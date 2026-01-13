Michael Saylor’dan Bitcoin Hazine Modeline Sert Tepki: “Bu Söylediğiniz Cahilce ve Aşağılayıcı”

Bitcoin hazine (treasury) şirketlerine yönelik eleştiriler artarken, bu alandaki en tartışmalı figürlerden biri olan Michael Saylor sessiz kalmadı. Aksine, eleştirileri sert bir dille karşılık vererek gündemi yeniden alevlendirdi. 12 Ocak’ta yayınlanan What Bitcoin Did podcast’inde konuşan Saylor, program sunucusu Danny Knowles’ın, “Borçlanarak Bitcoin alan 200’den fazla şirketin bu modeli sürdürülebilir mi?” sorusuna adeta öfkeyle yanıt verdi.

“Kim oluyorsun da ‘sadece borçlanıp Bitcoin alıyorlar’ diyorsun? Bu sözlerin hem cahilce hem de son derece aşağılayıcı,” diyerek tepki gösterdi.

Bitcoin Hazineleri Zor Bir Dönemden Geçiyor

Saylor’ın bu çıkışı, Bitcoin hazine şirketleri açısından kritik bir döneme denk geliyor. Güncel verilere göre, en büyük 100 Bitcoin hazinesinin yaklaşık %40’ı piyasa değerinin altında işlem görüyor. Bu durum, söz konusu şirketlerin yeni sermaye bulmasını zorlaştırıyor. Dahası, bu şirketlerin %60’ından fazlası Bitcoin’i bugünkü fiyatların daha üzerinde satın aldı. Bazılarının hisse değerleri ise neredeyse %99 oranında erimiş durumda.

Strategy’nin İş Modeli Tartışmaların Merkezinde

Saylor’ın kurucusu olduğu Strategy (eski adıyla MicroStrategy), eleştirilerin odağında yer alıyor. Şirketin kendi finansal raporları, tartışmaları daha da körüklüyor. 2025’in ilk dokuz ayında Strategy, esas faaliyet alanı olan iş zekâsı yazılımından yaklaşık 125 milyon dolar operasyonel nakit akışı elde etti. Ancak aynı dönemde şirket; hisse senedi, imtiyazlı paylar ve dönüştürülebilir tahviller yoluyla 50 milyar doların üzerinde kaynak topladı. Bu devasa tutarın neredeyse tamamı Bitcoin alımında kullanıldı. Başka bir ifadeyle, şirketin Bitcoin hazinesinin %99’undan fazlası operasyonel kazançtan değil, doğrudan menkul kıymet ihraçlarından finanse edildi. Yazılım iş kolu kârlı olsa da, mevcut ölçeğiyle ne Bitcoin alımlarını ne de temettü ve faiz yükünü taşıyabilecek durumda. Şirket sunumlarında da tablo benzer: Yatırımcı sunumlarının yaklaşık %90’ı Bitcoin hazinesine ayrılırken, yazılım faaliyetleri yalnızca birkaç slaytta yüzeysel olarak yer buluyor.

Dünyanın En Büyük Kurumsal Bitcoin Sahibi

Strategy, bugün dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda. Şirketin kasasında 650 binin üzerinde Bitcoin bulunuyor. Bu rakam, en yakın rakiplerinin toplamının yaklaşık 12 katı büyüklüğünde.

“Bitcoin Hazinesi” Trendi Nasıl Yaygınlaştı?

Saylor’ın 2020’de hisse ihraç ederek Bitcoin almaya başlaması, piyasalarda yeni bir trendin fitilini ateşledi. Strategy hisseleri kısa sürede 10 kattan fazla değer kazandı. Bu yükseliş, 2024 itibarıyla dünya genelinde birçok şirkete ilham verdi. Artık bazı şirketler, ürün geliştirmek veya hizmet sunmak yerine tamamen Bitcoin alımına odaklı bir iş modeline yöneliyor. Amaç; reel ekonomik faaliyetlerden değil, finansal mühendislik yoluyla hissedar değerini artırmak.

BitcoinTreasuries.net verilerine göre, bugün bilançosunda Bitcoin bulunduran 200’den fazla şirket var. Bu şirketler toplamda yaklaşık 1,1 milyon Bitcoin’e, yani 100 milyar dolara yakın bir varlığa sahip.

Metaplanet ve Diğerleri: Bitcoin’e Dönüşen Şirketler

Japonya merkezli Metaplanet bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri. Bir zamanlar ülke genelinde oteller işleten şirketin bugün tek bir mülkü bile yok. Tüm iş modeli; borçlanmak, hisse satmak ve elde edilen gelirle Bitcoin almak üzerine kurulu. Benzer şekilde, Nakamoto, Strive, Brezilya merkezli OranjeBTC gibi birçok yapı da fiilen “Bitcoin’e erişim sağlayan halka açık kılıflar” olarak faaliyet gösteriyor.

Saylor: “Bu Elektriği Benimsemek Gibi”

Eleştirileri reddeden Saylor, Bitcoin hazine modelini teknolojik ilerlemenin doğal bir sonucu olarak görüyor:

“Daha iyi bir teknoloji varken, bir şirketin bunu benimsemesi neden irrasyonel olsun? Elektriğe geçişi sorgulamak gibi bu.”

Ancak eleştirmenler, elektriğin benimsenmesinin sürekli borçlanma ya da karmaşık finansal yapılar gerektirmediğine dikkat çekiyor. Saylor’a göre ise kârlı olsun ya da olmasın her şirket Bitcoin’e yönelmekte haklı. Ona göre zarar eden bir şirket bile Bitcoin değer artışıyla bu açığı kapatabilir.

“Rekabet Yok, Herkese Yer Var”

Programda hazine şirketlerinin birbirleriyle rekabet edip etmediği sorulduğunda Saylor yine sertti:

“Rekabet etmiyoruz. Bu soru zaten başlı başına cahilce. 400 milyon şirketin Bitcoin almasına yetecek kadar alan var.”

Eleştirmenler ise şirketlerin Bitcoin almasına değil, “Bitcoin almanın başlı başına iş modeli haline gelmesine” itiraz ediyor. Strategy cephesinden konuya ilişkin ek bir açıklama ise henüz gelmiş değil.