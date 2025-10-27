Yatırımcı Bitcoin’e Girip Ethereum, XRP ve Bu Altcoin’den Çıktı: 921 Milyon Dolarlık Tablo



Küresel kripto para tabanlı yatırım ürünleri yatırımcı güveninin yeniden toparlanmasıyla birlikte geçen hafta 921 milyon dolar tutarında güçlü haftalık giriş çekti. CoinShares‘in son raporuna göre ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması faiz indirimlerinin sürebileceği yönündeki beklentileri güçlendirirken işlem hacimleri de yıl ortalamasının üzerine çıktı.

ABD ve Almanya Fon Akışlarına Öncülük Etti

Bölgesel dağılımda ABD 843 milyon dolar ile en yüksek girişi kaydederken, Almanya 502 milyon dolar ile rekor seviyeye yakın bir haftalık artış elde etti. İsviçre’de ise 359 milyon dolarlık çıkış oldu ancak bu hareketin satış baskısından değil, sağlayıcılar arasındaki varlık transferlerinden kaynaklandığı bildirildi. Küresel kripto para tabanlı yatırım ürünlerinin işlem hacmi ise haftalık 39 milyar dolara ulaşarak yılın ortalama seviyesinin oldukça üzerine çıktı.

Yatırımcı ilgisinin yeniden canlanmasında ABD hükümetinin kısmi kapanması nedeniyle veri akışındaki belirsizliklerin yarattığı boşluğun enflasyon verisinin olumlu etkisiyle kısmen telafi edilmesi belirleyici oldu. Enflasyonun yumuşaması Fed’in yıl içinde ek faiz indirimine gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bitcoin Güçlü Ethereum Zayıf, Solana ve XRP Bekleme Modunda

Bitcoin $115,192.63 tabanlı yatırım ürünleri 931 milyon dolarlık girişle haftaya damga vurdu. Fed’in faiz indirim döngüsünün başladığı döneme kıyasla toplam girişler 9.4 milyar dolara, yılın başından bu yana ise 30.2 milyar dolara ulaştı. Buna karşın Ethereum $4,161.63 tabanlı yatırım ürünlerinde beş haftalık yükseliş serisi sona erdi ve 169 milyon dolarlık çıkış oldu. Kaldıraçlı yatırım ürünlerine ise ilginin sürdüğü görüldü.

Solana ve XRP tabanlı yatırım ürünlerindeki hareketlilik ise yaklaşan ABD ETF lansmanları öncesinde durgunlaştı. Solana tabanlı ürünlerden 29.4 milyon dolar, XRP tabanlı ürünlerden ise 84.3 milyon dolar değerinde sınırlı çıkış oldu.