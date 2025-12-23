Bitcoin’de Asıl Fırtına 2026’da mı Kopacak? Analistlerden Uyarılar Peş Peşe Geldi

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Bitcoin (BTC) $87,392.89, yılların en zayıf dördüncü çeyrek performanslarından birini yaşadıktan sonra yılı ekside kapatmaya hazırlanırken piyasanın “Eylül’de başlayan ayı döngüsü” içinde kaldığı görüşü güç kazanıyor. Anonim kripto para analisti Doctor Profit, nihai dip oluşumunun henüz tamamlanmadığını ve kalıcı dibin oluşması için 12–14 aylık bir zamana ihtiyaç duyulacağını öne sürdü. Buna karşın kısa vadede yükseliş beklediğini söyleyen analist, sert bir kırılmanın 2026 yılının Şubat–Mart döneminden önce gelmeyebileceğini ekledi.

Doctor Profit: Dip İçin Biraz Daha Zaman Var

Piyasayı yakından izleyen Doctor Profit, Bitcoin’de kalıcı dibin henüz oluşmadığını ve bu sürecin zamana yayılacağını söyledi. Analiste göre nihai dip seviyesinin 60.000 dolar civarında şekillenmesi olası ve bu noktaya ulaşılmadan önce fiyatın uzun süre yatay seyir izleyerek likidite biriktirmesi gerekiyor. Bu yaklaşım piyasaların genellikle hızlı düşüşlerle değil, katılımcıları yıpratan sabırlı süreçlerle dip oluşturduğu varsayımına dayanıyor.

Analist kısa vadede ise daha farklı bir tablo çizdi. Doctor Profit önümüzdeki haftalarda Bitcoin’in 97.000–107.000 dolar aralığına doğru sınırlı bir yükseliş alanı bulabileceğini dile getirdi. Büyük çaplı bir aşağı yönlü kırılmanın 2026’nın ilk aylarından önce gerçekleşmesini beklemediğini belirten analist, mevcut dönemi psikolojik dayanıklılığı test eden bir aşama olarak tanımladı. Bu süreçte yatırımcıların önemli bir bölümünün piyasadan kopmasını beklediğini ve bunun nihai dip bölgesinde alım iştahını zayıflatma amacıyla yapıldığını not etti.

Risk yönetimi tarafında ise Doctor Profit hem kısa vadeli yükselişten faydalanmayı hedefleyen pozisyonlar aldığını hem de ana düşüş trendine karşı koruyucu hamlelerini sürdürdüğü ifade etti. Analist bu yaklaşımla olası yüzde 20’lik bir yukarı hareketten yararlanmayı ve daha geniş resimde aşağı yönlü riskleri dengelemeyi hedefliyor.

Bitcoin’de 2026 Senaryoları

Bitcoin’de benzer bir kısa vadeli–orta vadeli ayrışma Mr Wall Street adlı başka bir analistin değerlendirmelerinde de görülüyor. Analist orta vadede düşüş beklentisini korurken, aşağı yönlü likiditenin henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını savunuyor. Bu nedenle Bitcoin’in 98.000–104.000 dolar bandına doğru bir rahatlama rallisi yaşayabileceği, söz konusu bölgenin ise yoğun bir likidite alanı olarak öne çıktığını belirtti.

Mr Wall Street, Bitcoin’in haftalık 100 günlük hareketli ortalama civarında tutunmasının ardından 84.500 dolar seviyelerine yakın bölgelerde alım yaptığını aktardı. Bununla birlikte beklediği yükselişin kalıcı bir trend değişimine işaret etmediğini, daha çok yatırımcıları yanlış pozisyonlara çekebilecek bir “boğa tuzağı” niteliği taşıdığını vurguladı. Analist 2026’nın ilk çeyreğinin sonunda veya ikinci çeyreğin başında 64.000–70.000 dolar aralığının yeniden gündeme gelebileceğini de ekledi.

Makro cephede ise daha karamsar bir tablo çiziliyor. Doctor Profit, küresel piyasalarda likidite stresinin 2008 krizine benzer hatta daha ağır sinyaller verdiğini öne sürdü. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Standing Repo Facility kapsamında bankalara tanıdığı yüksek tutarlı, teminatlı ve kısa vadeli borçlanma imkanlarının piyasaları canlandırmaktan ziyade ani donmaları önlemeye yönelik bir savunma hattı oluşturduğu görüşünde bulundu. Analiste göre artan borç yükü ve enflasyon baskısı 2026’da büyük bir finansal krizin zeminini hazırlayabilir. Böyle bir senaryonun ardından geniş ölçekli parasal genişleme dalgasının Bitcoin ve benzeri varlıkları uzun vadede yeniden öne çıkarabileceğini vurguladı. Buna karşılık Bitwise CIO’su Matt Hougan, 2026’da Bitcoin’in yeni zirveler görme ihtimalini gündemde tutarak daha iyimser bir perspektif sunuyor.