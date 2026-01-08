HYPE Coin Kırılması ve Fiyat Hedefi, 3 Farklı BTC Analizi

Haftanın son iş gününe yazı hazırlandığı sırada dakikalar var ve kripto paralar için kritik saatler başladı. Pazar günkü uyarımızda ve Salı günü mahkemeyle ilgili (Yüksek Mahkeme Tarife Kararı) netleştiğinde Cuma gününün birçok kez kritik olduğundan bahsetmiştik. Gündemi takip edenler için 3 günlük dalgalanma hiç de şaşırtıcı değil. Peki HYPE Coin ne olacak? BTC için farklı analistlerin tahminleri ne yönde?

Bitcoin Analizleri

Kral kripto para birimi nereye gidiyorsa kripto paraların geri kalanı da oraya gidiyor. BTC fiyatının 98 bin dolara geri dönerek altı haneli seviyeleri aşması ve konsolidasyona bu seviyede devam etmesi gerekiyor ki yatırımcıların altcoinler için 2026 yılına dair iştahı geri gelsin. Fakat yıla güzel başlayan BTC şimdi yaklaşan kritik gelişmelerin etkisiyle hız treni modunu tekrar açtı.

Altcoin Sherpa yukarıdaki grafiği paylaşarak net bir kırılma görülene kadar dalgalı seyrin devam edeceğini yazdı. Direnç testlerinin kısa vadeli yatırımcılar için fırsat olduğunu düşünen analist birçok kez test edilen bu tavan noktasının kırılmasını ve yükselişin hızlanmasını bekliyor.

USDT Dominance yukarıdaki dirençten dirençten tekrar geri dönmeye başladı. Mister Crypto Stoch RSI da düşüşe geçmesi nedeniyle yakın gelecekte rahatlama rallisi görebileceğimizi savunuyor.

Poppe 3 günlük MACD çöküşü nedeniyle kriptonun içinde bulunduğu dönemin hiç de normal olmadığını savunuyor.

“Bitcoin, tarihi boyunca en ağır çöküşünü yaşadı. 3 günlük MACD hiç bu kadar düşmemişti. Bu çöküş, 2022 Luna Çöküşü, 2020 COVID Çöküşü veya 2018 ayı piyasasından daha ağırdı. Bu dönemlerde alım yaparsanız, her seferinde büyük karlar elde edersiniz.”

Veya etmezsiniz ve zarar ettiğinizde Poppe size zararınızı ödemez. Tıpkı kazanç elde ettiğinizde ona kar payı vermediğiniz gibi. Bu yüzden sizin kararlarınız sizin sorumluluğunuzdur.

HYPE Coin Hedefi

Martinez bugünlerde çok net ve direkt dip hedeflerini açıklıyor. Devam eden düşüşlerin altcoinler için daha da acı verici olacağını savunan analist HYPE Coin için 12 saatlik grafikte 19 dolar hedefline işaret etti. Eğer haklı çıkarsa uzun vadeli yatırımcılar için iyi bir giriş seviyesi olabilir. Ancak HYPE Coin’in bu yıl itibariyle daha enflasyonist olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir. DYDX ve diğerlerinin 2 haneli fiyatlardan nerelere geldiğini unutmayın.

HYPE Coin’in belki de en büyük avantajı iyi gelir elde ediyor olması. Eğer DYDX gibi bir kader yaşamazsa bu yüzden yaşamayabilir.