Kripto Paraları Bugün Neler Bekliyor? 13 Ocak Bitcoin ve Altcoin Tahminleri

BTC 92 bin doları koruyor ve Aralık ayı enflasyon raporu beklenti dahilinde geldi. Altcoinler zayıf da olsa yükseliş yaşıyor. Kritik 24 saat başladı ve bu hafta artık dananın kuyruğu kopacak. Yüksek Mahkeme tarife kararının da gelmesiyle Ocak ayı için beklenen önemli gelişmelerin neredeyse tümü tamamlanmış olacak. Ay sonundaki faiz kararı için de faizlerin sabit bırakılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Kripto Paralar Son Durum

Çekirdek Enflasyon beklentinin biraz altında geldiği için BTC bir miktar yükselmiş olsa da geçen haftaki istihdam raporu bize faiz indirimlerinde acele edilmeyeceğini söylüyor. Eğer Aralık ayındaki gibi veriler beklentinin ciddi anlamda altında gelseydi bu durum faiz indirim beklentilerini artırabilirdi.

Japonya cephesinde tekrar işler karıştı yakında faiz artırımı beklenmese de Takaichi’nin erken seçim planladığı haberleri üzerine yen zayıfladı ve yatırımcılar daha genişlemeci bir maliye politikası riskine karşı önlem almaya başladı. ABD doları, G10 para birimleri karşısında dar bir aralıkta işlem görürken sakin kalmayı başarıyor. Trump’ın İran ile ticaret yapan ülkelerden gelen mallara yeni gümrük vergileri uygulayacağını açıklaması Çin ile gerilimin tekrar artabileceğine işaret ettiğinden kripto paraları baskılıyor.

ETHBTC paritesi bize altcoinlerin durumunu gösteriyor. 0.032 seviyesi destek olarak korunsa da 125 gündür 0,04 seviyesi test edilemedi ve bu zayıflık altcoinlerin genelinde acı verici dipler doğurdu.

XRP ve SOL Coin gibi majör altcoinler önemli seviyelerini henüz geri alabilmiş değil. Tarife kararı öncesinde hacimler zayıf ve yatırımcılar “izle gör” modunda kalmaya devam ediyor.

Bugünün Önemli Gelişmeleri

Enflasyon raporu zaten geldi hafta boyunca kazanç raporları açıklanacağından bankaların endeksi desteklemesi bekleniyor. 18:00’da Fed üyesi Musalem MNI Webcast’te ekonomi politikası ve görünüm hakkında konuşacak. Son istihdam ve enflasyon verileriyle ilgili söyleyeceği şeyler önemli.

20:30’da Trump, bir saha ziyareti ve fabrika turuna katılıyor. 22:00’da Trump’ın ekonomi hakkında Detroit Ekonomi Kulübü’nde konuşma yapması bekleniyor. Powell kurumun bağımsızlığının tehdit edildiğini söylerken Trump’ın burada söyleyeceği şeyler çok daha önemli olacak. Fed’den Barkin, Washington’daki CFO Society’de konuşacak 00:00’da neler söyleyeceği merak konusu.