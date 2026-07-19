HYPE, 63 ile 64 dolar bandı yeniden alınırsa yükseliş sinyali verebilir

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, son düzeltmenin ardından uzun vadeli kritik destek bölgesinde tutunuyor. Piyasada alıcıların yeniden güç kazanıp kazanamayacağı izlenirken, işlem hacmindeki artış ve platformun geri alım ile token yakım mekanizması, protokolün uzun vadeli değerine ilişkin beklentileri destekliyor.

Fiyatta kritik eşik öne çıkıyor

HYPE, 58,73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Tokenin 24 saatlik işlem hacmi 344 milyon dolar, piyasa değeri ise 14,84 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 2,31 gerileyen fiyat, buna karşın teknik görünümde tamamen bozulmuş bir yapı sergilemiyor.

Kripto analisti Havoc, HYPE’ın fiyat düzeltmesine rağmen altı aylık yükseliş trend çizgisini koruduğunu ve bu nedenle varlığın önemli bir teknik kavşakta bulunduğunu değerlendiriyor. Analistlere göre son geri çekilme tek başına daha geniş çaplı bir düşüş trendinin başladığını göstermiyor.

Analistler, HYPE’ın 63 ile 64 dolar bandını yeniden kazanmasının son kırılmayı tersine çevirebileceğini ve piyasa algısını yeniden olumlu bölgeye taşıyabileceğini vurguluyor.

Piyasa katılımcıları özellikle 63 ile 64 dolar aralığının yeniden aşılıp aşılamayacağına odaklanmış durumda. Bu bölgenin kalıcı biçimde geri alınması halinde yükseliş eğiliminin teyit edilebileceği düşünülüyor. Buna karşılık fiyatın bu seviyenin altında uzun süre kalması, satış baskısını artırabilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 58,73 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 2,31 düşüş Kritik direnç bölgesi 63 ile 64 dolar 24 saatlik hacim 344 milyon dolar

İşlem gelirleri ve token yakımı izleniyor

Grayscale verilerine göre Hyperliquid, 2024’teki lansmanından bu yana 1,2 milyar doların üzerinde işlem ücreti üretti. Bu seviye, merkeziyetsiz sürekli vadeli işlem protokolleri arasında dikkat çeken eşiklerden biri olarak öne çıkıyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz finans türev ürünleri alanında önde gelen protokoller arasında gösteriliyor.

Hyperliquid, blokzincir tabanlı sürekli vadeli işlem platformu olarak biliniyor. Protokolün büyümesinde yüksek işlem hacmi ve kullanıcı katılımındaki artış temel unsurlar arasında yer alıyor.

Grayscale araştırma ekibinin değerlendirmesine göre geri alım ve yakım mekanizması, platform gelirleri ile token arzındaki azalmayı aynı yapıda birleştirerek Hyperliquid’i benzerlerinden ayırıyor.

Söz konusu sistem, platformun elde ettiği gelirin bir bölümünün HYPE yakımında kullanılmasına imkan veriyor. Böylece büyüme, ücret gelirleri ve token arzındaki azalma arasında doğrudan bir bağ kuruluyor.

Piyasa yönü alıcıların gücüne bağlı olacak

Olumlu fiyat beklentilerine ve ağdaki güçlü büyümeye rağmen HYPE kısa vadede aşağı yönlü hareket etmeyi sürdürüyor. Yine de genel kripto para piyasasındaki görünümün iyileşmesi, koşullar elverişli kalırsa yeni bir kırılma ihtimalini gündemde tutuyor.

Önümüzdeki süreçte HYPE’ın yönünde belirleyici unsur, alıcıların 63 ile 64 dolar direnç bölgesini geri alıp alamayacağı ve mevcut uzun vadeli destek alanını koruyup koruyamayacağı olacak. İşlem hacmindeki artış ile geri alım ve yakım mekanizmasının birlikte çalışması, yükseliş ivmesini güçlendirebilir.