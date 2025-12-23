BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Asıl Fırtına 2026’da mı Kopacak? Analistlerden Uyarılar Peş Peşe Geldi

Özet

  • Analistler arasında Bitcoin’de kalıcı dip oluşumunun zamana yayılacağı ve dibin 2026 yılında, 60.000 dolar civarında şekillenebileceği görüşü öne çıkıyor.
  • Kısa vadede 97.000–104.000 dolar bandına uzanan sınırlı bir yükseliş olasılığını dile getiriliyor.
  • Analistler böylesi bir yükselişin Bitcoin'de kalıcı trend değişimi anlamına gelmediğini vurguluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi
İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin (BTC) $87,392.89, yılların en zayıf dördüncü çeyrek performanslarından birini yaşadıktan sonra yılı ekside kapatmaya hazırlanırken piyasanın “Eylül’de başlayan ayı döngüsü” içinde kaldığı görüşü güç kazanıyor. Anonim kripto para analisti Doctor Profit, nihai dip oluşumunun henüz tamamlanmadığını ve kalıcı dibin oluşması için 12–14 aylık bir zamana ihtiyaç duyulacağını öne sürdü. Buna karşın kısa vadede yükseliş beklediğini söyleyen analist, sert bir kırılmanın 2026 yılının Şubat–Mart döneminden önce gelmeyebileceğini ekledi.

İçindekiler
1 Doctor Profit: Dip İçin Biraz Daha Zaman Var
2 Bitcoin’de 2026 Senaryoları

Doctor Profit: Dip İçin Biraz Daha Zaman Var

Piyasayı yakından izleyen Doctor Profit, Bitcoin’de kalıcı dibin henüz oluşmadığını ve bu sürecin zamana yayılacağını söyledi. Analiste göre nihai dip seviyesinin 60.000 dolar civarında şekillenmesi olası ve bu noktaya ulaşılmadan önce fiyatın uzun süre yatay seyir izleyerek likidite biriktirmesi gerekiyor. Bu yaklaşım piyasaların genellikle hızlı düşüşlerle değil, katılımcıları yıpratan sabırlı süreçlerle dip oluşturduğu varsayımına dayanıyor.

Analist kısa vadede ise daha farklı bir tablo çizdi. Doctor Profit önümüzdeki haftalarda Bitcoin’in 97.000–107.000 dolar aralığına doğru sınırlı bir yükseliş alanı bulabileceğini dile getirdi. Büyük çaplı bir aşağı yönlü kırılmanın 2026’nın ilk aylarından önce gerçekleşmesini beklemediğini belirten analist, mevcut dönemi psikolojik dayanıklılığı test eden bir aşama olarak tanımladı. Bu süreçte yatırımcıların önemli bir bölümünün piyasadan kopmasını beklediğini ve bunun nihai dip bölgesinde alım iştahını zayıflatma amacıyla yapıldığını not etti.

Risk yönetimi tarafında ise Doctor Profit hem kısa vadeli yükselişten faydalanmayı hedefleyen pozisyonlar aldığını hem de ana düşüş trendine karşı koruyucu hamlelerini sürdürdüğü ifade etti. Analist bu yaklaşımla olası yüzde 20’lik bir yukarı hareketten yararlanmayı ve daha geniş resimde aşağı yönlü riskleri dengelemeyi hedefliyor.

Bitcoin’de 2026 Senaryoları

Bitcoin’de benzer bir kısa vadeli–orta vadeli ayrışma Mr Wall Street adlı başka bir analistin değerlendirmelerinde de görülüyor. Analist orta vadede düşüş beklentisini korurken, aşağı yönlü likiditenin henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını savunuyor. Bu nedenle Bitcoin’in 98.000–104.000 dolar bandına doğru bir rahatlama rallisi yaşayabileceği, söz konusu bölgenin ise yoğun bir likidite alanı olarak öne çıktığını belirtti.

Mr Wall Street, Bitcoin’in haftalık 100 günlük hareketli ortalama civarında tutunmasının ardından 84.500 dolar seviyelerine yakın bölgelerde alım yaptığını aktardı. Bununla birlikte beklediği yükselişin kalıcı bir trend değişimine işaret etmediğini, daha çok yatırımcıları yanlış pozisyonlara çekebilecek bir “boğa tuzağı” niteliği taşıdığını vurguladı. Analist 2026’nın ilk çeyreğinin sonunda veya ikinci çeyreğin başında 64.000–70.000 dolar aralığının yeniden gündeme gelebileceğini de ekledi.

Makro cephede ise daha karamsar bir tablo çiziliyor. Doctor Profit, küresel piyasalarda likidite stresinin 2008 krizine benzer hatta daha ağır sinyaller verdiğini öne sürdü. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Standing Repo Facility kapsamında bankalara tanıdığı yüksek tutarlı, teminatlı ve kısa vadeli borçlanma imkanlarının piyasaları canlandırmaktan ziyade ani donmaları önlemeye yönelik bir savunma hattı oluşturduğu görüşünde bulundu. Analiste göre artan borç yükü ve enflasyon baskısı 2026’da büyük bir finansal krizin zeminini hazırlayabilir. Böyle bir senaryonun ardından geniş ölçekli parasal genişleme dalgasının Bitcoin ve benzeri varlıkları uzun vadede yeniden öne çıkarabileceğini vurguladı. Buna karşılık Bitwise CIO’su Matt Hougan, 2026’da Bitcoin’in yeni zirveler görme ihtimalini gündemde tutarak daha iyimser bir perspektif sunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2014’ten Beri Aynı Hikaye: VanEck’ten Bitcoin İçin Ters Köşe Sinyal

Bitcoin’i Bitirecek Tehdit Geri Döndü: “Saat İşliyor” Uyarısı

Asıl Olay Litecoin (LTC) Grafiğinde Olabilir

2026 Yılında Kripto Paralar Bir Müjdeyle Daha Yükselecek

ABD Piyasa Açılışı ve Kripto Paralarda 22 Aralık

Sıcak Gelişme: JPMorgan’ın 2026 Kripto Bombası ve Fed’den Gevşeme Açıklamaları

250.000 Dolar Hayali Neden Çöktü? Bitcoin Tahminlerinde 2025 Büyük Sapmayla Kayda Geçti

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Dogecoin mi PEPE mi? 2026’da Memecoin Piyasasının Lideri Kim Olacak?
Bir Sonraki Yazı Benjamin: Altcoin Boğası Sandığınız Gibi Değil Başarısız Olacaksınız
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2014’ten Beri Aynı Hikaye: VanEck’ten Bitcoin İçin Ters Köşe Sinyal
BITCOIN (BTC)
Popüler Altcoin’de 4. Çeyrek Şoku: 2025’in En Karanlık Dönemi
Solana (SOL)
Benjamin: Altcoin Boğası Sandığınız Gibi Değil Başarısız Olacaksınız
ALTCOIN
Dogecoin mi PEPE mi? 2026’da Memecoin Piyasasının Lideri Kim Olacak?
Meme Token

Lost your password?