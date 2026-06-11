XRP $1 desteğine yaklaşırken Ethereum düşüşünü durdurdu, Cardano $0,16 seviyesine geriledi

Kripto para piyasasında teknik görünüm üç büyük varlıkta farklı sinyaller üretiyor. XRP son düşüşün ardından $1,12 civarında işlem görürken, piyasanın odağı psikolojik açıdan kritik kabul edilen $1 seviyesine çevrildi. Ethereum tarafında haftalar süren satışların ardından ilk toparlanma işaretleri öne çıkarken, Cardano’da ise son kırılmayla birlikte yukarı yönlü görünümün büyük ölçüde zayıfladığı görülüyor.

XRP için kritik eşik $1 seviyesi

XRP, daha önce mart ile mayıs arasında korunan yatay destek bölgesinin altına inerken, yaklaşık $1,30 çevresindeki desteğini de kaybetti. Grafik yapısına göre bu hareket, çok aylı alçalan üçgen formasyonundan aşağı yönlü kırılmayı tamamladı. Varlık ayrıca önemli hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor.

Göreli Güç Endeksi’nin 30 seviyesinin altına inmesi, XRP’nin aşırı satım bölgesine geçtiğine işaret ediyor. Bu tür seviyeler zaman zaman kısa süreli tepki yükselişlerini desteklese de, tek başına düşüş trendini sona erdirmiyor. Satış baskısının güçlü kaldığı dönemlerde fiyatın uzun süre aşırı satımda kalabildiği belirtiliyor.

XRP için kısa vadede belirleyici eşik $1 seviyesi olarak öne çıkıyor; bu bölgenin korunması halinde fiyatın yeniden $1,25 ile $1,30 aralığına tepki vermesi gündeme gelebilir.

Analize göre XRP’nin $1 seviyesinin altına sarkması halinde hem teknik hem psikolojik etkiler devreye girebilir. Yuvarlak fiyat seviyeleri yatırımcıların yakından izlediği eşikler arasında yer aldığı için, bu seviyenin net biçimde kaybedilmesi yeni zarar durdur emirlerini tetikleyebilir. Mevcut görünümde $0,90 ile $1,00 aralığının tarihsel olarak alıcı çektiği aktarılırken, bu bölgenin hemen altında güçlü bir teknik destek yapısının net olmadığı ifade ediliyor.

Ethereum düşüşte ilk denge sinyalini verdi

Ethereum, $2.300 bölgesinden $1.500 seviyesine kadar süren sert geri çekilmenin ardından daha istikrarlı bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Günlük grafikte fiyat kısa süreliğine $1.500 altına sarktıktan sonra alıcıların hızla devreye girmesiyle ETH yeniden $1.600 civarında dengelendi. Bu tablo, piyasada olası bir daha yüksek dip oluşumunun ilk işareti olarak değerlendiriliyor.

Teknik analizde daha yüksek dip, düşüş yapısının zayıflamaya başladığını gösteren erken sinyallerden biri kabul ediliyor. Son dönemde Ethereum sürekli daha düşük tepe ve daha düşük dipler üretmişti. Son sıçrama, satıcıların mutlak kontrolünün zayıflamış olabileceğine işaret etse de, trendin tamamen döndüğünü göstermiyor.

Mini sözlük: Daha yüksek dip, fiyatın yeni geri çekilmede önceki dip seviyesinin üzerinde kalmasıdır. Teknik analizde bu yapı, satış baskısının azaldığına ve olası trend değişiminin ilk aşamasına işaret edebilir.

İşlem hacmindeki artış da dikkat çekiyor. Son sert satış dalgası, aylardır görülen en yüksek hacimlerden biriyle gerçekleşti. Bu durum, yerel dip bölgesine yakın panik satışları ve güçlü tasfiyelerin yaşandığını düşündürüyor. Buna karşın Ethereum halen 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında bulunuyor; bu seviyeler yaklaşık $1.900 ile $2.400 bandında direnç oluşturmaya devam ediyor.

Ethereum için şu aşamada en önemli değişim, yeni dipler üretme eğiliminin durması olarak öne çıkıyor; ancak bu durum tek başına düşüş trendinin bittiği anlamına gelmiyor.

Cardano’da teknik görünüm belirgin biçimde bozuldu

Cardano, aylar boyunca koruduğu $0,20 ile $0,22 destek bölgesinin altına inerek günlük grafikte önemli bir kırılma yaşadı. Bu hareketin ardından ADA fiyatı $0,16 seviyesine kadar geriledi. Böylece son büyük yükseliş döneminin başlangıcından bu yana görülmeyen seviyeler yeniden test edilmiş oldu.

Teknik göstergeler, Cardano’daki hasarın daha derin olduğuna işaret ediyor. Fiyat 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların belirgin biçimde altında kalırken, bu ortalamaların da aşağı yönlü seyrini koruduğu görülüyor. Göreli Güç Endeksi’nin 22 seviyesine yaklaşması ise varlığın aşırı satım bölgesine güçlü şekilde girdiğini gösteriyor.

Yüksek işlem hacmiyle gelen son satış dalgası, piyasada teslimiyet niteliğinde hareketlerin yaşandığını düşündürüyor. Bu tür dönemlerde zayıf yatırımcıların pozisyonlarını hızla kapattığı görülür. Buna rağmen olası toparlanmanın henüz teyit edilmediği, ilk direnç bölgesinin $0,21 civarında bulunduğu, 50 ve 100 günlük ortalamaların ise $0,24 ile $0,25 bandında yer aldığı aktarılıyor.