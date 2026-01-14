Kripto Para

Son Dakika: Fed’den Kripto Paralar İçin “İşe Yaramaz” Açıklaması

Özet

  • Fed/Kashkari: Kripto para birimleri tüketiciler için temelde yararsızdır.
  • Kashkari: Powell konuyu doğru bir şekilde açıkladı. Ekonomi kafa karıştırıcı, iş piyasası zayıflama belirtileri gösteriyor.
  • Bitcoin 97.000 doları aştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 97 bin doları aşarken Fed üyesi Kashkari kripto paralarla ilgili alışık olmadığımız türden açıklama yaptı. Trump’ın göreve gelmesinin ardından tüm kurumlar kripto paralara bakış açısını değiştirmeye başlamıştı ve Fed de kendi alanında bazı gevşemelere imza attı. Fakat Kashkari belki de Trump karşıtlığıyla bağlantılı olarak yorumlanacak şekilde aleyhte şeyler söylüyor.

Fed Kripto Para Açıklaması

Yazı hazırlandığı sırada Fed üyesi Kashkari açıklamalarda bulunuyor ve bugünün takviminde yapacağı konuşmadan bahsetmiştik. 22:00’da da Trump’ın açıklamaları olacak. Fakat günün en önemli Fed açıklamasını 22:10’da NY Fed Başkanı Williams yapacak hatırlarsanız önceki faiz indirimini onun destekleyici açıklamalarıyla mümkün hale gelmişti.

Birkaç saniye önce Kashkari’nin açıklamaları sona erdi ve orada şunları söyledi;

Kripto para, tüketiciler için temelde işe yaramaz.

Powell konuyu doğru bir şekilde açıkladı. Ekonomi kafa karıştırıcı, iş piyasası zayıflama belirtileri gösteriyor. Enflasyon hala çok yüksek ancak doğru yönde ilerliyor. Genel olarak, ekonomi oldukça dirençli görünüyor. Ekonomi beklendiği kadar yavaşlamadı. K şeklinde bir ekonomi var. Para politikasının gerçekte ne kadar sıkı olduğunu merak ediyorum. Gümrük vergilerinin etkisinin beklendiğinden daha az olduğunu gördüm.

Gümrük vergileri, birçok kişinin korktuğu kadar büyük bir darbe olmadı, ancak uzun vadeli hikaye hala devam ediyor. %2 enflasyon hedefi devam ediyor ve bu seviyeye ulaşmaya kararlıyız. Fed’in mevcut bilanço genişlemesi, niceliksel genişleme değildir. Ekonomiye ilişkin beklentim oldukça iyi bir büyüme, Fed’in parasal genişlemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. İşletmelerde yapay zeka kullanımı şu anda deneysel aşamadadır ve henüz işten çıkarmalara yol açmamaktadır.”

BTC açıklamaları umursamaz biçimde 97 bin doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi.
