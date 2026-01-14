BITCOIN (BTC)

Wall Street Bitcoin’e Geri Döndü: ETF’lerde Rekor Gün

Özet

  • ABD spot Bitcoin ETF’leri üç ayın en yüksek günlük girişini kaydetti.
  • Kurumsal talep, makro veriler ve regülasyon beklentisiyle güç kazandı.
  • Fiyat artışı spot piyasadaki gerçek alımlarla desteklendi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik kurumsal talep, yıl sonu dengelenme sürecinin ardından güçlü bir geri dönüş sinyali verdi. Salı günü kaydedilen net girişler, son üç ayın en yüksek günlük seviyesine ulaşarak piyasada yönün yeniden yukarı döndüğüne işaret etti. Veriler, hem Bitcoin hem de Ethereum odaklı ETF’lerde eş zamanlı sermaye akışı yaşandığını ortaya koydu. Fiyat cephesinde görülen yükseliş ise yalnızca kaldıraçlı işlemlerden değil, doğrudan spot talebin artmasından beslendi.

İçindekiler
1 Kurumsal Sermaye ETF Kanalına Geri Döndü
2 Makro Netlik ve Regülasyon Beklentisi Fiyatları Destekledi

Kurumsal Sermaye ETF Kanalına Geri Döndü

ABD spot Bitcoin ETF’leri, 7 Ekim 2025’ten bu yana en güçlü günlük performansını sergileyerek yaklaşık 754 milyon dolarlık net giriş kaydetti. SoSoValue verilerine göre Fidelity’nin FBTC fonu 351 milyon dolarla liderliği üstlenirken, Bitwise’ın BITB fonuna 159 milyon dolar, BlackRock’ın IBIT fonuna ise 126 milyon dolar yöneldi. Söz konusu tablo, yılın son çeyreğinde uygulanan temkinli portföy stratejilerinin geride kaldığını ve büyük yatırımcıların yeniden risk almaya başladığını gösterdi.

Araştırma şirketi LVRG’nin değerlendirmesine göre ETF’ler üzerinden gelen talep, kurumsal yatırımcıların yıl sonu bilanço ve risk azaltma süreçlerini tamamlamasının ardından hızlandı. Uzmanlar, fonlara yönelen sermayenin madenci arzının üzerinde bir emilim yarattığını ve bunun fiyatlar üzerinde yapısal bir destek oluşturduğunu vurguluyor. Bu yaklaşım, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade orta vadeli bir pozisyonlanmaya işaret ediyor.

Benzer bir eğilim Ethereum tarafında da gözlendi. Aynı gün içinde beş farklı Ethereum ETF’sinde toplam 130 milyon dolarlık pozitif akış kaydedildi. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadığını, dijital varlık sepetini genişletme eğiliminin güçlendiğini ortaya koydu.

Makro Netlik ve Regülasyon Beklentisi Fiyatları Destekledi

ETF girişlerinin arkasında makroekonomik görünümdeki iyileşme önemli rol oynadı. ABD’de açıklanan son tüketici fiyat endeksi verileri, enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu ancak zirve seviyelerden uzaklaştığını gösterdi. Piyasa aktörleri, bu tabloyu faiz indirimi ihtimalini destekleyen bir sinyal olarak okurken, riskli varlıklara yönelik iştahın artması dikkat çekti.

Washington cephesinde ise kripto varlık piyasasına ilişkin yasal çerçevenin netleşmesine yönelik adımlar öne çıktı. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nin dijital varlık piyasası düzenlemesini ele almaya hazırlanması, sektör genelinde belirsizliğin azalacağı beklentisini güçlendirdi. Kronos Research CIO’su Vincent Liu, düzenleyici alandaki ilerlemenin kurumsal sermaye için daha öngörülebilir bir ortam yarattığını belirtti.

Artan güven ortamı, perakende piyasada da fiyatlara yansıdı. Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 3 yükselerek 94.610 dolara ulaşırken, Ethereum yüzde 6,21 artışla 3.324 dolardan işlem gördü. Analistler, yükselişin ağırlıklı olarak spot talep kaynaklı olmasının, son çeyrekte yaşanan düşüşün ardından piyasa yapısında daha sağlıklı bir dengeye geçildiğini düşündürdüğünü ifade ediyor.

