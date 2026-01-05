Son Dakika: LIT Coin Ekibi Fiyatı Yükseltmek İçin Harekete Geçti

HYPE Coin’in başarısının ardından yeni nesil DEX pazarında yeni oyuncular görmeye başladık. Aster CZ’nin desteğiyle geçtiğimiz yıl son çeyreğinde token ihraç etti ve yıl bitmeden LIT Coin de lansman yaptı. LIT Coin istenen performansı henüz gösterememiş olsa da ekip harekete geçti.

LIT Coin Yükselişi

On-chain veriler Lighter (LIT) ekibinin LIT Coin fiyatının desteklemek için protokol ücretlerini token geri alımına kullanmaya başladığını gösteriyor. Yeni nesil DEX platformları hızlı biçimde kazançlı protokollere dönüştüğü için bu buyback programlarını sürdürme kabiliyetine sahipleri. Nitekim bu HYPE ve ASTER de benzer adımlar attı.

LIT Coin ekibinin henüz resmi olarak duyurmadığı ancak on-chain hareketle tespit edilen bu adımı yakında gelecek olası duyuruyla (muhtemelen daha fazlasının müjdelenmesiyle) fiyatın daha da yükselmesine neden olabilir. İlk dalga yükseliş yüzde 7 civarındaydı ve alımların devam etmesi halinde yükseliş de sürebilir. İlk alımın 10 bin dolar ile sınırlı olması sembolik bir adıma işaret ediyor 3 milyar dolarlık FDV’ye rağmen 35 milyon dolarlık işlem hacmiyle LIT Coin için birkaç milyon dolarlık alım hedefinin bile açıklanması alıcıları iştahlandırabilir.

Gelecek duyuru bunun buyback programının başlangıcı mı yoksa başka bir şey mi olduğunu açıklığa kavuşturacak.