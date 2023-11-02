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Ekim Ayının En Kötü 3 Ünlü Kripto Para Yorumcusu

Özet

  • TheMoonCarl kırılma gerçekleşti diyerek BTC'nin 25.000 dolara düşmesini bekledi.
  • RektCapital ve Profit8lue halving öncesi performans tahminlerinde yanıldı.
  • Kripto paraların sürprizlerle dolu doğası ünlü analistleri kimi zaman gülünç duruma sokabiliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:15
2 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları BTC fiyatında devam eden artış nedeniyle pozitif rüzgarlara maruz kalmaya devam ediyor. Heyecan verici olan şey makro cephedeki olumsuzluklara rağmen kriptonun güçlü duruşunu devam ettirebilmesi. Diğer taraftan BTC daha yüksek zirveler yapmaya devam ettiği için ayı piyasalarının sona erdiğine dair artan bir iyimserlik var. Peki kripto yorumcuları ne düşünüyor? Gelin bugün farklı bir şey yaparak uzmanların güncel tahminlerine değil Ekim ayındaki başarısız tahminlerine göz atalım.

İçerik Rehberi

En Kötü Kripto Yorumcuları

Bitcoin fiyatı yaklaşık 11 saat önce 36.000 dolar sınırına yükseldi ve ardından zirveden döndü. Şimdiyse 35.200 doların üzerinde alıcı buluyor. Ekim ayında iddialı tahminleriyle ön plana çıkan üç analist vardı. Bu analistlerin tahminleri ve nasıl başarısız olduklarına bakalım.

TheMoonCarl

İlk sırada o var ve Ekim ayı ortasında BTC fiyatının yükselen bir paralel kanaldan aşağı doğru kırıldığını gösteren grafik paylaşmıştı. Kırılmaya dikkat çeken kripto yorumcusu 25.000 dolar hedefine işaret etti. Analistler geleceği göremez ve yanılabilir işte TheMoonCarl bunun en yakın örneklerinden.

Fiyat düşmedi tam tersine 36.000 dolar sınırına kadar yükseldi.

RektCapital ve Profit8lue

Üç analist arasında en popüleri Rekt Capital ve daha önceki büyük fiyat hareketlerini önceden tahmin etmesiyle tanınıyordu. Rekt Capital birçok kez uzun vadeli hedefinin güçlü yükseliş olduğunu vurgulasa da halving öncesi performans konusunda hatalı tahminlerde bulundu. Bir analistin birçok kez doğru tahminde bulunması onun sonsuza kadar her dediğinin doğru çıkacağı anlamına gelmediğini bilmeliyiz. Bunun en yakın örneği Rekt Capital oldu. 2023 için Capo ve 2021 için PlanB en iyi örnekler olabilir.

RektCapital 20.000 dolara kadar bir düşüş öngörürken, Profit8lue fiyatın 12.000 dolara kadar düşeceğini savundu. Analistler halen 35.000 dolar seviyesindeki direnç reddinin fiyatı 31.300 dolar ve altına itebileceğini düşünüyor.

Kripto paralar sürprizlerle dolu ve fiyat inatçı biçimde bir yöne gitmeye karar verdiğinde tahminler boşa çıkabilir. Bu yüzden yatırımcıların analist görüşlerini sadece “piyasaya farklı pencerelerden bakma” fırsatı olarak görmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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