Bu Sinyal 4 Defa Doğru Çıktı Şimdi Beşincisi Yanıyor

Özet

  • Altcoinlerin toplam piyasa değeri EMA90'a dokunduğunda bu dipten dönüşü müjdeledi. Kripto paralar yine aynı sinyali veriyor.
  • DaanCrypto yükselişe ikna olmak için 92 bin dolar üstü kapanışları bekleyecek.
  • Poppe CME GAP sebebiyle Pazartesi kısa süreli düşüş bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Tarihsel verilerden bahsediyorsak yükselişe işaret eden on-chain sinyalleri de umursamalıyız. Kripto para yatırımcıları son çeyrekte yaşanan negatifliğin ardından ayı piyasası modunu açmış olsa da aleyhte sinyaller de var. Bunlardan biri daha önce 4 kere dipten dönüşü müjdelemişti. Şimdi beşincisi yanan sinyal ve farklı analistlerin değerlendirmelerini ele alacağız.

1 Kripto Para Yükseliş Sinyali
2 Bitcoin Yorumları

Kripto Para Yükseliş Sinyali

Bitcoin 91 bin doları korumak için mücadele etse de haftalık kapanışa ilerlerken yerel zirvesini belirledi. Birkaç saat içinde 91 bin dolar altı kapanışlar görmeye başlarsak haftalık kapanışlar 90 bin dolar eşiği riske girebilir. Altcoinlerin önemli kısmında işler yolunda. Moustache takma isimli analist ise sessizliğini yükseliş sinyalini paylaşmak için bozdu. Artık vakti gelmiş olabilir.

Yukarıdaki grafiği incelerseniz daha önce 4 defa dipten dönüş için bu sinyalin yatırımcıların yüzünü güldürdüğünü görürsünüz. Altcoinlerin toplam piyasa değeri EMA90’a dokunduğunda, bu tek başına geçmişte sıklıkla tersine dönüşe yol açtı. Moustache bu sinyale dikkat çekerek 3 hafta önce de aynısının olduğunu söyledi.

“(W) EMA90’a dokunduğunda + StockTKD 20’nin altında olduğunda durum daha da iyi hale gelir. Bu kombinasyon çok nadirdir ve 3 hafta önce dip noktayı işaret etmiştir.

Yardımcı olabildiğimi umuyorum.”

Haklı çıkarsa Mart ayına kadar birçok altcoinin %300’e varan kazançlar elde ettiğini görmeliyiz. Fakat haksız çıktığında Moustache veya bu sinyal sizin zararlarınızı karşılamayacak, tıpkı kazançlarınızdan pay almayacakları gibi. Bu yüzden analizleri “stratejileri kopyalamak için değil” piyasalara farklı pencerelerden bakmak için incelemelisiniz.

Bitcoin Yorumları

DaanCrypto ve Poppe BTC için bugün güncel değerlendirmelerini paylaştı. İlki likidite kümelerine dikkat ederek 2 seviyeye işaret etti. Bunlar da artık ezberlediğimiz 88 bin ve 92 bin dolar. İki seviyeden birinin kırılmasıyla yön belli olacak ve ivme artacak. 88 bin dolar seviyesi yıllık açılışı da temsil ettiğinden destek olarak 2026 itibariyle daha önemli.

Poppe ise aşağıdaki grafiği paylaşarak CME GAP’a dikkat çekti.

“Bitcoin bunu hedefliyor.

100.000 dolara doğru kırılmadan önce son dirençle mücadele edilecek.

Harika bir hareket, yarın CME boşluğunu kapatmak için hafif bir geri çekilme göreceğimizi düşünüyorum ve bundan sonra piyasalar 100.000 dolara doğru yukarı doğru kırılmaya devam etmeye hazır.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
