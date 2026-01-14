Bitcoin ve Altcoin’lerin Ateşi Yeniden Yandı: Piyasa Değeri 110 Milyar Dolar Arttı

Kripto para piyasası haftanın ilk yarısında güçlü bir ivme yakalayarak toplam piyasa değerine 24 saat içinde yaklaşık 110 milyar dolarlık yeni giriş sağladı. Bitcoin’in iki ayın ardından yeniden 95.000 dolar bandına yerleşmesi piyasanın genel yönünü yukarı çevirdi. Yükseliş yalnızca en büyük kripto parayla sınırlı kalmadı. Ethereum ve büyük hacimli altcoin’lerde de sert fiyat hareketleri izlendi. Küresel ölçekte işlem gören kripto para borsalarında görülen bu tablo makroekonomik veriler ve siyasi açıklamaların piyasa algısını doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

Bitcoin’de Son İki Ayın Zirvesi

Bitcoin fiyatı hafta sonu boyunca 91.000 dolar seviyesinin altında yatay bir seyir izledikten sonra haftanın başında yönünü yukarı çevirdi. Pazartesi günü 92.000 dolar bölgesi birkaç kez test edilse de kalıcı olamayan yükseliş Salı günü açıklanan ABD tüketici enflasyonu verileriyle birlikte güç kazandı. Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları riskli varlıklara yönelik iştahı artırarak Bitcoin’in yeniden ivme kazanmasını sağladı.

Makro verilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı ve piyasalarda geniş yankı uyandıran konuşma yükselişi hızlandıran bir diğer unsur olarak öne çıktı. Saatler içinde yaklaşık 4.000 dolarlık değer artışı kaydeden Bitcoin, birçok borsada 96.500 doları test ederek son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat daha sonra bir miktar geri çekilse de 95.000 dolar civarında dengelendi.

Bu hareketle birlikte Bitcoin’in piyasa değeri 1.9 trilyon dolara yaklaşırken, toplam kripto piyasası içindeki payı yüzde 56,9 seviyesinde sabit kaldı. En büyük kripto paranın bu ağırlığını koruması yükselişin yalnızca spekülatif değil, geniş tabanlı bir talep artışıyla desteklendiğine işaret etti.

Altcoin’lerde Güçlü Ralli

Bitcoin öncülüğünde başlayan yükseliş kısa sürede altcoin piyasasına yayıldı. Ethereum, birkaç gün önce 3.100 doların altına gerilemişken yüzde 6’yı aşan bir sıçramayla 3.300 doların üzerine çıktı. Büyük hacimli diğer altcoin’lerde de benzer bir tablo oluştu. XRP 2,15 dolara yaklaşırken, BNB 940 dolar seviyesine, Solana ise 144 dolara yükseldi.

Orta ölçekli projelerdeki hareketlilik daha dikkat çekici boyutlara ulaştı. Cardano’nun coin’i ADA yüzde 8’in üzerinde değer kazanarak 0,42 dolara çıktı. Stellar yüzde 9’luk artışla 0,24 dolara ulaşırken, Chainlink ve Dogecoin yüzde 6–7 aralığında yükselişler oldu. Bu fiyatlamalar yatırımcıların risk iştahının belirgin biçimde arttığını gösterdi.

Daha küçük hacimli bazı varlıklarda ise çift haneli kazançlar görüldü. IP coin yüzde 28 ile öne çıkarken, PEPE ve ICP yüzde 14’er yükseliş kaydetti. PUMP, ENA ve ARB gibi projelerde de yüzde 10’un üzerinde yükselişler izlendi. Tüm bu hareketler sonucunda küresel kripto para piyasasının toplam değeri 3.33 trilyon dolara yükseldi.