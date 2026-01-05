Kripto Para Hukuku

Önemli İstihbarat: 6 Ocak Günü Kripto Paralar İçin Büyük Sürpriz İçeriyor

Özet

  • Planlamaya aşina olan üç kaynağa göre, iki partiden senatörler Salı günü kripto piyasası yapısı mevzuatını görüşmek üzere bir araya gelecek.
  • CLARITY kripto para piyasalarına netlik getirecek ve finans piyasasındaki lider şirketlerin beklediği şey de bu.
  • 2026 ilk çeyrek bitmeden Senato ve Temsilciler Meclisinde yasanın ilerlemesi gerekiyor Ağustos ayına kadar onaylar tamamlanmazsa 2026 ara seçimleri nedeniyle CLARITY askıda kalacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

BTC fiyatı 94 bin doların üzerinde ve ara seçim yılına girmiş bulunuyoruz. Kripto paralarda yaşanan yükseliş güzel ve uzun süredir devam eden aşırı satışların ardından beklenen bir şeydi. Hele ki 2 haftalık tatilin ardından olması gereken şey. Ancak hacimler artmalı ve altcoinlerde daha fazla “heyecan uyandıran” hareket görmeliyiz. Fakat 6 Ocak büyük gün.

İçindekiler
1 Kripto Paralar Önemli Gelişme
2 CLARITY 2026

Kripto Paralar Önemli Gelişme

PunchBowl raportörleri konuya aşina 3 kaynağa dayandırdıkları sızıntıda iki partiden Senatörlerin 6 Ocak Salı günü kripto piyasası yapısı mevzuatını görüşmek için bir araya geleceklerini söylüyor. Bu mevzuat CLARITY Act olarak biliniyor ve kripto para piyasalarına netlik getirmeyi amaçlıyor.

GENIUS yasasının geçen sene onaylanmasının ardından büyük finans kuruluşlarının, bankaların nasıl stablecoin alanında daha büyük adımlar atmaya cesaretlendiklerini gördük. Kripto para piyasasına netlik getirecek bu mevzuat da aynı kurumların kripto para hizmetlerin sunmaya başlamasının önünü açacak.

Dev finans kuruluşlarının temel motivasyonu legal finansal hizmetleri müşterilerine sunarak para kazanmaktır. Hali hazırda kripto hizmeti veren şirketler var ancak büyük bankaları bu işe temelde para motivasyonuyla dalabilmesi için CLARITY en kısa sürede yasalaşmalı. Onlar para kazanırken kripto para piyasaları daha fazla likidite çekip yükselmeli.

CLARITY 2026

Bu yasanın Senato ve Temsilciler Meclisi onaylarının ardından iki meclisin bunu tek bir tasarıya dönüştürmesi ve onaylaması gerekiyor. Farklı versiyonları olan CLARITY Act için süreç bu yüzden uzun. Senatörler eğer yarın görüşmelere başlayıp bir takvim oluşturmaya karar verirse ilk çeyrekte yasanın Senato onayı gelebilir.

30 Eylül Tarihli Son Versiyon

Senato onayının ardından Temsilciler Meclisi süreci başlar ve burada birkaç ay tasarının farklı versiyonuyla onay alan versiyonu arasında düzeltmeler yapılır. Ardından son oylamalar ve Trump’ın önüne gider. Ağustos ayından önce tüm bu süreçlerin bitmesi lazım. Demokratların kripto para düşmanı imajı onlara zarar veriyor eğer ara seçimlerde daha iyi bir sonuç almak istiyorlarsa milyonlarca ABD’li kripto yatırımcısının gönlünü kazanmak için son şansları bu.

Yasa eğer Demokratlar tarafından sürüncemeye bırakılmazsa ve Cumhuriyetçiler elini hızlı tutarsa 2026 yılında piyasa netlik yasası Trump tarafından imzalanır. Bu yılki ara seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisinde Trump’ın çoğunluğu kaybetme riski var. Trump seçimlere kadar enflasyonu ve faizleri düşürüp oy toplayacak politikalara odaklanırken kripto yasalarını tamamlamaları için partililerine yeterince baskı yapmalı. En büyük şansımız ailesinin kripto işiyle artık fazlasıyla sıkı fıkı oldukları gerçeği. Demokratların önemli kısmı bundan rahatsız ve Trump rahatsızlıkları kriptoya da genişliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
