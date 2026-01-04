Meme Token

Phoenix: Floki Rallisi Başladı Hedef Açık! PEPE, FLOKI, SHIB Analizleri

Özet

  • FLOKI Coin dört saatlik grafikte yükseliş çaprazı oluşturuyor ve Phoenix aylarca rallinin devam edebileceğini düşünüyor.
  • PEPE Coin 0.00000670 ve 0.0000089 doları hedefliyor. 2 aylık kayıplarını temizleyen PEPE zararına satış yapan yatırımcıları daha da panikletebilir.
  • SHIB 0.00000883 dolar üstü kapanışlarda 0.00001149 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Uzun süredir görmediğimiz bir şeydi piyasa değeri büyük memecoinler yeniden yükselişe geçti. Risk iştahının arttığına işaret eden bu gelişme piyasa genelinde dipten dönüş bekleyenlerin de umutlarını artırdı. Bitcoin 91 bin doları korurken Phoenix FLOKI Coin için tahminini paylaştı.

İçindekiler
1 FLOKI Coin Yükselişi
2 PEPE ve SHIB Analiz

FLOKI Coin Yükselişi

2 gün önce FLOKI Coin yükselişinin hızlanacağından bahseden Phoenix ilk fiyat hedefine neredeyse ulaştı. Bugün paylaştığı değerlendirmesindeyse rallinin devam edeceğini söyledi. Dört saatlik grafikteki yükseliş eğilimli EMA çaprazı tamamlanmak üzere. Önümüzdeki haftalar hatta aylar için son derece bullish olan bu sinyal fiyatın birkaç kat artabileceğini söylüyor. Elbette kripto paralar sürprizlerle dolu ve yaşanacak ani gelişmelerle fiyat tersi yöne de koşabilir.

Phoenix haklı çıkarsa ikinci direnç noktasının aşılmasıyla FLOKI fiyatından bir sıfırın tekrar silindiğini görebiliriz.

PEPE ve SHIB Analiz

ETH fiyatındaki toparlanmanın ötesinde PEPE Coin genel piyasadan pozitif ayrışmayı başardı. Son üç günde o kadar hızlı yükseldi ki Ekim sonundaki seviyesine ulaşıp son aylardaki tüm kayıplarını sildi. Daha önce 0.00000559 dolar üstü kapanışların öneminden bahsetmiştik. Şimdi dikkat edilecek seviye 0.00000670 dolar desteği ve eğer boğalar bu seviyeyi koruyabilirse 0.0000089 dolar geri alınabilir.

Üç günde yüzde 80’e yakın artış yaşayan PEPE son 2 ayda zararına satış yapan yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Rallinin hızlanmasının sebeplerinden biri de zararına satış yapanların “bir de yükselişi kaçırmayayım” endişesi. Aylarca düşen fiyatların aniden zararları temizlemesi Ocak ayı için motive edici bu grafik yapılarının diğer altcoinlerde de oluşmaya başlamasıyla gerçek bir dipten dönüşten bahsedebiliriz.

BTC yükselişinin majör memecoinler tarafından takip edilmesi harika bir detay. SHIB fiyatı da son 3 günde %30’a yakın arttı. Kritik 0.00000829 dolar desteğini kazanan SHIB boğaları artık dipten dönüşü teyit etmiş oldu. Bundan sonraki süreçte 0.00000883 dolar üstü kapanışların devam etmesi ve 0.00001149 dolardaki yükseliş tabanına dönülmesi beklenecek. İkinci önemli destek noktası da kazanıldığında hedef 0.0000160 dolarlık boğa direnci. Hafta sonu altcoinler tam da beklediğimiz gibi ilerliyor ve yatırımcıların yüzü şimdilik gülüyor.

