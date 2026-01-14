Ethereum (ETH)

Kısa ve Uzun Vadeli Detaylı Ethereum Grafik Analizi 14 Ocak

Özet

  • 3.180 doların destek görevini sürdürmesi durumunda ETH yükselişi devam edebilir.
  • Orta ve uzun vadede 3.500 ve 3.700 dolar hedefleniyor.
  • Bitcoin'in aylık Aktif Arzı ~100.000 BTC'nin üzerine çıktığında artık dibe işaret eder. On-Chain Mind yükseliş bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump yazı hazırlandığı sırada imza töreninde ve henüz kayda değer açıklamalar yapmadı. BTC 97 bin dolar sınırında oyalanıyor. Kashkari bu akşam kripto paraların bireysel yatırımcılar için işe yaramaz olduğunu söyledi. Kripto paralarda gündem yoğun ve Efloud son kısa ve uzun vadeli ETH grafik analizini paylaştı.

İçindekiler
1 Ethereum (ETH)
2 Bitcoin Dönüm Noktasında

Ethereum (ETH)

ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada 3.300 doların üzerinde. Efloud kısa vadede yeşil kutunun destek görevini üstlenmesinden memnun. Uzun vadedeyse mavi kutu destek görevi üstleniyor. 3.500 doların ilk ana hedefi olduğundan bahseden analist bu seviyede pozisyonlarını kapatmayı amaçlıyor.

Kısa vadeli zaman diliminde 3.180 doların destek görevi üstlenmesi muhtemel.

Kırmızı kutunun aşıldığı senaryoda kesikli çizginin yani 3.700 dolar civarının test edilebileceğini düşünen analist destek noktaları kaybedilmeden yükseliş motivasyonunu kaybetmeyeceğinin altını çiziyor.

ETH grafiğinin istikrar kazanması altcoinler için de oldukça önemli. ETHBTC paritesine baktığımızda 0.0322BTC seviyesi destek olarak korunsa da dirence dönüşen önceki 0.0354BTC seviyesi geri kazanılamadı. Bu da altcoinlerde sevinmek için erken olduğunu gösteriyor. Eğer BTC 96 bin dolar üstü kapanışlarına devam edebilirse 98 bin dolar testleri başlayacağından altcoinlerdeki likiditenin de arttığını görebiliriz.

Aksi taktirde BTC yükselişi kısa süreli spekülatif bir hareket olarak kalır ve altcoinlerin daha derin dipler görmesi için alan açılmış olur. Yüksek Mahkeme kararının gecikmesi bazı uzmanlarca Trump lehine karar çıkabileceğine yoruluyor fakat bu ay karar kesinleştiğinde belirsizlik ortadan kalkacak.

Bitcoin Dönüm Noktasında

Aylardır kripto para piyasaları berbat durumda ve 2026 başındaki yükseliş büyük ölçüde bunun normalleşmesiyle ilgiliydi. On-Chain Mind BTC aylık aktif arzı çerçevesinden güncel duruma bakarak artık ödül evresine gelmiş olabileceğimizi yazdı. Yani yükselişin bir süre daha devam etmesini bekliyor.

Bitcoin’in aylık Aktif Arzı ~100.000 BTC’nin üzerine çıktığında, bu en büyük dönüm noktalarıyla aynı hizaya gelmiştir.

  • Ralliler sırasındaki ani yükselişler dağıtımı işaret eder.
  • Satışlar sırasındaki ani yükselişler genellikle nihai teslimiyeti ve önemli dip noktaları işaret eder.

Aktivite çöktüğünde veya negatife döndüğünde, birikim her zaman ödüllendirilmiştir. Şu anda bu son aşamadayız.“

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Fed’den Kripto Paralar İçin “İşe Yaramaz” Açıklaması

Kripto Kahini Yanıldı Mı? Bitcoin 101.000 Dolara Gidiyor (3 Farklı Analistin Yorumları)

ABD Piyasaları, Kripto Paralar, Altın, Gümüş Son Durum

Dalio Haklı Çıktı: Bitcoin ve Altın Testten Geçti

Bitcoin Yükselişi İnandırıcı Mı? 160.000 Dolar Mı Geliyor?

Altın ve Gümüş Koşarken Sıra Bitcoin’de mi? Büyük Rotasyon Kapıda Olabilir

Bitcoin ve Altcoin’lerin Ateşi Yeniden Yandı: Piyasa Değeri 110 Milyar Dolar Arttı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kripto Sert Hareket Etmeden Dakikalar Önce Gelen Sinyaller: Canlı Haber + Makro Takvim
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Sert Hareket Etmeden Dakikalar Önce Gelen Sinyaller: Canlı Haber + Makro Takvim
BITCOIN Haberleri
Son Dakika: Fed’den Kripto Paralar İçin “İşe Yaramaz” Açıklaması
Kripto Para

Lost your password?