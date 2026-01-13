Felakete Saatler Kaldı, Riskler Artıyor Kripto Paralar Büyük Gelişmeye Hazırlanıyor

ABD Özel Temsilcisi Wifkoff’un hafta sonu İran’ın sürgündeki veliaht prensiyle görüştüğü açıklandı. Trump İran’a müdahale açıklamasında bulundu ve protestoculara direnin dedi. Yarın Yüksek Mahkeme tarife kararı geliyor ve muhtemelen yazı hazırlandığında Trump ekonomiye dair beklenen açıklamalarına başlamış olacak. Kripto paraları büyük şeyler bekliyor.

Riskler Artıyor Bitcoin Düşmüyor

Normal şartlarda Bitcoin fiyatı Trump’ın son açıklamalarıyla düşüşe geçmeliydi ancak 94 bin doları hedefliyor. Trump’ın bu akşamki açıklamalarında İran hakkında daha fazla şey söylemesi bekleniyor. ABD Özel Temsilcisi Wifkoff’un İran’ın sürgündeki veliaht prensiyle görüşmesi, Trump’ın bugünkü “yardım yolda” açıklaması ve müzakereleri tekrar askıya alması rahatsız edici.

Müzakerelerin durdurulması artık saldırı ihtimalini akıllara getiriyor. Maduro’ya olanlardan sonra Trump’ın yapabileceği şeylerin sınırı noktasında insanların aklına pek bir şüphe kalmadı. Powell’ı hapisle tehdit eden, Eyaletleri Federal kolluk kuvvetleriyle basan Trump eğer 4 yıllık görev süresini iç savaş çıkarmadan tamamlayabilirse büyük bir başarıya imza atmış olacak.

Trump’ın açıklamaları ve son dakika gelişmeleriyle ilgili detayları anlık olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik BTC’nin 94 bin doları zorlaması şüpheli bir durum fakat aylardır iyi haberleri fiyatlamazken bu sefer “herkesin düşüşten emin olduğu ortamda” 100 bin doları aşması da onun şanına yakışır bir ters köşe olur. İzleyip göreceğiz.

Saatler Kaldı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Başkan Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili kararı 24 saat içinde açıklanması bekleniyor. Polymarket’e göre, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın gümrük vergilerinin YASAL olduğuna karar verme olasılığı şu anda sadece %27. Kasım duruşmasını izleyen hukukçuların ana akımda paylaştıkları izlenimleri de kararın Trump’ın aleyhine olacağı yönünde.

Trump bunun “ekonomik çöküşe” neden olacağını geçen ay söyledi ve bugün de kararın “tam bir felakete” yol açacağından bahsetti. Trilyonlarca dolarlık kayba neden olacak karardan Yüksek Mahkeme üyelerini uzak tutmaya çalışan Trump’ın ne kadar başarılı olduğunu büyük ihtimalle yarın bu saatlerde öğrenmiş olacağız.

DaanCrypto aşağıdaki grafiği paylaşarak BTC için olası senaryosundan bahsetti.

“BTC Henüz bir değişiklik yok. Hala aralıkta dalgalanıyor ancak yeniden yüksek seviyeleri test ediyor. 4H 200MA/EMA şimdilik iyi bir performans gösteriyor. Yıllık açılış 1. günden beri test edilmedi. 4H 200MA/EMA kaybedilirse bu durum söz konusu olabilir. Aralık kırılması için ana seviyeler 84.000 $ ve 94.000 $ olarak kalıyor.”

Bakalım önce hangisi kalıcı olarak kırılacak.