Gerçek Yükseliş ve Kriptoda Kazanç İçin İzlenecek Gösterge

Sürekli olarak yükseliş denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanması altcoin yatırımcılarında yılgınlığa neden oldu. ETH kısa süreliğine de olsa ATH seviyesine ulaştı ve BTC dalgalı seyrine rağmen oldukça iyi zirveler oluşturdu. Fakat altcoinlerin geneli geçen yıl %80’i aşan kayıplarla yüzleşti. Bu durum yatırımcıların son çeyrekte korkusuyla zararına satışlar yapmasına neden oldu. Peki gerçek yükseliş ne zaman?

Kripto Paralarda Gerçek Yükseliş

Bugünlerde BTC toparlanıyor ve birçok altcoinde çift haneli yükseliş gördüğümüz için son çeyrekteki ani düşüşleri unutan yatırımcılar heyecanlanıyor. Ancak sayısız kere tecrübe ettiğimiz üzere direnç testleri uzun süredir başarısızlıkla sonuçlanıyor ve yükseliş sırasında dışarı kalmamak için trene atlayanlar vagonların devrilmesiyle kendine geliyor.

Çoğu yatırımcı tam da bu sebepten devam eden yükselişe inanmıyor. Peki yükselişin gerçek olup olmadığını anlamanın yolu var mı? Tek bir metriğe bakıp bunu söylemek imkansız, birçok metriğin birleşimi ve piyasa şartları yükselişin gerçek olup olmadığına karar verir. CryptoQuant analisti Darkfost bugün “yükselişe ikna olmak için” gerekli sinyallerden birinin stablecoin akışı olduğunu hatırlattı.

Yukarıdaki grafiği paylaşan analist yatırımcı davranışlarını dolayısıyla mevcut koşulları anlamak için buraya bakıyor. Talep fazla olursa fiyatlar güçlü biçimde yükselir ve talep diri kaldıkça yükseliş devam eder. Peki talep artıyor mu?

“Grafiğe bakıldığında, ilk bakışta önemli görünmeyebilir, ancak haftalık ortalama bir hafta içinde 51 milyar dolardan 81 milyar dolara yükseldi. 90 günlük ortalama düşmeye devam ediyor ve şu anda 100 milyar dolara ulaştı. Bu eşiğin üzerindeki seviyeleri geri kazanmak önemsiz olmayacaktır. Stablecoinler borsalara akmaya devam ederse ve piyasaya etkin bir şekilde dağıtılırsa, bu açıkça olumlu bir sinyal olacaktır. Ancak, devam eden değişimi sürdürmek için buna ek gelişmelerin de eşlik etmesi gerekecektir.”

Özetle son yükseliş umutları gerçekten artırabilir ancak yükselişten emin olmak için henüz bu hareketin erken aşamasında olduğumuzdan bekleyip gözlemlemeye devam etmek daha iyi bir seçenek olabilir. ETF kanalındaki durum bize ayrı bir sinyal sunuyor, Cuma günü yarım milyar doların üzerinde giriş olumluydu fakat önümüzdeki hafta da bunun devam etmesi gerek.

Bitcoin (BTC) ve Altcoinler

Quinten 1,27 trilyon dolarlık direnç bölgesine dayanan altcoin piyasa değerinin karar anına geldiğini düşünüyor. İlk bölümde izleyeceğimiz metriklere ek olarak 1,27 trilyon dolarlık direncin kırılıp kırılmadığı da önemli olacak. Eğer boğalar başarılı olursa 1,65 trilyon dolara uzanan ve bazı altcoinlerde %100’ün üzerinde kazanca yol açan bir ralli görebiliriz.

Altcoin Sherpa takma isimli analist BTC grafiğine odaklanmış durumda. Onun için karar bölgesi 93 bin dolar.

“BTC burada izlediğim 2 seviye var: Şu anki 90 bin ve ardından 93 bin bölgesi. 3 haftadır bu seviyenin üzerinde günlük kapanış görmedik, bu güzel… ama hala aylardır genel bir aralıkta seyrediyoruz. 93 bin seviyesi kesin olarak kırılana kadar gerçekten çılgınca bir yükseliş söz konusu değil.”