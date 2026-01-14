RIPPLE (XRP)

XRP’nin ihraççısı Ripple’a Yeşil Işık: Şirket Avrupa’da Vites Yükseltti

Özet

  • Ripple, Lüksemburg’dan EMI lisansı için ön düzenleyici onay aldı.
  • Onay, Avrupa Birliği genelinde kripto para tabanlı ödemelerin genişlemesini hedefliyor.
  • Şirket, MiCA uyumlu kurumsal ödeme altyapısını Avrupa çapında ölçeklendirmeyi amaçlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Küresel Blockchain tabanlı ödeme şirketi ve altcoin XRP’nin ihraççısı Ripple, Avrupa Birliği genelinde ödeme faaliyetlerini büyütme hedefi doğrultusunda Lüksemburg’dan oldukça önemli bir düzenleyici eşiği daha geçti. Şirket, Lüksemburg finansal otoritesi Commission de Surveillance du Secteur Financier tarafından Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansı için ön onay aldı. “Yeşil ışık mektubu” olarak tanımlanan onay gerekli koşulların tamamlanmasının ardından tam yetkilendirmeye dönüşecek. Gelişme, Ripple’ın Avrupa genelinde stabil kripto paralar üzerinden kurumsal ödemeleri ölçeklendirme stratejisinin merkezinde yer alıyor.

İçindekiler
1 Lüksemburg Onayıyla Avrupa Ödeme Ağı Genişliyor
2 MiCA Uyumlu Strateji ve Kurumsal Hedefler

Lüksemburg Onayıyla Avrupa Ödeme Ağı Genişliyor

Lüksemburg’dan gelen ön yetkilendirme Ripple’ın sınır ötesi ödeme platformunu Avrupa Birliği genelinde daha geniş bir kurumsal müşteri tabanına açmasının önünü açtı. Onay sayesinde finansal kuruluşlar kripto paralar ve stablecoin’ler aracılığıyla AB içinde ödeme gönderme imkanına bir adım daha yaklaştı. Süreç henüz nihai lisans aşamasına ulaşmamış olsa da düzenleyici çerçeve içinde ilerlemesi şirketin Avrupa pazarına yönelik kararlılığını ortaya koyuyor.

Ripple Payments, lisanslı ve uçtan uca çalışan bir altyapı olarak şirketin müşteriler adına fon yönetmesini ve küresel ödeme ortaklarıyla entegrasyonu mümkün kılıyor. Blockchain altyapısı ve operasyonel karmaşıklık Ripple tarafından yönetilirken işletmeler kendi teknik sistemlerini kurmadan dijital ödeme hizmetlerini devreye alabiliyor. Şirket bugüne kadar 95 milyar doların üzerinde işlem hacmi yönettiğini ve dünya genelinde 75’ten fazla lisans ve kayda sahip olduğunu açıkladı.

MiCA Uyumlu Strateji ve Kurumsal Hedefler

Ripple’ın Avrupa’daki düzenleyici genişlemesi yalnızca Lüksemburg ile sınırlı değil. Şirket kısa süre önce Birleşik Krallık’ta EMI lisansı ve kripto para kaydını Financial Conduct Authority üzerinden alarak ülkedeki faaliyetlerini resmen genişletti. Bu adım Birleşik Krallık’ın kapsamlı kripto para düzenleme planlarıyla eş zamanlı ilerledi.

Ripple Başkanı Monica Long, Avrupa Birliği’nin kripto paralar için kapsamlı bir düzenleme getiren ilk büyük yargı alanı olmasının finansal kuruluşlara ihtiyaç duyulan hukuki netliği sağladığını vurguladı. Long, ödeme çözümlerinin stablecoin’ler ve Blockchain içindeki derin likiditeyle entegre edilmesinin yalnızca para transferi değil değer akışının uçtan uca yönetimi anlamına geldiğini ifade etti. Avrupa ve Birleşik Krallık Genel Müdürü Cassie Craddock ise Lüksemburg’un yaklaşımının finansal inovasyon için gerekli yasal kesinliği sunduğunu belirterek şirketin MiCA uyumlu bir altyapı inşa etmeye odaklandığını dile getirdi.

