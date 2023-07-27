Binance bugün son çeyreğe dair raporunu yayınladı. Burada Web3’ün güncel durumuna dair önemli detaylar yer alıyor. Ayı piyasasının ortasında birçok kripto projesinin tarih olduğunu gördük. Zorlu koşullara karşı ayakta kalamayan projeler eriyip giderken bazıları daha fazla gelişim gösterdi. Son rapor biraz da kriptonun fiyattan ibaret olmadığını gösteriyor.

Binance Blockchain Raporu

Blockchain endüstrisi, yıllar içinde akıllı sözleşme uygulamalarında önemli bir büyümeye tanık oldu. Akıllı sözleşmeler, kendilerine verilen görevleri kod garantisinde sürdüren ve blockchain altyapısında garanti altına alan yazılımlardır. 2023’ün 2. çeyreğinde risk sermayesi fonlarının azalması gibi ayı piyasası koşullarına rağmen, doğrulanmış akıllı sözleşmelerin sayısı artmaya devam ederek sektörün dayanıklılığı arttı.

2023’ün 2. çeyreğinde doğrulanmış akıllı sözleşmelerdeki artışı analiz etmek için BNB Chain, Ethereum, Polygon, Fantom, Avalanche, Arbitrum ve Optimism için aylık verilerini analiz eden Binance ekibi akıllı sözleşmelerdeki büyümeye dikkat çekiyor.

2023’ün 2. çeyreğindeki verilere bakıldığında, BNB Chain’in doğrulanmış akıllı sözleşmeler açısından en önde yer aldığı görülüyor ve bu da BNB Chain’in alandaki baskın konumunu ve topluluğunun ekosistemine duyduğu güveni pekiştiriyor.

Genel olarak, 2023 2. Çeyrek, birden fazla blockchainde doğrulanmış akıllı sözleşme faaliyetlerindeki artışın da gösterdiği gibi, blockchain ekosisteminde güvenlik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirliğe verilen önemin arttığını vurgulamaktadır.

Ethereum

Ethereum, doğrulanmış akıllı sözleşmelerin yüzdesinde istikrarlı bir büyüme göstererek lider blockchain konumunu korudu. Ayrıca Polygon, Fantom, Avalanche, Arbitrum ve Optimism gibi diğer blockchainler de doğrulanmış akıllı sözleşme faaliyetlerinde tutarlı bir katılım sergiledi.

Ethereum, doğrulanmış akıllı sözleşmeler için ikinci en büyük blockchain konumunu korudu. Nisan 2023’te %31’den Haziran 2023’te %34’e kadar değişen yüzdelerle istikrarlı bir büyüme sergiledi ve bu da kalıcı alaka düzeyini ve benimsenmesini işaret ediyor.

Polygon

Polygon, Nisan 2023’te %10,8’den başlayarak ve 2023’ün 2. çeyreği boyunca sürekli olarak %10-12 aralığında varlığını sürdürerek doğrulanmış akıllı sözleşmelerde esneklik gösterdi. Ölçeklenebilirlik çözümleri ve düşük işlem maliyetleri, onu geliştiriciler için cazip bir seçenek haline getirmektedir.

Fantom

Fantom’un doğrulanmış akıllı sözleşme yüzdesi Nisan 2023’te %3,3’ten başlamış ve Haziran 2023’te kademeli olarak %1,4’e gerilemiştir. Fantom, doğrulanmış akıllı sözleşme faaliyetlerinde bir düşüş yaşamış olsa da Web3 geliştirici ekosisteminde önemli bir oyuncu olmaya devam etmektedir.

Avalanche

Avalanche, 2023’ün 2. çeyreği boyunca %2,2 ile %2,7 arasında değişen yüzdelerle doğrulanmış akıllı sözleşmelerde nispeten istikrarlı bir performans sergilemiştir. Yüksek iş hacmi ve düşük gecikme süresi geliştiricilerin ilgisini çekmiş ve bu da tutarlı akıllı sözleşme faaliyetlerine yol açmıştır.

Arbitrum

Arbitrum, Nisan 2023’te %0,9’dan başlayıp Haziran 2023’te %4,5’e ulaşarak doğrulanmış akıllı sözleşmelerde kayda değer bir büyüme sergilemiştir. Bu önemli artış, 2023 yılının 2. çeyreğinde akıllı sözleşmelerle ilgili geliştirici faaliyetleri göz önüne alındığında Arbitrum’u kayda değer bir blockchain olarak konumlandırmaktadır. Ethereum ile uyumluluğu, ölçeklenebilirlik ve düşük ücret vaatleri, geliştiriciler arasında artan popülaritesine muhtemelen katkıda bulunmuştur.

Optimism

Nisan 2023’te %1,2’den başlayarak Haziran 2023’te %1,5’e ulaşan doğrulanmış akıllı sözleşmelerde tutarlı bir büyüme göstermiştir. Optimism‘in Ethereum layer2 ölçeklendirme çözümlerine odaklanması, daha hızlı ve daha ucuz işlemler arayan geliştiricilerin ilgisini ve katılımını çekmiştir.