Bitcoin’i Bitirecek Tehdit Geri Döndü: “Saat İşliyor” Uyarısı

Özet

  • Jameson Lopp, kuantum bilgisayarların Bitcoin için kısa vadede tehdit oluşturmadığını ancak kuantum sonrası hazırlığın 5–10 yıl sürebileceğini söyledi.
  • Grayscale, 2026’da piyasalara anlamlı etki beklemezken risk eşiğinin 2030 sonrasına sarkabileceğini savunuyor.
  • Vitalik Buterin ve Charles Edwards ise 2030’dan önce kırılma ihtimaline ve 2028’e kadar çözüm geliştirilememesi halinde sert fiyat baskısına dikkat çekti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin (BTC) $87,392.89 etrafında kuantum bilgisayarlara dair tartışma yeniden alevlendi ve Blockchain güvenliğinin uzun vadeli dayanıklılığı mercek altına girdi. Self-custody çözümü Casa’nın kurucu ortağı ve Güvenlik Direktörü Jameson Lopp, mevcut teknoloji seviyesinin Bitcoin’in kriptografisini kırmaktan uzak olduğunu söyleyerek kısa vadeli panik havasını yatıştırmaya çalıştı. Yine de Lopp’a göre ağın kuantum sonrası döneme hazırlanması yıllar alacak ve hazırlık için zaman daralıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’e Yönelik Kuantum Tehdidi Şimdilik Sınırlı Görülüyor
2 Uyarılar Neden Sertleşiyor?

Bitcoin’e Yönelik Kuantum Tehdidi Şimdilik Sınırlı Görülüyor

Jameson Lopp, X hesabından yaptığı paylaşımda kuantum bilgisayarların Bitcoin için kısa vadeli bir risk oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacıların kuantum bilişimdeki ilerlemeyi izlemeyi sürdüreceğini belirten Lopp, güncel donanım ve pratik kapasitenin Bitcoin’in kullandığı kriptografiyi kıracak seviyeye ulaşmadığı görüşünde.

Jameson Lopp’un Tweet’i

Lopp’un asıl altını çizdiği nokta ise hazırlık süresinin uzunluğu oldu. Bitcoin’in kuantuma dayanıklı bir mimariye evrilmesi dikkatle tasarlanmış protokol değişiklikleri gerektirecek. Bununla birlikte ağ genelinde fonların yeni yapılara taşınması gibi koordinasyonu zor bir göç süreci de gündeme gelecek. Lopp, böylesi bir dönüşümün 5 ila 10 yıl sürebileceğini ifade ederek “En iyisini umup en kötüsüne hazırlanmak gerekir” mesajını paylaştı.

Varlık yönetim şirketi Grayscale de geçen hafta yayımladığı raporda benzer bir çerçeve çizdi. Rapora göre yeterince güçlü kuantum bilgisayarlar teorik olarak mevcut kriptografik sistemleri aşabilir ancak Grayscale bu kabiliyetlerin kısa vadede ortaya çıkmasını olası görmüyor ve eşiğin 2030 sonrasına sarkabileceğini değerlendiriyor. Şirket post-kuantum kriptografi araştırmalarının ve ağ hazırlıklarının hızlanabileceğini kabul ederken, yatırım perspektifinden 2026’da kripto para değerlemeleri ve piyasa performansı üzerinde anlamlı bir etki beklemediğini belirtti.

Uyarılar Neden Sertleşiyor?

Daha temkinli tarafta ise Ethereum $2,960.00’un kurucu ortağı Vitalik Buterin yer alıyor. Buterin, kuantum bilişimin Blockchain kriptografisi için genellikle hafife alınandan daha yakın bir risk olabileceği görüşünde. Ayrıca kuantum bilgisayarların 2030’dan önce mevcut kriptografik sistemleri kırma ihtimalini yüzde 20 olarak dile getirdi. Bu oran tartışmayı “uzak gelecek” kategorisinden çıkarıp planlama takvimine taşıyor.

Capriole adlı nicel Bitcoin fonunun kurucusu Charles Edwards da riskin göz ardı edilmesinin ağır sonuçlar doğurabileceği görüşünü paylaştı. Edwards’a göre topluluğun tehdit algısını ciddiye alması ve ağ güncellemelerini hızlandırması için sert bir ayı piyasası tetikleyici rol oynayabilir. Edwards, Bitcoin’in 2028’e kadar kuantuma dayanıklı bir çözüm devreye almaması halinde fiyatın 50.000 doların altına inebileceğini, sorun çözülene dek düşüşün sürebileceğini öne sürdü.

Edwards acil aksiyon ihtiyacının gelecek yıldan itibaren hissedilebileceğini belirtirken, gecikmenin “Bitcoin tarihinin en büyük ayı piyasası” riskini doğurabileceğini söyledi ve FTX gibi önceki krizlerin gölgede kalabileceğini iddia etti.

