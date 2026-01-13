Litecoin (LTC) Fiyat Tahmini ve Scott Melker’ın “Zamanı Geldi” Açıklaması

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 93 bin doların üzerinde ve bunun da bir açığa satış fırsatına dönüp dönmeyeceği belirsiz. Kripto para yatırımcıları aylardır her yükselişin short fırsatı olarak görülmesinden dolayı milyarlarca dolarlık kayıp yaşadı. Alıcı ilgisi zayıf ve şüpheyle bakılan her deneme tam da beklendiği gibi başarısızlıkla sonuçlanıyor. Peki LTC için tahminler ne yönde? Scott ne için zamanı geldi diyor?

Bitcoin İçin Zamanı Geldi

2026 başındaki yükseliş uzun süredir aşırı satışların altında ezilen yatırımcılar için 80 günlük daha düşük dip serisinin noktalanması amacıyla başlamıştı. Kripto dışı faktörlerin etkisiyle bu uzun sürmedi ve her birinin denemesi yarıda kaldı. Fakat Scott Melker artık bu sıkıcı hareketlerin sonuna geldiğimizi, yükselişin zamanının geldiğini söylüyor.

“Bitcoin grafiği yukarı yönlü bir hareket için hazır görünüyor. Birçoğu bunu bir ayı bayrağı olarak adlandırıyor, ben ise yükselen bir üçgen olarak görüyorum. Daha yüksek dip seviyeler düz bir tepeye doğru konsolide oluyor. 94.500 dolar bölgesi kilit nokta.”

DaanCrypto ise yatırımcıları yıpratan dönemi tatil fırsatı olarak gördüğünü bundan memnun olduğunu söyledi. Fakat arama verileri ve etkileşimler kripto para yatırımcılarının büyük ölçüde pes ettiğini ve adeta ayı piyasalarının en kötü günlerindekine benzer seviyelere gerilediğini söylüyor. Bunun nasıl toparlanacağıysa merak konusu.

“Son 2 aydaki yatay fiyat hareketlerinden oldukça memnunum. Biraz sakinleşip dinlenmek iyi geldi. Ama yine harekete geçmeye hazırım. Çok uzun sürmeyeceğini de düşünüyorum. Yakında volatilitenin artacağını düşünüyorum. Bu aralık kırıldığında, hangi yönde olursa olsun, bu da göz ardı etmek isteyeceğiniz bir durum değil. Burada ne kadar uzun süre kaldığımızı ve fiyatların ne kadar sıkışık olduğunu düşününce…”

Litecoin (LTC)

Monero (XMR) bu ay ZEC Coin ekibinin dağılmasıyla birlikte hızla yükselmeye başladı. Fakat yükselişin sadece grafik tarafına bakanlar için XMR ile LTC grafiği benzer. CryptoBullet takma isimli analist de buna dikkat çekerek aşağıdaki grafiği paylaştı. Eğer haklı çıkarsa LTC büyük bir ralli başlatabilir.

“LTC grafiği, XMR grafiğiyle neredeyse aynı görünüyor. 2017 ve 2021’de aynı hafta zirveye ulaştı. 2021’de biraz daha yüksek bir zirveye ulaştı ve 2022’de makro olarak daha yüksek bir dip yaptı. LTC, 2022 Ayı Piyasası Dibi’nden bu yana aynı göreceli gücü gösteriyor. Hepimiz biliyoruz ki, LTC’nin yükselişi er ya da geç gelecek. Sadece katalizörü ve hikayeyi henüz bilmiyoruz.”