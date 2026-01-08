Son Dakika: Trump’tan FTX Kurucusu SBF Hakkında Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra birçok isim için af kararı verdi ve bunların içinde kripto para ünlüleri de var. Donald Trump NYT’a son verdiği röportajda SBF için af yetkisini kullanıp kullanmayacağı sorusuna da cevap verdi.

Trump ve FTX

Demokratların altın çocuğu SBF Kongre’de getirdiği saçma önerilerle siyasette tanınıyordu. Ünlü Demokratlarla verdiği pozlar ve DeFi protokollerine KYC zorunluğu getirilmesi gibi aptalca önerileri siyasiler tarafından uzun uzadıya tartışılmıştı. Tek motivasyonu ABD yatırımcılarının sadece kendi borsasında işlem yapması olan SBF daha sonra gerçekte var olmayan varlıkları müşterilere satıp onları paralarını riskli yatırımlarda yok ettiği için hapse girdi.

FTX çöküşünün baş sorumlusu SBF için af yetkisini kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda Trump buna hayır cevabını verdi. New Jersey eski senatörü Robert Menendez, SBF, George Floyd’u öldürmekten suçlu bulunan polis Derek Chauvin gibi isimler af için Trump’a mektup gönderiyor bazen de destekçileri bu talepleri iletiyor ancak Trump bunlarla ilgili af kararı almamakta kararlı.

Kripto para piyasalarına kabus gibi çöken Demokratların bir zamanlar en iyi adamları olan SBF’i bahane edip sektöre karşı sergiledikleri tavır düşünüldüğünde Trump’ın bu kararı daha anlamlı hale gelebilir.