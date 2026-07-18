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LITECOIN (LTC)

Litecoin, kritik direnç eşiğinde yön arayışını sürdürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Litecoin, 45,90 dolar direnci öncesinde kritik bir teknik sınav veriyor.
  • 📈 41,75 ile 42,55 dolar aralığındaki destek bölgesi kısa vadede izleniyor.
  • 🔗 Litecoin ağı, bu yıl 35 milyon işlem eşiğine ulaşarak istikrarlı görünümünü koruyor.
  • 💬 Piyasadaki toparlanma sürerken yatırımcılar $LTC ’de kırılmanın yönünü takip ediyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Litecoin, teknik göstergelerin işaret ettiği kritik bir eşikte işlem görüyor. Piyasa katılımcıları, fiyatın yukarı yönlü bir kırılma üretip üretemeyeceğini izlerken 41,75 ile 42,55 dolar aralığındaki destek bölgesine odaklanıyor. Bu bandın korunması, kısa vadeli görünüm açısından belirleyici kabul ediliyor.

LTC, son verilere göre 45,83 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 235,41 milyon dolar, piyasa değeri ise 3,55 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %2,58’lik yükseliş, fiyat yapısındaki toparlanma sinyalleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Kripto para analisti Umair Orakzai, Litecoin’in önemli destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Analistler, mevcut bant hareketinin bir sonraki fiyat adımında ana belirleyici olduğunu vurgularken, grafikte oluşan ters omuz baş omuz formasyonunun da olası bir yukarı dönüş sinyali verdiğini belirtiyor.

Buna karşın 45,90 dolar seviyesindeki direnç henüz tam olarak aşılmış değil. Fiyat bu bölgeyi birkaç kez test etti ve tekrar eden denemeler direnci bir miktar zayıflattı. Yine de bu seviyede satış baskısının yeniden güç kazanabileceği ve fiyatın reddedilebileceği ihtimali korunuyor.

Direncin yeniden aşılamaması durumunda satışların hızlanabileceği, bunun da destek bölgesinin altına sarkma riskini artırabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan yukarı yönlü kırılmanın kalıcı hale gelmesi halinde alım iştahının güçlenmesi gündeme gelebilir.

Litecoin Foundation verileri, ağın bu yıl 35 milyon işlem eşiğine ulaştığını gösteriyor. İşlem temposunun geçen yıla yakın seyretmesi, ağ faaliyetindeki istikrarı ortaya koyuyor. Bu tablo, Litecoin’in uzun süredir varlığını koruyan ve günlük kullanım alanı bulunan dijital varlıklar arasında yerini sürdürdüğüne işaret ediyor.

Ağdaki düzenli işlem akışı ve ödeme odaklı yapının korunması, Litecoin’in uzun vadeli kullanım alanına ilişkin beklentileri destekleyen unsurlar arasında görülüyor. Piyasadaki genel toparlanma eğilimi ve Bitcoin’de gözlenen yukarı yönlü hareket de LTC üzerindeki kısa vadeli iyimserliği besleyen etkenler arasında sayılıyor.

Önümüzdeki süreçte Litecoin’in yönü, direnç seviyelerinin aşılıp aşılamayacağına ve mevcut ivmenin korunup korunamayacağına bağlı olacak. Direncin üzerinde kalıcılık sağlanamazsa yatay seyir olasılığı da masada kalmaya devam edecek.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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