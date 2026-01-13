LITECOIN (LTC)

Litecoin (LTC) Fiyat Tahmini ve Scott Melker’ın “Zamanı Geldi” Açıklaması

Özet

  • Scott Melker artık bu sıkıcı hareketlerin sonuna geldiğimizi düşünüyor. 94.500 doların kırılmasıyla ralli hızlanabilir.
  • DaanCrypto son 2 aylık sıkıcı dönemi tatilde geçirdiğini ve yakında volatilitenin artacağını yazdı.
  • CryptoBullet XMR ile LTC grafiğini birlikte paylaşarak benzer yapının LTC için büyük bir yükselişi müjdelediğinden bahsetti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 93 bin doların üzerinde ve bunun da bir açığa satış fırsatına dönüp dönmeyeceği belirsiz. Kripto para yatırımcıları aylardır her yükselişin short fırsatı olarak görülmesinden dolayı milyarlarca dolarlık kayıp yaşadı. Alıcı ilgisi zayıf ve şüpheyle bakılan her deneme tam da beklendiği gibi başarısızlıkla sonuçlanıyor. Peki LTC için tahminler ne yönde? Scott ne için zamanı geldi diyor?

İçindekiler
1 Bitcoin İçin Zamanı Geldi
2 Litecoin (LTC)

Bitcoin İçin Zamanı Geldi

2026 başındaki yükseliş uzun süredir aşırı satışların altında ezilen yatırımcılar için 80 günlük daha düşük dip serisinin noktalanması amacıyla başlamıştı. Kripto dışı faktörlerin etkisiyle bu uzun sürmedi ve her birinin denemesi yarıda kaldı. Fakat Scott Melker artık bu sıkıcı hareketlerin sonuna geldiğimizi, yükselişin zamanının geldiğini söylüyor.

Bitcoin grafiği yukarı yönlü bir hareket için hazır görünüyor.

Birçoğu bunu bir ayı bayrağı olarak adlandırıyor, ben ise yükselen bir üçgen olarak görüyorum. Daha yüksek dip seviyeler düz bir tepeye doğru konsolide oluyor.

94.500 dolar bölgesi kilit nokta.”

DaanCrypto ise yatırımcıları yıpratan dönemi tatil fırsatı olarak gördüğünü bundan memnun olduğunu söyledi. Fakat arama verileri ve etkileşimler kripto para yatırımcılarının büyük ölçüde pes ettiğini ve adeta ayı piyasalarının en kötü günlerindekine benzer seviyelere gerilediğini söylüyor. Bunun nasıl toparlanacağıysa merak konusu.

“Son 2 aydaki yatay fiyat hareketlerinden oldukça memnunum. Biraz sakinleşip dinlenmek iyi geldi.

Ama yine harekete geçmeye hazırım. Çok uzun sürmeyeceğini de düşünüyorum. Yakında volatilitenin artacağını düşünüyorum.

Bu aralık kırıldığında, hangi yönde olursa olsun, bu da göz ardı etmek isteyeceğiniz bir durum değil. Burada ne kadar uzun süre kaldığımızı ve fiyatların ne kadar sıkışık olduğunu düşününce…”

Litecoin (LTC)

Monero (XMR) bu ay ZEC Coin ekibinin dağılmasıyla birlikte hızla yükselmeye başladı. Fakat yükselişin sadece grafik tarafına bakanlar için XMR ile LTC grafiği benzer. CryptoBullet takma isimli analist de buna dikkat çekerek aşağıdaki grafiği paylaştı. Eğer haklı çıkarsa LTC büyük bir ralli başlatabilir.

LTC grafiği, XMR grafiğiyle neredeyse aynı görünüyor.

2017 ve 2021’de aynı hafta zirveye ulaştı. 2021’de biraz daha yüksek bir zirveye ulaştı ve 2022’de makro olarak daha yüksek bir dip yaptı.

LTC, 2022 Ayı Piyasası Dibi’nden bu yana aynı göreceli gücü gösteriyor.

Hepimiz biliyoruz ki, LTC’nin yükselişi er ya da geç gelecek.

Sadece katalizörü ve hikayeyi henüz bilmiyoruz.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
