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RIPPLE (XRP)

XRP’de kaldıraç gerilerken 2024 benzeri bir tablo oluştu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP'de kaldıraç kullanımı 2024'ten bu yana en düşük seviyelere yaklaştı.
  • 📉 $XRP 1,08 dolar seviyesinde kalırken açık pozisyonlar da geriledi.
  • 📊 Analistler 1,19 ile 1,42 dolar aralığını direnç, 0,74 doları destek olarak izliyor.
  • 🧭 2024 benzerliği dikkat çekse de sonraki yön için piyasa talebi belirleyici olacak.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP fiyatı, vadeli işlem piyasasında kaldıraç kullanımının zayıflamayı sürdürmesiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Token 1,08 dolar seviyesinde bulunurken, son 24 saatte yüzde 0,19 geriledi. Günlük işlem hacmi 1,21 milyar dolar, piyasa değeri ise 67,69 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu seviye, toplam kripto para piyasasının yüzde 3,09’una karşılık geliyor.

İçindekiler
1 Vadeli işlemlerde kaldıraç zayıfladı
2 2024 ile benzerlikler dikkat çekiyor
3 Direnç ve destek seviyeleri izleniyor

Vadeli işlemlerde kaldıraç zayıfladı

Kripto para analisti Crypto Patel, XRP piyasasının mevcut yapısında 2024’te görülen güçlü yükseliş öncesine benzeyen bir değişim yaşandığını belirtiyor. Patel’e göre Binance’in Tahmini Kaldıraç Oranı son dönemde 2024’ten bu yana en düşük seviyelerine indi ve bu durum, kaldıraçlı vadeli işlem pozisyonlarının çözülmeye başladığına işaret ediyor.

Mini sözlük: Tahmini Kaldıraç Oranı, borsalardaki açık pozisyon büyüklüğünün elde tutulan coin rezervine oranını izleyen bir göstergedir. Oranın düşmesi, yatırımcıların borçla açtığı işlemlerin azaldığını ve piyasanın daha az riskli hale geldiğini gösterebilir.

Açık pozisyon miktarının da gerilemesi, son XRP düzeltmesinin ardından spekülatif işlemlerin azaldığını ortaya koyuyor. Patel, mevcut seviyenin Nisan 2026’da görülen yaklaşık 0,15 düzeyine yaklaştığına dikkat çekiyor. O dönemde XRP, sert bir düzeltmenin ardından kaldıraçlı işlemlerin büyük bölümünü tasfiye etmişti.

Crypto Patel, aşırı kaldıraç temizlendikten sonra bazı dönemlerde güçlü fiyat hareketlerinin ortaya çıktığını, ancak geçmişin birebir tekrar etmeyebileceğini vurguluyor.

2024 ile benzerlikler dikkat çekiyor

Karşılaştırmanın öne çıkmasının nedeni, XRP’nin 2024’te de benzer bir kaldıraç azaltma sürecinden geçmiş olması. O sırada token 0,40 dolar civarında işlem görürken Binance kaldıraç oranı yaklaşık 0,05 seviyesine kadar inmişti. Bu sürecin ardından XRP fiyatı yüzde 790’ın üzerinde yükselmişti.

DönemXRP fiyatıKaldıraç oranı
2024 benzeri dönem0,40 dolarYaklaşık 0,05
Nisan 2026 sonrası görünümSert düzeltme sonrasıYaklaşık 0,15
Güncel görünüm1,08 dolar2024’ten beri en düşük seviyelere yakın

Buna karşın teknik görünüm henüz güç kazanmış değil. XRP fiyatı daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşturmaya devam ediyor. Bu yapı, geniş çaptaki aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Direnç ve destek seviyeleri izleniyor

Teknik analistler 1,19 ile 1,42 dolar aralığını önemli bir direnç bölgesi olarak değerlendiriyor. Kripto para piyasasında genel bir güçlenme ve alım iştahında artış görülmesi halinde XRP bu banda yönelebilir. Ancak eğilimde anlamlı bir değişimden söz edilebilmesi için bu bölgenin üzerine çıkılması gerekiyor.

Aşağı yönlü senaryoda ise 0,74 dolar seviyesi destek olarak izleniyor. Satış baskısının yeniden artması ve dijital varlık piyasasının zayıflaması halinde XRP’nin bu bölgeyi yeniden test etmesi olasılık dahilinde görülüyor.

XRP için kaldıraç göstergelerinde iyileşme dikkat çekse de fiyat yapısının halen zayıf kaldığı ve yön değişimi için kritik dirençlerin aşılması gerektiği değerlendiriliyor.

Kaldıraç, kripto vadeli işlem piyasalarında fiyat hareketlerini büyüten temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Borçla açılan pozisyonların aşırı artması, küçük fiyat değişimlerinde bile sert tasfiyeleri tetikleyebiliyor. Bu nedenle kaldıraçlı işlemlerin azalması, piyasa yapısının daha sağlıklı okunmasına katkı sağlayabiliyor.

Analistler, mevcut tablonun 2024’teki yükseliş öncesi döneme benzemesine rağmen tarihsel örneklerin tek başına yön tayini için yeterli olmadığını vurguluyor. XRP’nin bir sonraki fiyat hareketinde makroekonomik koşullar, genel piyasa yönü ve spot talep belirleyici olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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