Bitcoin’de nadir zincir üstü sinyal, ayı piyasasının son evresine işaret ediyor

Bitcoin piyasasında ayı eğiliminin sona yaklaşmış olabileceğine dair dikkat çeken bir zincir üstü gösterge ortaya çıktı. CryptoQuant analisti Darkfost, bu döngüde ilk kez görülen sinyalin geçmişte büyük Bitcoin toparlanmalarından önce belirdiğini söyledi. Buna karşın analist, göstergenin piyasanın hemen yükselişe geçeceği anlamına gelmediğini, daha çok düşüş döneminin son aşamasına girilmiş olabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Kritik gösterge yeniden gündemde

Darkfost, kısa vadeli yatırımcıların maliyet tabanının uzun vadeli yatırımcıların maliyet tabanının altına indiğini ve bu durumun art arda üç gün boyunca korunduğunu belirtti. Analiste göre bu yapı, önceki döngülerde Bitcoin ayı piyasalarının son bölümünde görülmüş ve ardından yeni bir boğa döngüsünün zemini oluşmuştu.

Mini sözlük: STH, Bitcoin’i altı aydan kısa süredir elinde tutan kısa vadeli yatırımcıları ifade eder. LTH ise varlığını altı aydan uzun süredir taşıyan uzun vadeli yatırımcıları tanımlar; bu iki grubun maliyet tabanı, piyasa döngülerini izlemek için sık kullanılan zincir üstü ölçütler arasında yer alır.

Darkfost, söz konusu göstergenin anında yükseliş işareti vermediğini, ancak Bitcoin’in düşüş döneminin son safhasına girmiş olabileceğini aktarıyor.

Analist, bu dönemin düzenli alım stratejisi izleyen yatırımcılar açısından geçmişte elverişli bir zemin sunduğunu da kaydetti. Fiyatların görece düşük kaldığı bu evrelerde yapılan kademeli alımların, önceki döngülerde uzun vadeli yatırımcılar tarafından yakından izlendiği görülmüştü.

Yeni yatırımcıların maliyeti geriledi

Mevcut düşüş sürecinde yeni yatırımcıların Bitcoin almaya devam etmesi, kısa vadeli yatırımcıların ortalama edinim maliyetini 112.500 dolardan yaklaşık 69.000 dolara çekti. Bu değişim, STH maliyet tabanının LTH seviyesinin altına inmesine yol açtı ve tarihsel olarak ayı piyasalarının sonuna yakın görülen sinyali üretti.

Darkfost, bir sonraki boğa döngüsünün, yeni yatırımcıların Bitcoin’i uzun vadeli yatırımcıların ortalama alım seviyesinin üzerinde maliyetlerle toplamaya başlamasıyla güç kazanabileceğini düşünüyor. Geçmiş döngülerde benzer değişimlerin yeniden artan alım iştahına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Kısa vadeli yatırımcılar altı aydan kısa süredir Bitcoin tutanları, uzun vadeli yatırımcılar ise altı aydan uzun süre pozisyonunu koruyanları kapsıyor.

Fiyat görünümünde 60 bin dolar desteği öne çıktı

Bitcoin son dönemde satış baskısıyla karşılaşsa da kritik destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Yaklaşık üç hafta önce 57.747 dolara kadar gerileyen varlık, bu düşüşün ardından toparlanarak 60.000 dolar seviyesinin üstünde tutundu.

Piyasa ayrıca Strategy’nin temettü ödemeleri kapsamında yaklaşık 216 milyon dolar karşılığında 3.588 BTC satma kararının ardından da dengeli kaldı. Bu tablo, mevcut baskıya rağmen alım tarafının tamamen zayıflamadığına işaret etti.

İzlenen bir sonraki önemli direnç seviyesi 67.248 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması, ayı piyasasının sona erdiği yönündeki beklentileri güçlendirebilir. Bitcoin haberin hazırlandığı sırada 64.141 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 29,31 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,29 trilyon dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatteki fiyat artışı yüzde 1,63 oldu.