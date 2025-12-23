Dogecoin mi PEPE mi? 2026’da Memecoin Piyasasının Lideri Kim Olacak?

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

2025’in başında coşkuyla büyüyen memecoin piyasası takip eden aylarda sert şekilde soğudu ve birçok coin ciddi oranda değer kaybetti. 2026’da yeni bir memecoin rallisi ihtimali konuşulurken, dört popüler yapay zeka modeline “gelecek yılın en iyi performans gösterecek memecoin’i hangisi olabilir” sorusu yöneltildi. Modellerin yanıtları sektörün yeniden ısınması halinde likidite ve topluluk gücünün belirleyici olacağına işaret ediyor. Tabloya göre en güçlü ortak aday PEPE coin olurken, Dogecoin $0.1300 cephesinde daha iddialı bir hedef söz konusu.

PEPE Coin’de Beklentiler Yüksek

Yapay zeka modellerinin üçü 2026’da en yüksek getiri potansiyeline sahip memecoin olarak PEPE’yi işaret etti. Değerlendirmelerde kurbağa temalı coin’in geniş yatırımcı kitlesi tarafından tanınması, güçlü bir topluluk etrafında şekillenmesi ve geçmiş döngülerde yaşanan sert dalgalanmalara rağmen piyasada kalıcı olmayı başarması ön plana çıktı. Modellerin analizlerine göre yüm bu özellikler yeniden hızlanan bir piyasada sermayenin yöneldiği ana merkezlerden biri olma ihtimalini artırıyor.

ChatGPT, PEPE’nin ilk büyük yükseliş ve ardından gelen sert düşüş döneminden sağ çıkmasını kritik bir eşik olarak tanımladı. Bu aşamayı geçen varlıkların memecoin piyasası tekrar ısındığında doğal bir likidite çekim noktası haline gelme eğilimi gösterdiği vurgulandı. Aynı değerlendirmede BONK coin ikinci sırada ve Solana ekosisteminin güçlü bir yıl geçirmesi senaryosunda da coin’in ciddi fiyat yükselişi yaşayabileceği ifade edildi.

Benzer bir yaklaşım Grok tarafından da paylaşıldı. Sosyal medya platformu X’e entegre çalışan yapay zeka modeli PEPE’yi önceki döngülerden “test edilmiş” bir aday olarak tanımlarken, WIF, BONK, FLOKI ve BRETT’i de 2026 için dikkatle izlenmesi gereken memecoin’ler arasında sıraladı. Google’ın Gemini modeli ise PEPE’nin yüzde bazında liderliğe en yakın adaylardan biri olduğunu belirtirken, henüz piyasada olmayan veya sessiz bir konsolidasyon sürecinde bulunan yeni bir varlığın da sürpriz şekilde öne çıkabileceği uyarısını ekledi.

DOGE Cephesinde Senaryo Farklı

Dördüncü görüş, tabloyu önemli ölçüde değiştirdi. Perplexity, değerlendirmesini piyasa değeri bakımından en büyük memecoin olan DOGE üzerinden kurdu. Model analizinde DOGE’nin benzersiz likidite yapısı, yıllara yayılan topluluk desteği ve önceki boğa dönemlerinde sergilediği güçlü performans öne çıkardı. Bu unsurların geniş sermaye girişlerinin yaşandığı dönemlerde DOGE’yi yeniden zirveye taşıyabileceği savunuldu.

Perplexity, DOGE için 2026’da 1,70 dolar seviyesinde yeni bir tüm zamanların en yüksek değerine ulaşılabileceği senaryosunu gündeme getirdi. Buna karşılık aynı değerlendirmede PEPE oldukça sert biçimde eleştirildi. Model memecoin’e olan balina ilgisinin zayıfladığını ve teknik göstergelerin aşağı yönlü risklere işaret ettiğini belirtilerek önümüzdeki dönemde PEPE’nin beklentilerin gerisinde kalabileceğini iddia etti.

Ortaya çıkan tablo, 2026’da memecoin liderliği yarışının net bir cevabı olmadığını gösteriyor. Dayanıklılık ve topluluk gücü PEPE’yi öne çıkarırken, ölçek ve likidite avantajı DOGE için güçlü bir karşı tez oluşturuyor. Nihai sonucu belirleyecek temel unsur ise piyasanın genel yönü ve sermayenin hangi memecoin’lerde yoğunlaşacağı olacak.