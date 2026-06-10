Bitcoin’de 11 bin 422 BTC’lik çekiliş dikkat çekti! 220 bin dolar senaryosunda hangi eşik izleniyor?

Bitcoin fiyatı, 60 bin dolar seviyesine doğru gerilemesinin ardından denge arayışını sürdürürken, borsa verileri büyük yatırımcıların bu düşüş sırasında kayda değer ölçüde birikim yaptığını gösterdi. Zincir üstü verilere göre büyük cüzdanlar son beş günde borsalardan toplam 11 bin 422 BTC çekti. Dönemin fiyatlarıyla bu tutar yaklaşık 700 milyon dolara karşılık geldi.

Büyük cüzdan hareketleri yakından izleniyor

Borsalardan yapılan yüksek miktarlı Bitcoin çıkışları, varlıkların kısa vadede satılmasının planlanmadığına işaret edebiliyor. Özellikle sert geri çekilmeler sırasında BTC’nin özel cüzdanlara taşınması, piyasada anlık işlem için hazır bulunan arzı azaltabiliyor. Bununla birlikte, bu tür hareketler tek başına fiyatın kesin biçimde toparlanacağını göstermiyor.

Söz konusu birikim, Bitcoin’in 71 bin doların üzerindeki seviyelerden 60 bin dolar bölgesine doğru geri çekilmesinin ardından gerçekleşti. Paylaşılan verilere göre 5 Haziran ile 9 Haziran arasında borsalarda negatif net akış görüldü. En büyük günlük çıkışın da yerel dip seviyeye yakın bir noktada kaydedildiği aktarıldı.

Mini sözlük: Exchange Whale Ratio, borsalara gönderilen toplam varlık içinde en büyük işlemlerin payını ölçen bir göstergedir. Oranın yükselmesi, özellikle büyük yatırımcıların piyasa hareketlerinde daha belirgin rol oynadığını düşündürebilir.

Bitcoin 60 bin ila 61 bin dolar aralığında işlem görürken Exchange Whale Ratio verisinin yüzde 61,6 seviyesine çıktığı belirtildi. Bu gösterge, borsalara yatırılan varlıkların ne kadarının en büyük işlemlerden geldiğini izliyor. Piyasa baskısının arttığı dönemlerde büyük yatırımcı katılımını değerlendirmek için kullanılan başlıca ölçütlerden biri olarak öne çıkıyor.

Borsalardaki büyük transferlerin tamamı doğrudan alım anlamına gelmeyebilir. Bu hareketler kurum içi transferleri, teminat amaçlı işlemleri ve büyük piyasa katılımcıları arasındaki işlemleri de içerebilir.

60 bin dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor

Veriler, satış baskısının arttığı dönemde dip seviyelere yakın bölgelerde büyük yatırımcı faaliyetinin güçlendiğine işaret etti. Öte yandan, daha önce uzun süredir hareketsiz kalan cüzdanlardan gelen girişlerin de Bitcoin 71 bin dolar bölgesinden düşmeden önce borsalardaki arzı artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bitcoin kısa süreliğine 60 bin doların altına inse de yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Bu nedenle 60 bin dolar bandı, kısa vadeli görünüm açısından önemli bir eşik olarak izleniyor. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalıcı olması, alıcıların arzı karşıladığına işaret edebilir. Buna karşılık yeni bir aşağı yönlü kırılma, daha düşük destek seviyelerini yeniden gündeme taşıyabilir.

Son dönemdeki çekilişlerin, borsalarda tutulan Bitcoin miktarını azaltarak satış baskısını sınırlama ihtimali bulunuyor. Yine de fiyat yönü yalnızca bu veriye bağlı olmayacak. Spot talep, vadeli piyasalardaki pozisyonlanma ve genel piyasa koşulları da yön tayininde belirleyici olmaya devam edecek.

Analistten 220 bin dolar senaryosu

Kripto para analisti Bitcoin Teddy, Bitcoin fiyatında çok yıllı bir fincan kulp formasyonunun tamamlandığını savundu. Analize göre son 60 bin dolar testi, birkaç yıla yayılan daha geniş yapının kulp bölümünü oluşturdu. Bitcoin Teddy, kripto para piyasasında teknik analiz paylaşımlarıyla bilinen bir yorumcu olarak takip ediliyor.

Analist, yapının kırılım, yeniden test ve teknik teyit aşamalarını geride bıraktığını öne sürdü. Bitcoin’in 60 bin doların altına kısa süreli sarkmasının ardından yeniden toparlanması da bu teyit sürecinin parçası olarak değerlendirildi. Ancak bu senaryonun güç kazanması için alım yönlü ivmenin sürmesi gerektiği vurgulandı.

Formasyondan yapılan ölçüme dayalı olarak minimum fiyat hedefi 220 bin dolar seviyesine yerleştirildi. Bu tahmin, son yerel dip civarındaki fiyatlardan bakıldığında yaklaşık yüzde 300’e yakın bir yükselişe işaret ediyor. Buna karşın bu tür projeksiyonların, destek seviyelerinin korunmasına ve piyasa koşullarının elverişli kalmasına bağlı olduğu belirtiliyor.