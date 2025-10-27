Kripto Para

2025 Kasım Öncesi Yükselişi ve Kripto Paralarda Beklentiler

Özet

  • S&P 500 vadelileri son gelişmelerin ardından yükseldi ve bugün kripto paralarda daha fazla yükseliş görebileceğimizi söylüyor.
  • Altın ve hazine tahvilleri zayıflarken bakır büyüme beklentileriyle ATH bölgesine yaklaşıyor.
  • Hazine Bakanı Bessent, gelecekteki Fed başkanlığı adaylarının Waller, Warsh, Hassett, Bowman ve Rieder olduğumu söyledi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Trump’ın gerilimi artırmasının ardından önceki 2 kaos döneminde yaşadığımız şeyin aynısı tekrar ediyor. Tekrar bir uzlaşı ve kripto paraların yükselişi için yeniden müsait günlere doğru ilerleme, gördüğümüz şey tam olarak bu. BTC fiyatı 115 bin doların üzerinde ancak henüz 117 bin dolarlık kilit bölge geri alınamadı. Peki beklentiler, son durum ne?

İçindekiler
1 Kripto Para Yükselişi
2 Fed ve Kripto Para Beklentileri

Kripto Para Yükselişi

ABD ile Çin’in ticaret anlaşmasına yakın olduğuna dair sinyallerin ardından kripto paralar da yükseldi. Bessent daha önce ifade ettiğimiz üzere görüşmeler yapıyordu ve eğer dünya kaosa sürüklenmeyecekse buradan uzlaşı çıkacağını hepimiz biliyorduk. Kripto paralar için kolay bir kazanç serisi olsa da henüz bitmiş değil.

Fed’in yeni faiz indirimi ve teknoloji devlerinin bu hafta yayınlanacak kazanç raporları hisse senedi piyasalarını destekliyor. Genel anlamda teknoloji şirketlerindeki iyimserli kripto paralarda da aynı kategoride görüldüğünden Bitcoin $115,192.63 ve diğerlerini de besliyor.

ABD piyasa açılışı öncesinde S&P 500 vadelileri %1’e yakın arttı. ABD ve Çinli yetkililer Trump’ın Xi ile görüşmesinden önce bir dizi anlaşma duyurduktan sonra gördüğümüz şey hiç şaşırtıcı değil. Perşembe günü büyük bir şey olmazsa Trump ile Xi görüşecek. Elbette onlar görüşmeden önce anlaşmalar hazır olmalı çünkü ikilinin kısıtlı görüşmesinde bir pazarlık yapıp ortaya anlaşma şartları çıkarmaları mümkün değil. Yeni beklenen senaryo yaşanıyor.

Fed ve Kripto Para Beklentileri

Altın ve hazine tahvilleri zayıflarken Kasım ayına kripto paralar güzel bir ortamda başlamaya hazırlanıyor. Ekonomik büyümenin önemli bir sinyali olarak bakır yeni ATH seviyesine yakın. Üstelik Hazine Bakanı Bessent, gelecekteki Fed başkanlığı adaylarının Waller, Warsh, Hassett, Bowman ve Rieder olduğumu söyledi.

Fed yeni faiz indirimini yapacak ve Mayıs ayında Powell gidecek. Enflasyon son gelen raporda makul seviyedeydi ancak istihdam raporları alarm bölgesinde. Yani Fed’in Mayıs ayına kadar 2+ indirim yapacağına dair beklenti oluşursa Powell sonrası daha hızlı gevşeme beklentileriyle piyasalar yıl sonuna kadar yükselişini sürdürebilir.

ETH 4.100 dolar üzerinde ancak birçok altcoin henüz dipten yeterince uzaklaşabilmiş değil. Önemli yükseliş desteklerini geri almaya başlamaları pozitif olsa da dirençleri devirmek için altcoinlerin daha fazla güzel habere ihtiyacı var. Bugünlerde Rusya’nın barış için atacağı adımlar (üzerindeki ek yaptırımların ağırlığını düşünürsek) kripto paralar için ekstra destekleyici olacaktır.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

IBM de Kripto Para İşine Giriyor, Digital Asset Haven Duyuruldu

Yatırımcı Bitcoin’e Girip Ethereum, XRP ve Bu Altcoin’den Çıktı: 921 Milyon Dolarlık Tablo

27 Ekim Haftası Kripto Paraları Bekleyen Önemli Gelişmeler

Bitcoin, XRP ve Dogecoin Toparlandı: Kripto Para Piyasası Yeniden Isınıyor

Bitcoin ve Altcoin’lerde Fırtına Öncesi Sessizlik mi? “QT Off” Modu Ralliyi Getirebilir

Kripto Piyasasında 2025 Sonu Rallisi Beklentisi Güçleniyor

Şimdiden Uyarı: Önümüzdeki Hafta Kripto Paralarda Çok Büyük Şeyler Olacak

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Yatırımcı Bitcoin’e Girip Ethereum, XRP ve Bu Altcoin’den Çıktı: 921 Milyon Dolarlık Tablo
Bir Sonraki Yazı IBM de Kripto Para İşine Giriyor, Digital Asset Haven Duyuruldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

IBM de Kripto Para İşine Giriyor, Digital Asset Haven Duyuruldu
DEFI Kripto Para
Yatırımcı Bitcoin’e Girip Ethereum, XRP ve Bu Altcoin’den Çıktı: 921 Milyon Dolarlık Tablo
Kripto Para
27 Ekim Haftası Kripto Paraları Bekleyen Önemli Gelişmeler
Kripto Para
ClearBank Altcoin Devi ile El Sıkıştı: MiCA Döneminde Yeni Ödeme Çağı
ALTCOIN

Lost your password?