EkonomiKripto Para

Felakete Saatler Kaldı, Riskler Artıyor Kripto Paralar Büyük Gelişmeye Hazırlanıyor

Özet

  • Trump bugün İran'a müdahale sinyali verdi ve ilerleyen saatlerde yeni açıklamalar yapacak.
  • 24 saat içinde Yüksek Mahkeme tarife kararını açıklayacak ve Trump bunun ekonomik çöküşe neden olacağını söyledi.
  • Bitcoin enteresan biçimde korku ve belirsizlik ortamında 94 bin doları zorluyor.
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD Özel Temsilcisi Wifkoff’un hafta sonu İran’ın sürgündeki veliaht prensiyle görüştüğü açıklandı. Trump İran’a müdahale açıklamasında bulundu ve protestoculara direnin dedi. Yarın Yüksek Mahkeme tarife kararı geliyor ve muhtemelen yazı hazırlandığında Trump ekonomiye dair beklenen açıklamalarına başlamış olacak. Kripto paraları büyük şeyler bekliyor.

İçindekiler
1 Riskler Artıyor Bitcoin Düşmüyor
2 Saatler Kaldı

Riskler Artıyor Bitcoin Düşmüyor

Normal şartlarda Bitcoin fiyatı Trump’ın son açıklamalarıyla düşüşe geçmeliydi ancak 94 bin doları hedefliyor. Trump’ın bu akşamki açıklamalarında İran hakkında daha fazla şey söylemesi bekleniyor. ABD Özel Temsilcisi Wifkoff’un İran’ın sürgündeki veliaht prensiyle görüşmesi, Trump’ın bugünkü “yardım yolda” açıklaması ve müzakereleri tekrar askıya alması rahatsız edici.

Müzakerelerin durdurulması artık saldırı ihtimalini akıllara getiriyor. Maduro’ya olanlardan sonra Trump’ın yapabileceği şeylerin sınırı noktasında insanların aklına pek bir şüphe kalmadı. Powell’ı hapisle tehdit eden, Eyaletleri Federal kolluk kuvvetleriyle basan Trump eğer 4 yıllık görev süresini iç savaş çıkarmadan tamamlayabilirse büyük bir başarıya imza atmış olacak.

Trump’ın açıklamaları ve son dakika gelişmeleriyle ilgili detayları anlık olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik BTC’nin 94 bin doları zorlaması şüpheli bir durum fakat aylardır iyi haberleri fiyatlamazken bu sefer “herkesin düşüşten emin olduğu ortamda” 100 bin doları aşması da onun şanına yakışır bir ters köşe olur. İzleyip göreceğiz.

Saatler Kaldı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Başkan Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili kararı 24 saat içinde açıklanması bekleniyor. Polymarket’e göre, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın gümrük vergilerinin YASAL olduğuna karar verme olasılığı şu anda sadece %27. Kasım duruşmasını izleyen hukukçuların ana akımda paylaştıkları izlenimleri de kararın Trump’ın aleyhine olacağı yönünde.

Trump bunun “ekonomik çöküşe” neden olacağını geçen ay söyledi ve bugün de kararın “tam bir felakete” yol açacağından bahsetti. Trilyonlarca dolarlık kayba neden olacak karardan Yüksek Mahkeme üyelerini uzak tutmaya çalışan Trump’ın ne kadar başarılı olduğunu büyük ihtimalle yarın bu saatlerde öğrenmiş olacağız.

DaanCrypto aşağıdaki grafiği paylaşarak BTC için olası senaryosundan bahsetti.

BTC Henüz bir değişiklik yok. Hala aralıkta dalgalanıyor ancak yeniden yüksek seviyeleri test ediyor. 4H 200MA/EMA şimdilik iyi bir performans gösteriyor.

Yıllık açılış 1. günden beri test edilmedi. 4H 200MA/EMA kaybedilirse bu durum söz konusu olabilir.

Aralık kırılması için ana seviyeler 84.000 $ ve 94.000 $ olarak kalıyor.”

Bakalım önce hangisi kalıcı olarak kırılacak.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
