Uniswap, UNI yakımını artırabilecek iki teklifi oylamaya sundu

Uniswap yönetimi, protokol gelirlerini genişletebilecek ve UNI yakımını hızlandırabilecek iki ayrı teklifi zincir üstü nihai oylamaya taşıdı. Tekliflerin kabul edilmesi halinde Uniswap v4 için belirli likidite havuzlarında ilk kez protokol ücreti alınacak, Robinhood Chain üzerindeki v2 ve v3 havuzlarında ise ücret uygulaması devreye girecek. Uniswap kurucusu Hayden Adams, bu adımın UNI yakımı üzerinde kayda değer etki yaratabileceğini söyledi.

Oylama 26 Temmuz’da sona erecek

Her iki teklif için oylama 26 Temmuz’da kapanacak. Sürecin olumlu sonuçlanması durumunda Uniswap, gelir üretimini artırma stratejisinde yeni bir aşamaya geçmiş olacak. Aynı zamanda aralık ayında onaylanan yönetim güncellemesiyle bağlantılı token yakım mekanizması daha geniş bir gelir tabanıyla desteklenebilecek.

Hayden Adams, sunulan iki yönetim teklifinin tüm yeni protokol ücretlerini UNI geri alımı ve yakımı için yönlendirdiğini, bu nedenle etkisinin önemli olabileceğini vurguladı.

İlk teklif hangi ağları kapsıyor

İlk teklif, Uniswap v4 üzerindeki belirli likidite havuzlarında protokol ücretlerinin etkinleştirilmesini içeriyor. Bu kapsam Ethereum, Arbitrum, Base, BNB Chain, Polygon, Optimism ve Robinhood Chain ağlarını kapsıyor. Teklifte statik ücretli havuzlar, sürekli takas açık artırması havuzları ve toplayıcı kanca havuzları olmak üzere üç havuz türü yer alıyor.

Mini sözlük: Hook framework, Uniswap v4 içinde havuzlara özel kurallar eklenmesini sağlayan yapı olarak biliniyor. Bu sistem, ücretlerin sabit kalması yerine havuz tasarımına göre daha esnek belirlenmesine imkan tanıyor.

Uniswap v2 ve v3 sabit ücret oranlarına dayanırken, v4 daha esnek bir ücret mimarisi sunuyor. Ücretler bloktan bloğa değişebildiği için her havuz için tek tek oran belirlemek yerine, benzer havuzların aileler halinde gruplandırılması planlanıyor. Böylece protokolün belirli kuralları havuz grupları bazında uygulaması amaçlanıyor.

Robinhood Chain için ayrı teklif hazırlandı

İkinci teklif, Robinhood Chain üzerindeki Uniswap v2 ve v3 havuzlarında protokol ücretlerinin açılmasına odaklanıyor. Uniswap, Ethereum tabanlı ikinci katman ana ağı olan Robinhood Chain’in 1 Temmuz’da devreye girmesiyle birlikte üç protokol sürümünü de bu ağa taşımıştı. 10 Temmuz itibarıyla ağdaki toplam birikimli takas hacmi 6 milyar doları aştı.

Arbitrum mimarisini kullanan Robinhood Chain, ilk haftasında yaklaşık 3,1 milyar dolarlık merkeziyetsiz borsa hacmine ulaştı. Bu işlem hacminin büyük kısmını memecoin işlemleri oluşturdu. Teklifin kabul edilmesi halinde bu ağda toplanacak protokol ücretleri de UNI yakım sistemine katkı sağlayacak.

Başlık Detay Robinhood Chain ana ağ başlangıcı 1 Temmuz 10 Temmuz’a kadar birikimli takas hacmi 6 milyar doların üzeri İlk hafta merkeziyetsiz borsa hacmi Yaklaşık 3,1 milyar dolar

Önceki yönetim kararıyla bağlantı kuruldu

Bu iki tekliften elde edilecek ücretlerin tamamı, aralık ayında kabul edilen yönetim yükseltmesiyle devreye alınan token yakım mekanizmasını destekleyecek. Söz konusu yönetim kararı yüzde 99,9 destek almış, Ethereum ana ağındaki Uniswap v2 ve v3 havuzlarında protokol ücretlerini etkinleştirmiş ve hazineden 100 milyon UNI’nin yakılmasını sağlamıştı. O dönemde Uniswap v4 için gerekli altyapı hazır olmadığı için ücret sistemi bu sürümde açılmamıştı.

Aralıkta kabul edilen yönetim güncellemesi, Ethereum ana ağındaki v2 ve v3 havuzları için protokol ücretlerini devreye alırken hazineden 100 milyon UNI’nin yakılmasını sağladı.

Protokol ücret sistemi daha sonra 11 blokzincire genişletildi. Son bir ay içinde Uniswap tarihindeki en büyük günlük UNI yakımı kayda geçti ve tek günde yaklaşık 186 bin UNI dolaşımdan çıkarıldı. Güncel teklifler de Unification ile uygulamaya alınan hızlı yönetim çerçevesi kapsamında ilerliyor. Bu yapı sayesinde teklifler, beş günlük Snapshot oylamasını geçtikten sonra doğrudan zincir üstü oylamaya taşınabiliyor. Protokol ücretlerinin genişletilmesine ilişkin tartışmalar şubatta başlamıştı.