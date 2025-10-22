ASTERHyperliquid (HYPE)

Aster, Solana, HYPE ve Bitcoin Piyasa Hakimiyeti 22 Ekim Analizi

Özet

  • Sherpa Aster Coin için bir süre yana hareket bekliyor. 0,946 dolar önemli destek ve aşılacak engel 1,265 dolarda.
  • HYPE Coin 34,3 doları koruyor. Ancak düşüşte 38,4 dolar desteği yakından izlenecek.
  • DaanCrypto BTC.D için yükselişin devam etmesini bekliyor. Güçlü altcoin rallileri için BTC'de toparlanma umuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin $109,411.71 fiyatı 108 bin dolar seviyesinin etrafında oyalanıyor. ABD müzakerelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı ancak henüz etkisi hissedilmedi. Diğer yandan Trump’ın oğlu Eric Trump Bitcoin hakkında daha fazla güzel şey söylüyor. Cuma günü gelecek enflasyon verisi ise Fed faiz kararı öncesinde bu ayı tek makro verisi. Peki Aster, Solana, HYPE ve BTC.D için güncel tahminler ne yönde?

İçindekiler
1 Aster, HYPE ve Solana (SOL)
2 Bitcoin Piyasa Hakimiyeti

Aster, HYPE ve Solana (SOL)

Altcoinler için ortam harika değil ancak ucuz fiyatlardan alım yapılabilecek günlerde kripto hiç kısa vadeli gelecek vadetmemişti. Yani fiyatlar düşükse riskler ve korku vardır bugünlerde onlardan. Yatırımcıların önemli kısmı birçok altcoin için kenarda kalıp neler olacağını izlemenin daha doğru fikir olduğunu düşünüyor.

1 Kasım tarihinde Çin ile ABD misillemelerini yapacak ve 5 Kasım günü Yüksek Mahkeme tarifelerin Trump’ın yetkisi dahilinde olup olmadığıyla ilgili duruşma düzenleyecek.

Daha fazla volatilitenin yaklaştığı açık ve Sherpa güncel grafiği paylaşarak şunları söyledi;

HYPE hala kripto dünyasındaki en iyi proje ama genel satışların nedeni muhtemelen kilit açma belirsizliği (başka bir neden aklıma gelmiyor; belki sadece daha fazla perps rekabeti?).

Kilitlerin açılması netleştiğinde, bu muhtemelen bir all-in durumu olacak (eğer kilitlerin açılması iyi/sağlıklı bir şekilde çözülürse). Mevcut durumda, eğer aylık olarak bu kadar büyük bir miktarı kilit açmak istiyorlarsa, bu kısa/orta vadede uzak durulması gereken bir durumdur.”

Düşüşün devamı halinde 28,41 ve 20 dolar destekleri önemli. Ancak 34,3 dolar korunduğu sürece yükseliş tekrar başlayabilir. Daha geçen ay rekorlara koşarken herkes bu fiyatlardan HYPE almanın hayalini kuruyordu.

Solana grafiğini paylaşan Sherpa dip noktasında 11’nci gününe giren SOL Coin için yana hareketin bir süre daha devam etmesini bekliyor.

Aster Coin analistin favorileri arasında ve CZ’nin açık desteği burada fazlasıyla hissediliyor. Sherpa burada piyasa ortalamasında hareket göreceğimizi ve sıçrama olmayacağını söylüyor. Korunması gerekilen kilit destek 0,946 dolarda ve yükseliş için engel 1,265 dolar.

Bitcoin Piyasa Hakimiyeti

DaanCrypto altcoin boğası için en önemli gösterge olan BTC piyasa hakimiyeti grafiğine bakıyor. Oluşan fitilin en azından bir kısmının dolmasını bekleyen analist altın rotasyonu ile BTC’nin güçleneceğini umuyor.

Altcoinlerin sert yükseldiği çoğu sıçrama hızlı bir şekilde satıldı. Düşüş sırasında BTC daha dirençli oldu. Sürdürülebilir bir sıçrama istiyorsanız, BTC’nin üstün performans göstermesini de istersiniz, böylece diğerleri de onu takip edebilir.”

