlar, sürekli takas açık artırması havuzları ve toplayıcı kanca havuzları olmak üzere üç havuz türü yer alıyor.

Mini sözlük: Hook framework, Uniswap v4 içinde havuzlara özel kurallar eklenmesini sağlayan yapı olarak biliniyor. Bu sistem, ücretlerin sabit kalması yerine havuz tasarımına göre daha esnek belirlenmesine imkan tanıyor.

Uniswap v2 ve v3 sabit ücret oranlarına dayanırken, v4 daha esnek bir ücret mimarisi sunuyor. Ücretler bloktan bloğa değişebildiği için her havuz için tek tek oran belirlemek yerine, benzer havuzların aileler halinde gruplandırılması planlanıyor. Böylece protokolün belirli kuralları havuz grupları bazında uygulaması amaçlanıyor.

Robinhood Chain için ayrı teklif hazırlandı

İkinci teklif, Robinhood Chain üzerindeki Uniswap v2 ve v3 havuzlarında protokol ücretlerinin açılmasına odaklanıyor. Uniswap, Ethereum tabanlı ikinci katman ana ağı olan Robinhood Chain’in 1 Temmuz’da devreye girmesiyle birlikte üç protokol sürümünü de bu ağa taşımıştı. 10 Temmuz itibarıyla ağdaki toplam birikimli takas hacmi 6 milyar doları aştı.

Arbitrum mimarisini kullanan Robinhood Chain, ilk haftasında yaklaşık 3,1 milyar dolarlık merkeziyetsiz borsa hacmine ulaştı. Bu işlem hacminin büyük kısmını memecoin işlemleri oluşturdu. Teklifin kabul edilmesi halinde bu ağda toplanacak protokol ücretleri de UNI yakım sistemine katkı sağlayacak.

BaşlıkDetay
Robinhood Chain ana ağ başlangıcı1 Temmuz
10 Temmuz’a kadar birikimli takas hacmi6 milyar doların üzeri
İlk hafta merkeziyetsiz borsa hacmiYaklaşık 3,1 milyar dolar

Önceki yönetim kararıyla bağlantı kuruldu

Bu iki tekliften elde edilecek ücretlerin tamamı, aralık ayında kabul edilen yönetim yükseltmesiyle devreye alınan token yakım mekanizmasını destekleyecek. Söz konusu yönetim kararı yüzde 99,9 destek almış, Ethereum ana ağındaki Uniswap v2 ve v3 havuzlarında protokol ücretlerini etkinleştirmiş ve hazineden 100 milyon UNI’nin yakılmasını sağlamıştı. O dönemde Uniswap v4 için gerekli altyapı hazır olmadığı için ücret sistemi bu sürümde açılmamıştı.

Aralıkta kabul edilen yönetim güncellemesi, Ethereum ana ağındaki v2 ve v3 havuzları için protokol ücretlerini devreye alırken hazineden 100 milyon UNI’nin yakılmasını sağladı.

Protokol ücret sistemi daha sonra 11 blokzincire genişletildi. Son bir ay içinde Uniswap tarihindeki en büyük günlük UNI yakımı kayda geçti ve tek günde yaklaşık 186 bin UNI dolaşımdan çıkarıldı. Güncel teklifler de Unification ile uygulamaya alınan hızlı yönetim çerçevesi kapsamında ilerliyor. Bu yapı sayesinde teklifler, beş günlük Snapshot oylamasını geçtikten sonra doğrudan zincir üstü oylamaya taşınabiliyor. Protokol ücretlerinin genişletilmesine ilişkin tartışmalar şubatta başlamıştı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Uniswap’ta 3,20 dolar desteği korunursa toparlanma ihtimali artacak

Robinhood Chain, Uniswap’ta aktif yatırımcı sayısını 220 bine taşıdı

Uniswap, DAI, USDS ve USDC işlemlerini Sky entegrasyonuyla 1:1 paritede yönlendirmeye başladı

Uniswap Labs, UNI yakım programının yeni aşaması için v4 havuzlarında protokol ücretlerini oylamaya açtı

UNI fiyatında $2.70 destek, $3.20 direnç aralığı korunuyor

Uniswap web uygulamasında kod gerektirmeyen token açık artırma aracını kullanıma açtı

Uniswap ağında transfer hacmi üç ayda %233 artarken Binance’den 516.112 UNI çıktı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Litecoin’de 46 ila 50 dolar direnci yeniden kritik hale geldi
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da 1.825 dolar desteği korunursa 2.000 dolar eşiği test edilebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

HYPE, 63 ile 64 dolar bandı yeniden alınırsa yükseliş sinyali verebilir
HYPERLIQUID (HYPE)
Bitcoin’de nadir zincir üstü sinyal, ayı piyasasının son evresine işaret ediyor
BITCOIN (BTC)
Litecoin, kritik direnç eşiğinde yön arayışını sürdürüyor
LITECOIN (LTC)
XRP’de kaldıraç gerilerken 2024 benzeri bir tablo oluştu
RIPPLE (XRP)
Ethereum’da 1.825 dolar desteği korunursa 2.000 dolar eşiği test edilebilir
Ethereum (ETH)
Lost your password?