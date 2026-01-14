Kısa ve Uzun Vadeli Detaylı Ethereum Grafik Analizi 14 Ocak

Trump yazı hazırlandığı sırada imza töreninde ve henüz kayda değer açıklamalar yapmadı. BTC 97 bin dolar sınırında oyalanıyor. Kashkari bu akşam kripto paraların bireysel yatırımcılar için işe yaramaz olduğunu söyledi. Kripto paralarda gündem yoğun ve Efloud son kısa ve uzun vadeli ETH grafik analizini paylaştı.

Ethereum (ETH)

ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada 3.300 doların üzerinde. Efloud kısa vadede yeşil kutunun destek görevini üstlenmesinden memnun. Uzun vadedeyse mavi kutu destek görevi üstleniyor. 3.500 doların ilk ana hedefi olduğundan bahseden analist bu seviyede pozisyonlarını kapatmayı amaçlıyor.

Kısa vadeli zaman diliminde 3.180 doların destek görevi üstlenmesi muhtemel.

Kırmızı kutunun aşıldığı senaryoda kesikli çizginin yani 3.700 dolar civarının test edilebileceğini düşünen analist destek noktaları kaybedilmeden yükseliş motivasyonunu kaybetmeyeceğinin altını çiziyor.

ETH grafiğinin istikrar kazanması altcoinler için de oldukça önemli. ETHBTC paritesine baktığımızda 0.0322BTC seviyesi destek olarak korunsa da dirence dönüşen önceki 0.0354BTC seviyesi geri kazanılamadı. Bu da altcoinlerde sevinmek için erken olduğunu gösteriyor. Eğer BTC 96 bin dolar üstü kapanışlarına devam edebilirse 98 bin dolar testleri başlayacağından altcoinlerdeki likiditenin de arttığını görebiliriz.

Aksi taktirde BTC yükselişi kısa süreli spekülatif bir hareket olarak kalır ve altcoinlerin daha derin dipler görmesi için alan açılmış olur. Yüksek Mahkeme kararının gecikmesi bazı uzmanlarca Trump lehine karar çıkabileceğine yoruluyor fakat bu ay karar kesinleştiğinde belirsizlik ortadan kalkacak.

Bitcoin Dönüm Noktasında

Aylardır kripto para piyasaları berbat durumda ve 2026 başındaki yükseliş büyük ölçüde bunun normalleşmesiyle ilgiliydi. On-Chain Mind BTC aylık aktif arzı çerçevesinden güncel duruma bakarak artık ödül evresine gelmiş olabileceğimizi yazdı. Yani yükselişin bir süre daha devam etmesini bekliyor.

“Bitcoin’in aylık Aktif Arzı ~100.000 BTC’nin üzerine çıktığında, bu en büyük dönüm noktalarıyla aynı hizaya gelmiştir. Ralliler sırasındaki ani yükselişler dağıtımı işaret eder.

Satışlar sırasındaki ani yükselişler genellikle nihai teslimiyeti ve önemli dip noktaları işaret eder. Aktivite çöktüğünde veya negatife döndüğünde, birikim her zaman ödüllendirilmiştir. Şu anda bu son aşamadayız.“