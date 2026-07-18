Ethereum’da 1.825 dolar desteği korunursa 2.000 dolar eşiği test edilebilir

Ethereum fiyatı, son yükseliş denemesinin ardından yeniden kritik bir destek bölgesine çekildi. Kısa vadede ivme kaybı görülse de analistler, daha geniş teknik görünümde yukarı yönlü olasılığın tamamen ortadan kalkmadığını düşünüyor.

Neckline bölgesi yeniden gündemde

Kripto para analisti Rod, 18 Temmuz’da yaptığı değerlendirmede Ethereum’un cup and handle olarak bilinen teknik formasyonda boyun çizgisinin üzerine çıktığını, ancak bu kırılımın kalıcı olmadığını kaydetti. Fiyat daha sonra geri çekilerek yeniden aynı bölgeye döndü.

Mini sözlük: Cup and handle, fiyatın önce yuvarlak dip oluşturup ardından kısa süreli bir geri çekilme yaşadığı teknik formasyondur. Analistler bu yapıyı genellikle yükselişin devamına işaret eden bir görünüm olarak değerlendirir.

Söz konusu boyun çizgisi 1.825 ile 1.850 dolar aralığında yer aldı. Bu bölge, kırılım öncesinde birçok kez direnç olarak çalıştı. Ethereum yaklaşık 1.930 dolara kadar yükseldikten sonra gücünü kaybetti ve yeniden bu seviyelere çekildi.

Alıcıların 1.825 ile 1.850 dolar bandını koruması halinde, eski direnç bölgesinin desteğe dönüştüğü teyit edilebilir. Bu durumda Ethereum’un yeniden 1.900 ile 1.950 dolar aralığına yönelmesi, ardından 2.000 dolar seviyesini test etmesi mümkün görülüyor.

Buna karşılık 1.825 doların altına sarkılması halinde son kırılımın yanıltıcı bir sinyal olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda 1.775 dolar ilk geri çekilme alanı olarak öne çıkarken, 1.700 dolar ise bir sonraki önemli destek seviyesi olarak izleniyor.

Seviye Önemi 1.825 ile 1.850 dolar Kritik destek ve eski direnç bölgesi 1.900 ile 1.950 dolar Olası toparlanma hedefi 2.000 dolar Bir sonraki ana eşik 1.775 ve 1.700 dolar Aşağı yönde izlenen destekler

Uzun vadeli görünümde daha yüksek hedefler izleniyor

Son geri çekilmeye rağmen Ethereum, son birkaç yıldır fiyat hareketini şekillendiren yükselen kanalın alt sınırına yakın seyrediyor. Bu yapı, uzun vadeli teknik görünümde daha yüksek seviyelerin hala masada olduğuna işaret ediyor.

Bir diğer analist Centurion, Ethereum’un haftalık talep bölgesi olarak görülen 1.537 ile 1.683 dolar aralığını koruduğunu ve ardından uzun vadeli trend çizgisinin üzerine döndüğünü vurguluyor. Bu değerlendirmeye göre destek altına yaşanan önceki sarkma, daha çok kısa süreli bir zayıflık olarak görülüyor.

Ethereum’un önce 1.700 ile 1.800 dolar destek bandının üzerinde kalması gerekiyor. Bu bölge korunursa piyasanın yeniden 2.000 doların üzerini test etmesi ve daha sonra 4.800 dolardaki tarihi zirveye yaklaşması ihtimal dahilinde bulunuyor.

Analistler, 4.800 doların aşılması halinde 6.400 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, daha uzun vadede ise yükselen kanalın üst bandının 10.000 ile 12.000 dolar aralığına işaret ettiğini aktarıyor. Bununla birlikte bu senaryonun geçerliliği, temel destek bölgelerinin korunmasına bağlı kalmayı sürdürüyor.

1.537 ile 1.683 dolar arasındaki alım bölgesinin kaybedilmesi durumunda toparlanma sürecinin zayıflayabileceği ve fiyatın 1.200 dolar bölgesine doğru geri çekilebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle kısa vadeli fiyat hareketi ile uzun vadeli hedefler arasında destek seviyeleri belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.

Ethereum yazım sırasında 1.839,84 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 7,27 milyar dolar, piyasa değeri ise 222,05 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki fiyat artışı yüzde 1,36 olarak kaydedildi.