IBM de Kripto Para İşine Giriyor, Digital Asset Haven Duyuruldu

Özet

  • IBM, finans kurumları, hükümetler ve şirketlerin blockchain tabanlı hizmetler sunabilmelerini sağlamak için kendi platformunu başlattı.
  • 40 kripto para ağı platformla entegre olacak.
  • Cüzdan sağlayıcısı Dfns ile IBM yeni platform için ortak çalışıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Bitcoin $115,192.63 fiyatı ABD piyasa açılışının ardından 115 bin doların altına sarktı ancak IBM biraz önce müjdeyi verdi. Kripto para piyasalarına artan ilginin ortasında dünyanın en büyükleri bu alanda çalışmalarını hızlandırıyor. Dünyanın bilişim devi IBM Digital Asset Haven’ı duyurdu ve kripto paralara kapı araladı.

Digital Asset Haven

IBM tarafından bugün duyurulan yeni platform stablecoin ödemelerinden tokenize gerçek dünya varlıklarına kadar birçok alanda kurumsallara hizmet verecek. ABD kurumları için erişilebilir olacak bu kripto para platformu yıl sonuna kadar hizmete başlayacak. Orta ve uzun vadede hedefler çok büyük.

Şirketin odağı işletmeler ve hatta hükümetler için kripto paralar konusunda merkez olmak. Kripto para saklama ve ödeme hizmetleri de sunacak platform kripto paralarla mevcut finansal altyapının entegrasyonu görevini üstlenmeyi amaçlıyor.

40’ı aşkın kripto para ağındaki merkezi olmayan finans protokollerine yani DeFi’ye entegrasyon sağlayacak platform karmaşık token ihracı uyumluluk gerekliliklerini de kolaylaştırmaya yardımcı olacak. Bugünkü duyuru son çeyrekte faaliyete geçecek SaaS platformunun artık son aşamada olduğunu gösteriyor. Kripto hizmetleri için cüzdan sağlayıcısı Dfns ile ortak çalışacak Digital Asset Haven platformu kripto paralara sermaye girişini de artıracak.

Tokenizasyon ve Stablecoinler

Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu 2028 yılına kadar trilyonlarca dolarlık pazara dönüşecek. Mastercard, Visa ve daha birçok dev tam da bu yüzden pastadan kendi dilimini almak için agresif adımlar atıyor. Trump’ın kripto para dostu duruşuyla ABD’nin kriptoyu kucaklaması da bu dönüşüm için etkili oldu.

Cüzdan sağlayıcısı Dfns’nin CEO’su Clarisse Hagege şunları söyledi;

“BM ile, saklama hizmetinin ötesine geçen ve tüm kripto varlık ekosistemini koordine eden bir platform oluşturduk. Bu platform, kripto varlıkların pilot programlardan küresel ölçekte üretime geçmesinin önünü açıyor.”

IBM Z ve LinuxONE Genel Müdürü Tom McPherson şunları söyledi;

“IBM Digital Asset Haven ile müşterilerimiz, IBM’in güvenlik ve güvenilirlik düzeyinin desteğiyle dijital varlık alanına girme ve bu alanda büyüme fırsatına sahip oluyorlar. Bu yeni, birleşik platform, müşterilerimizin talep ettiği esnekliği ve veri yönetişimini sunarak, hükümetlerin ve işletmelerin yeni nesil finansal hizmetler oluşturmalarını sağlıyor.”

Tokenize hisse senetlerinden tahvillerin tokenize versiyonlarına kadar çok sayıda yenilikçi ve kripto destekli ürün şimdiden milyarlarca dolar değerlemeye ulaştı. Tokenize hisse senedi tutan cüzdanların sayısı da sadece son birkaç ayda 1.600’den 90 binin üzerine çıktı. Yani kriptonun bir zamanlar hikayeden ibaret görülen “finansın dönüşümü” anlatısı artık gerçeğe dönüşüyor.

