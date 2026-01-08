Hyperliquid (HYPE)

HYPE Coin Kırılması ve Fiyat Hedefi, 3 Farklı BTC Analizi

Özet

  • Altcoin Sherpa son direnç testi başarısızlıkla sonuçlansa da yakında kırılma bekliyor. BTC için önümüzdeki dönemde daha büyük zirveler öngörüyor.
  • USDT Dominance dirençten döndü ve Stoch RSI düşüyor. Kripto paralar için en azından kısa vadede tepki yükselişi (buna göre) olası.
  • Martinez HYPE Coin için 19 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Haftanın son iş gününe yazı hazırlandığı sırada dakikalar var ve kripto paralar için kritik saatler başladı. Pazar günkü uyarımızda ve Salı günü mahkemeyle ilgili (Yüksek Mahkeme Tarife Kararı) netleştiğinde Cuma gününün birçok kez kritik olduğundan bahsetmiştik. Gündemi takip edenler için 3 günlük dalgalanma hiç de şaşırtıcı değil. Peki HYPE Coin ne olacak? BTC için farklı analistlerin tahminleri ne yönde?

İçindekiler
1 Bitcoin Analizleri
2 HYPE Coin Hedefi

Bitcoin Analizleri

Kral kripto para birimi nereye gidiyorsa kripto paraların geri kalanı da oraya gidiyor. BTC fiyatının 98 bin dolara geri dönerek altı haneli seviyeleri aşması ve konsolidasyona bu seviyede devam etmesi gerekiyor ki yatırımcıların altcoinler için 2026 yılına dair iştahı geri gelsin. Fakat yıla güzel başlayan BTC şimdi yaklaşan kritik gelişmelerin etkisiyle hız treni modunu tekrar açtı.

Altcoin Sherpa yukarıdaki grafiği paylaşarak net bir kırılma görülene kadar dalgalı seyrin devam edeceğini yazdı. Direnç testlerinin kısa vadeli yatırımcılar için fırsat olduğunu düşünen analist birçok kez test edilen bu tavan noktasının kırılmasını ve yükselişin hızlanmasını bekliyor.

USDT Dominance yukarıdaki dirençten dirençten tekrar geri dönmeye başladı. Mister Crypto Stoch RSI da düşüşe geçmesi nedeniyle yakın gelecekte rahatlama rallisi görebileceğimizi savunuyor.

Poppe 3 günlük MACD çöküşü nedeniyle kriptonun içinde bulunduğu dönemin hiç de normal olmadığını savunuyor.

Bitcoin, tarihi boyunca en ağır çöküşünü yaşadı.

3 günlük MACD hiç bu kadar düşmemişti. Bu çöküş, 2022 Luna Çöküşü, 2020 COVID Çöküşü veya 2018 ayı piyasasından daha ağırdı. Bu dönemlerde alım yaparsanız, her seferinde büyük karlar elde edersiniz.”

Veya etmezsiniz ve zarar ettiğinizde Poppe size zararınızı ödemez. Tıpkı kazanç elde ettiğinizde ona kar payı vermediğiniz gibi. Bu yüzden sizin kararlarınız sizin sorumluluğunuzdur.

HYPE Coin Hedefi

Martinez bugünlerde çok net ve direkt dip hedeflerini açıklıyor. Devam eden düşüşlerin altcoinler için daha da acı verici olacağını savunan analist HYPE Coin için 12 saatlik grafikte 19 dolar hedefline işaret etti. Eğer haklı çıkarsa uzun vadeli yatırımcılar için iyi bir giriş seviyesi olabilir. Ancak HYPE Coin’in bu yıl itibariyle daha enflasyonist olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir. DYDX ve diğerlerinin 2 haneli fiyatlardan nerelere geldiğini unutmayın.

HYPE Coin’in belki de en büyük avantajı iyi gelir elde ediyor olması. Eğer DYDX gibi bir kader yaşamazsa bu yüzden yaşamayabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanı Cuma’ya Yol Yapıyor, Kripto Paraları İlgilendiriyor

8 Önemli Gelişme ve Kripto Para Kahininin 8 Ocak Tahminleri

Bitcoin Düşüşe Geçti, Zcash Çöktü: Kripto Para Piyasası Kırmızıya Büründü

Kripto Para Piyasasında 2025 Kırılımı: Piyasa Artık Eski Kurallarla İşlemiyor

Aster, HYPE Coin ve 2,3 Milyar Dolarlık Hareket

730 Milyon Dolarlık Hareketlilik, Cuma Uyarısı ve ETF Kanalındaki Gelişmeler

Düşüş Devam Ediyor, 7 Önemli Gelişme ve Analistlerin 7 Ocak Yorumları

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Trump’tan FTX Kurucusu SBF Hakkında Açıklama
Bir Sonraki Yazı BNB Delaware Kaydı Tamam Sırada Onay Var
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BNB Delaware Kaydı Tamam Sırada Onay Var
BINANCE COIN (BNB)
Son Dakika: Trump’tan FTX Kurucusu SBF Hakkında Açıklama
KRİPTO PARA BORSALARI Kripto Para Hukuku

Lost your password?