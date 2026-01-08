KRİPTO PARA BORSALARIKripto Para Hukuku

Son Dakika: Trump’tan FTX Kurucusu SBF Hakkında Açıklama

Özet

  • Trump FTX kurucusu SBF’i affetmeyi düşünmüyor.
  • SBF'in yatırımcıları dolandırdığı kesin ve FTX kurucusu Demokratlarla yakın ilişki içindeydi.
  • Ailesinin Demokratlar içindeki gücü bile SBF'in FTX çöküşünde ceza almasını engelleyemedi ve Biden'ın ekibi o günlerde kriptoya savaş açtı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra birçok isim için af kararı verdi ve bunların içinde kripto para ünlüleri de var. Donald Trump NYT’a son verdiği röportajda SBF için af yetkisini kullanıp kullanmayacağı sorusuna da cevap verdi.

Trump ve FTX

Demokratların altın çocuğu SBF Kongre’de getirdiği saçma önerilerle siyasette tanınıyordu. Ünlü Demokratlarla verdiği pozlar ve DeFi protokollerine KYC zorunluğu getirilmesi gibi aptalca önerileri siyasiler tarafından uzun uzadıya tartışılmıştı. Tek motivasyonu ABD yatırımcılarının sadece kendi borsasında işlem yapması olan SBF daha sonra gerçekte var olmayan varlıkları müşterilere satıp onları paralarını riskli yatırımlarda yok ettiği için hapse girdi.

FTX çöküşünün baş sorumlusu SBF için af yetkisini kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda Trump buna hayır cevabını verdi. New Jersey eski senatörü Robert Menendez, SBF, George Floyd’u öldürmekten suçlu bulunan polis Derek Chauvin gibi isimler af için Trump’a mektup gönderiyor bazen de destekçileri bu talepleri iletiyor ancak Trump bunlarla ilgili af kararı almamakta kararlı.

Kripto para piyasalarına kabus gibi çöken Demokratların bir zamanlar en iyi adamları olan SBF’i bahane edip sektöre karşı sergiledikleri tavır düşünüldüğünde Trump’ın bu kararı daha anlamlı hale gelebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Amerika’da Kripto Para Rezervi Kurulması İçin Yasa Önerisi

CLARITY’nin Tüm Detayları (5 Aşamalı Onay ve Kripto Yasanın Tüm Maddeleri)

Önemli İstihbarat: 6 Ocak Günü Kripto Paralar İçin Büyük Sürpriz İçeriyor

5 Ocak ABD Piyasaları Son Durum ve Bu Hafta Kriptoda Beklenenler

Kripto Paralardaki Sessizlik Onları Vurdu: İşlem Hacmi Son 15 Ayın En Düşüğünde

Kripto Para Madenciliği ve Alım Satımına Yasal İzin Çıktı

Son Dakika: Trump Airdrop Yapacak, Token Dağıtacak

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı APT, XMR Coin Analist Hedefleri ve Kahinin Altcoin Tavsiyesi (Hangileri?)
Bir Sonraki Yazı HYPE Coin Kırılması ve Fiyat Hedefi, 3 Farklı BTC Analizi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BNB Delaware Kaydı Tamam Sırada Onay Var
BINANCE COIN (BNB)
HYPE Coin Kırılması ve Fiyat Hedefi, 3 Farklı BTC Analizi
Hyperliquid (HYPE)

Lost your password?