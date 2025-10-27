2025 Kasım Öncesi Yükselişi ve Kripto Paralarda Beklentiler



Trump’ın gerilimi artırmasının ardından önceki 2 kaos döneminde yaşadığımız şeyin aynısı tekrar ediyor. Tekrar bir uzlaşı ve kripto paraların yükselişi için yeniden müsait günlere doğru ilerleme, gördüğümüz şey tam olarak bu. BTC fiyatı 115 bin doların üzerinde ancak henüz 117 bin dolarlık kilit bölge geri alınamadı. Peki beklentiler, son durum ne?

Kripto Para Yükselişi

ABD ile Çin’in ticaret anlaşmasına yakın olduğuna dair sinyallerin ardından kripto paralar da yükseldi. Bessent daha önce ifade ettiğimiz üzere görüşmeler yapıyordu ve eğer dünya kaosa sürüklenmeyecekse buradan uzlaşı çıkacağını hepimiz biliyorduk. Kripto paralar için kolay bir kazanç serisi olsa da henüz bitmiş değil.

Fed’in yeni faiz indirimi ve teknoloji devlerinin bu hafta yayınlanacak kazanç raporları hisse senedi piyasalarını destekliyor. Genel anlamda teknoloji şirketlerindeki iyimserli kripto paralarda da aynı kategoride görüldüğünden Bitcoin $115,192.63 ve diğerlerini de besliyor.

ABD piyasa açılışı öncesinde S&P 500 vadelileri %1’e yakın arttı. ABD ve Çinli yetkililer Trump’ın Xi ile görüşmesinden önce bir dizi anlaşma duyurduktan sonra gördüğümüz şey hiç şaşırtıcı değil. Perşembe günü büyük bir şey olmazsa Trump ile Xi görüşecek. Elbette onlar görüşmeden önce anlaşmalar hazır olmalı çünkü ikilinin kısıtlı görüşmesinde bir pazarlık yapıp ortaya anlaşma şartları çıkarmaları mümkün değil. Yeni beklenen senaryo yaşanıyor.

Fed ve Kripto Para Beklentileri

Altın ve hazine tahvilleri zayıflarken Kasım ayına kripto paralar güzel bir ortamda başlamaya hazırlanıyor. Ekonomik büyümenin önemli bir sinyali olarak bakır yeni ATH seviyesine yakın. Üstelik Hazine Bakanı Bessent, gelecekteki Fed başkanlığı adaylarının Waller, Warsh, Hassett, Bowman ve Rieder olduğumu söyledi.

Fed yeni faiz indirimini yapacak ve Mayıs ayında Powell gidecek. Enflasyon son gelen raporda makul seviyedeydi ancak istihdam raporları alarm bölgesinde. Yani Fed’in Mayıs ayına kadar 2+ indirim yapacağına dair beklenti oluşursa Powell sonrası daha hızlı gevşeme beklentileriyle piyasalar yıl sonuna kadar yükselişini sürdürebilir.

ETH 4.100 dolar üzerinde ancak birçok altcoin henüz dipten yeterince uzaklaşabilmiş değil. Önemli yükseliş desteklerini geri almaya başlamaları pozitif olsa da dirençleri devirmek için altcoinlerin daha fazla güzel habere ihtiyacı var. Bugünlerde Rusya’nın barış için atacağı adımlar (üzerindeki ek yaptırımların ağırlığını düşünürsek) kripto paralar için ekstra destekleyici olacaktır.