27 Ekim Haftası Kripto Paraları Bekleyen Önemli Gelişmeler

Özet

  • Fed'in Çarşamba günü 25bp indirim yapması bekleniyor ancak Powell'ın sonraki toplantılara dair söyleyeceği şeyler önemli.
  • Perşembe günü Trump ve Xi'nin görüşmesi bekleniyor. Görüşme öncesinde zaten beklendiği gibi uzlaşı sağlandı.
  • Hafta boyunca trilyon dolarlık devlerin kazanç raporları borsaları desteklerken kriptoyu da yukarı çekebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Trump’ın Çin restinden sonra üç aşamalı bir süreç yaşayacağımızdan bahsetmiştik. Geçtiğimiz hafta üçüncü aşamanın başladığı konusunda da uyardık. Ve işte hafta sonuna geldiğimizde üçüncü aşama teyit edildi, Çin ile uzlaşı resmen ilan edildi. Elbette bu durum BTC fiyatının 115 bin doları aşması ve altcoinlerin kayda değer kazançlar elde etmesini sağladı. Peki önümüzdeki günlerde hangi önemli gelişmeler bizi bekliyor?

İçindekiler
1 Önemli Gelişmeler
1.1 28 Ekim Salı
1.2 29 Ekim Çarşamba
1.3 30 Ekim Perşembe
1.4 31 Ekim Cuma
1.5 1 Kasım Cumartesi
1.6 2 Kasım Pazar

Önemli Gelişmeler

Kripto paralarda her hafta takvimdeki önemli gelişmelerin grafikler üzerinde önemli sonuçlar doğurduğunu gördük. Cuma günkü yeni hafta uyarısında da Bessent cephesinden anlaşmaya dair sinyaller gelebileceğini yazmıştık. Beklenen oldu bu yıl üçüncü kez Çin ile ABD aynı oyunu perdeledi. Sonuç değişmedi ve 30 Eylül görüşmesinden evvel anlaşma tamamlanırsa kripto paralardaki yükseliş devam edebilir.

30’u aşkın önemli gelişme bu hafta boyunca grafikleri etkileyecek. Trilyon dolarlık devlerin kazanç raporları borsa üzerinde etkili olacaktır. Kazanç raporları iyi gelirse borsayla birlikte kripto paraları da etkiler. Elbette Fed haftasında olduğumuzdan daha fazla hareketlilik göreceğiz ve Powell’ın Çarşamba akşamı yapacağı açıklamalar sonraki faiz indirimlerine dair beklentileri etkileyebilir. Trump ve Xi görüşmesinden sonra gelecek açıklamalar da kripto paraları fazlasıyla hareketlendirecek.

28 Ekim Salı

  • 14:00 PayPal Kazanç Raporu
  • 17:00 ABD CB Tüketici Güveni (Beklenti: 93,75 Önceki: 94,2)
  • 23:05 Visa Kazanç Raporu
  • Grass Kilit Açılışı (%72,4)
  • JUP Kilit Açılışı (%1,72)
  • SIGN Kilit Açılışı (%21,48)

29 Ekim Çarşamba

  • 21:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti: 25bp İndirim)
  • 21:30 Powell’ın Açıklamaları
  • 23:05 Microsoft, Alphabet, EBay Kazanç Raporları
  • INJ Yeni Token Yakım Sistemi
  • TREE Kilit Açılışı (%6,12)

30 Ekim Perşembe

  • 15:30 ABD GSYİH Çeyrek Bazında Öncü Veriler (Beklenti: %3 Önceki: %3,8)
  • 16:15 Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit %2,15)
  • 20:15 Fed/Logan
  • 23:00 Amazon, Strategy Kazanç Raporu
  • 23:30 Apple Kazanç Raporu
  • Trump ve Xi Görüşebilir
  • ILV Duyurusu
  • Cronos EVM 1.5.0
  • ZORA Kilit Açılışı (%4,55)

31 Ekim Cuma

  • 15:30 ABD PCE Verisi Önceki: %2,9 (Kapanma Bitmiş Olursa)
  • 27-31 Ekim Arcblock (ABT) Ortaklık Duyurusu
  • 16:30 Fed/Logan
  • 19:00 Fed/Hammack ve Bostic
  • OP Kilit Açılışı (%1,71)
  • XMR Proton Ödeme Duyurusu
  • IMX Kilit Açılışı (%1,24)

1 Kasım Cumartesi

  • SUI Kilit Açılışı (%1,21)
  • EIGEN Kilit Açılışı (%12,1)

2 Kasım Pazar

  • ENA Kilit Açılışı (%0,6)
  • Sonic Main Güncellemesi
