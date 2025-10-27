27 Ekim Haftası Kripto Paraları Bekleyen Önemli Gelişmeler



Trump’ın Çin restinden sonra üç aşamalı bir süreç yaşayacağımızdan bahsetmiştik. Geçtiğimiz hafta üçüncü aşamanın başladığı konusunda da uyardık. Ve işte hafta sonuna geldiğimizde üçüncü aşama teyit edildi, Çin ile uzlaşı resmen ilan edildi. Elbette bu durum BTC fiyatının 115 bin doları aşması ve altcoinlerin kayda değer kazançlar elde etmesini sağladı. Peki önümüzdeki günlerde hangi önemli gelişmeler bizi bekliyor?

Önemli Gelişmeler

Kripto paralarda her hafta takvimdeki önemli gelişmelerin grafikler üzerinde önemli sonuçlar doğurduğunu gördük. Cuma günkü yeni hafta uyarısında da Bessent cephesinden anlaşmaya dair sinyaller gelebileceğini yazmıştık. Beklenen oldu bu yıl üçüncü kez Çin ile ABD aynı oyunu perdeledi. Sonuç değişmedi ve 30 Eylül görüşmesinden evvel anlaşma tamamlanırsa kripto paralardaki yükseliş devam edebilir.

30’u aşkın önemli gelişme bu hafta boyunca grafikleri etkileyecek. Trilyon dolarlık devlerin kazanç raporları borsa üzerinde etkili olacaktır. Kazanç raporları iyi gelirse borsayla birlikte kripto paraları da etkiler. Elbette Fed haftasında olduğumuzdan daha fazla hareketlilik göreceğiz ve Powell’ın Çarşamba akşamı yapacağı açıklamalar sonraki faiz indirimlerine dair beklentileri etkileyebilir. Trump ve Xi görüşmesinden sonra gelecek açıklamalar da kripto paraları fazlasıyla hareketlendirecek.

28 Ekim Salı

14:00 PayPal Kazanç Raporu

17:00 ABD CB Tüketici Güveni (Beklenti: 93,75 Önceki: 94,2)

23:05 Visa Kazanç Raporu

Grass Kilit Açılışı (%72,4)

Kilit Açılışı (%72,4) JUP Kilit Açılışı (%1,72)

Kilit Açılışı (%1,72) SIGN Kilit Açılışı (%21,48)

29 Ekim Çarşamba

21:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti: 25bp İndirim)

21:30 Powell’ın Açıklamaları

23:05 Microsoft , Alphabet, EBay Kazanç Raporları

, Alphabet, EBay Kazanç Raporları INJ Yeni Token Yakım Sistemi

TREE Kilit Açılışı (%6,12)

30 Ekim Perşembe

15:30 ABD GSYİH Çeyrek Bazında Öncü Veriler (Beklenti: %3 Önceki: %3,8)

16:15 Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit %2,15)

20:15 Fed/Logan

23:00 Amazon, Strategy Kazanç Raporu

23:30 Apple Kazanç Raporu

Trump ve Xi Görüşebilir

ILV Duyurusu

Cronos EVM 1.5.0

ZORA Kilit Açılışı (%4,55)

31 Ekim Cuma

15:30 ABD PCE Verisi Önceki: %2,9 (Kapanma Bitmiş Olursa)

Önceki: %2,9 (Kapanma Bitmiş Olursa) 27-31 Ekim Arcblock (ABT) Ortaklık Duyurusu

16:30 Fed/Logan

19:00 Fed/Hammack ve Bostic

OP Kilit Açılışı (%1,71)

XMR Proton Ödeme Duyurusu

IMX Kilit Açılışı (%1,24)

1 Kasım Cumartesi

SUI Kilit Açılışı (%1,21)

Kilit Açılışı (%1,21) EIGEN Kilit Açılışı (%12,1)

2 Kasım Pazar

ENA Kilit Açılışı (%0,6)

Sonic Main Güncellemesi