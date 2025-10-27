ClearBank Altcoin Devi ile El Sıkıştı: MiCA Döneminde Yeni Ödeme Çağı



Birleşik Krallık merkezli dijital banka ClearBank, Circle Payments Network’e (CPN) katılarak Blockchain tabanlı ödemelerde yeni bir döneme adım atıyor. Banka, bulut altyapısını Circle’ın finansal ağına entegre ederek uluslararası para transferlerini hızlandırmayı ve MiCA uyumlu stablecoin’lere kurumsal erişim sağlamayı hedefliyor.

Circle İş Birliğiyle Yeni Nesil Finansal Entegrasyon

ClearBank ile Circle Internet Group arasında imzalanan stratejik anlaşma Avrupa’daki finans kurumları için önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında ClearBank, CPN’e bağlanan ilk Avrupa bankalarından biri olacak. Bu sayede müşteriler USDC ve EURC stablecoin’leri üzerinden anlık, şeffaf ve düzenlemelere uygun uluslararası transferler gerçekleştirebilecek.

Circle’ın Nisan ayında devreye aldığı CPN, kısa sürede kurumsal ödemelerde ilgi görmüştü. Coinbase’in de ağa katılmasıyla, stablecoin merkezli ödeme çözümlerinin ticari hacmi belirgin şekilde artmıştı. ClearBank bu sistemle entegre olarak Circle Mint platformuna erişim sağlayacak ve bankaların USDC ile EURC ihraç veya itfa işlemlerini doğrudan yürütmesine olanak tanıyacak. Her iki coin de yüzde 100 rezervle destekleniyor ve Avrupa Birliği’nin yeni yürürlüğe giren MiCA düzenlemelerine tam uyum taşıyor.

Stablecoin’lerle Hazine ve Varlık İşlemlerinde Yeni Ufuklar

ClearBank, Circle ile birlikte stablecoin destekli hazine yönetimi ve tokenleştirilmiş varlıkların mutabakatı gibi yenilikçi finansal uygulamaları da araştıracak. Bu girişimler şirketlerin sınır ötesi ödeme süreçlerini hızlandırırken maliyetleri düşürmeyi ve geleneksel bankacılık sistemine bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

ClearBank CEO’su Mark Fairless, anlaşmayı uluslararası finansın dijitalleşmesinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Circle’ın EMEA ortaklıklarından sorumlu başkan yardımcısı Sanja Kon ise iş birliğinin Avrupa finansal altyapısına açık ve programlanabilir para kavramını yerleştireceğini belirtti. Uzmanlara göre düzenlemelere tam uyumlu stablecoin’lerin yaygınlaşması Avrupa finans piyasasında yeni rekabet dinamikleri yaratacak.