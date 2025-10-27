Kripto Para

Yatırımcı Bitcoin’e Girip Ethereum, XRP ve Bu Altcoin’den Çıktı: 921 Milyon Dolarlık Tablo

Özet

  • Kripto para tabanlı yatırım ürünlerine geçen hafta 921 milyon dolar giriş oldu.
  • ABD ve Almanya bölgesel olarak güçlü performans gösterdi.
  • Bitcoin’e ilgi sürerken, Ethereum ve diğer altcoin tabanlı fonlarda soğuma gözlendi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi




Küresel kripto para tabanlı yatırım ürünleri yatırımcı güveninin yeniden toparlanmasıyla birlikte geçen hafta 921 milyon dolar tutarında güçlü haftalık giriş çekti. CoinShares‘in son raporuna göre ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması faiz indirimlerinin sürebileceği yönündeki beklentileri güçlendirirken işlem hacimleri de yıl ortalamasının üzerine çıktı.

İçindekiler
1 ABD ve Almanya Fon Akışlarına Öncülük Etti
2 Bitcoin Güçlü Ethereum Zayıf, Solana ve XRP Bekleme Modunda

ABD ve Almanya Fon Akışlarına Öncülük Etti

Bölgesel dağılımda ABD 843 milyon dolar ile en yüksek girişi kaydederken, Almanya 502 milyon dolar ile rekor seviyeye yakın bir haftalık artış elde etti. İsviçre’de ise 359 milyon dolarlık çıkış oldu ancak bu hareketin satış baskısından değil, sağlayıcılar arasındaki varlık transferlerinden kaynaklandığı bildirildi. Küresel kripto para tabanlı yatırım ürünlerinin işlem hacmi ise haftalık 39 milyar dolara ulaşarak yılın ortalama seviyesinin oldukça üzerine çıktı.

Ülkelere Göre Kripto Para Fon Akışları

Yatırımcı ilgisinin yeniden canlanmasında ABD hükümetinin kısmi kapanması nedeniyle veri akışındaki belirsizliklerin yarattığı boşluğun enflasyon verisinin olumlu etkisiyle kısmen telafi edilmesi belirleyici oldu. Enflasyonun yumuşaması Fed’in yıl içinde ek faiz indirimine gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bitcoin Güçlü Ethereum Zayıf, Solana ve XRP Bekleme Modunda

Bitcoin $115,192.63 tabanlı yatırım ürünleri 931 milyon dolarlık girişle haftaya damga vurdu. Fed’in faiz indirim döngüsünün başladığı döneme kıyasla toplam girişler 9.4 milyar dolara, yılın başından bu yana ise 30.2 milyar dolara ulaştı. Buna karşın Ethereum $4,161.63 tabanlı yatırım ürünlerinde beş haftalık yükseliş serisi sona erdi ve 169 milyon dolarlık çıkış oldu. Kaldıraçlı yatırım ürünlerine ise ilginin sürdüğü görüldü.

Kripto Paralara Göre Fon Akışları

Solana ve XRP tabanlı yatırım ürünlerindeki hareketlilik ise yaklaşan ABD ETF lansmanları öncesinde durgunlaştı. Solana tabanlı ürünlerden 29.4 milyon dolar, XRP tabanlı ürünlerden ise 84.3 milyon dolar değerinde sınırlı çıkış oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
