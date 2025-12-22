LITECOIN (LTC)

Asıl Olay Litecoin (LTC) Grafiğinde Olabilir

Özet

  • Columbus takma isimli analist grafikteki ABC yapısının büyük yükseliş için sinyal verdiğini söylüyor.
  • LTC dibi çoktan başlamış olabilir hedef 110 dolar.
  • LTC 2021 boğasında 400 doları aşmıştı ve bu döngüde yarısına bile ulaşamadı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Yılın son günleri ve 2025’in tüm tatsızlığının özeti gibi bir Bitcoin $87,392.89 grafiğimiz var. BTC 90.500 dolar ile 87.900 dolar arasında dalgalanıyor ve altcoinler yana, aşağı hareket ediyor. Kripto dışındaki konuların piyasaları boğduğu bir yıldı ve nihayet sona eriyor. Columbus bu tatsız günlerde Litecoin $76.50’in sıradaki fırsat olabileceğini düşünüyor.

İçindekiler
1 Litecoin (LTC)
2 Bitcoin (BTC)

Litecoin (LTC)

Yılların yıkamadığı altcoinlerden ve halen en büyükler arasında. Litecoin (LTC) her döngüde yatırımcılara kazanç getiren kripto paralardan. Elbette dipten aldığınızda size 10-30x kazandırmıyor ancak birçok altcoinde bu beklentiyle alım yaptığınızda %99 kayıpla yüzleşiyorsunuz. Bu yönüyle LTC risk ve getiri oranı dengeli varlıklardan.

Columbus takma isimli analist grafikteki ABC yapısının büyük yükseliş için sinyal verdiğini söylüyor.

“Tüm zaman dilimlerinde gerçekten iyi görünüyor.

Zikzak şeklinde çok net bir ABC. Büyük düşüş mumunun dip seviyesinin süpürülmesine karşı değilim, ancak dip seviyenin oluşması için burada kesinlikle fazlasıyla yeterli.

Piyasalar çoğunlukla aynı şekilde sıralanıyor ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda birçok varlıkta yükseliş bekliyorum.”

110 doların geri alınması LTC için artık ATH yolculuğunun habercisi olabilir. Litecoin için halving muhtemelen 2027 Temmuz’unda olacak ve daha 581 gün var. Bunun fiyatlaması genelde 6 ay önce başlıyor.

Seçim rallisinde 140 doların üzerine ancak çıkabilen LTC 2021 boğasında 400 doları aşmıştı. Yani eğer önümüzdeki yıl bir altcoin boğası görürsek LTC için mevcut fiyatlar cazip olabilir.

Bitcoin (BTC)

Trump yazı hazırlandığı sırada yeni savaş gemisi üretimi için açıklamalar yapıyor. Çok fazla uçak gemisi inşa edileceğinden bahsediyor. Venezuela veya İran için bir tehdit açıklaması yapmadığından söylemleri nispeten olumlu.

BTCD için yükseliş trendinin durduğundan bahseden DaanCrypto Bitcoin piyasa hakimiyetinin gevşeyebileceğini düşünüyor.

“BTC.D, esasen bir yıl önceki seviyesinde. Burada ve orada bazı büyük hareketler gördük, ancak büyük yükseliş trendi durdu.

Elbette, stablecoinlerin buradaki büyük payını akılda tutmak iyi olur. Bunlar bu süre zarfında sadece büyüdü. Dolayısıyla, BTC’nin yükseliş ivmesi bu yıl durduğuna göre, Bitcoin Dominance’ın sadece bunun etkisiyle düşmesi mantıklıdır.

Ancak BTC’ye göre başlıca altcoin güç göstergesinin işareti olan ETH/BTC çifti, Nisan ayındaki en düşük seviyelerinden hala yaklaşık 2 kat daha yüksekte. Majörler kesinlikle bir miktar toparlandı, ancak bunun dışında altcoinler için henüz kayda değer bir gelişme yok.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Popüler Altcoin’de 4. Çeyrek Şoku: 2025’in En Karanlık Dönemi
Benjamin: Altcoin Boğası Sandığınız Gibi Değil Başarısız Olacaksınız
Bitcoin’de Asıl Fırtına 2026’da mı Kopacak? Analistlerden Uyarılar Peş Peşe Geldi
