XRP, SOL ve Dogecoin (DOGE) Önemli Seviyeler, Hedefler

Fed faiz indirimlerine dair beklentiler son enflasyon raporunun ardından iyileşti. Trump bu konuda alışıldık uyarılarını yineledi ve BTC 92.700 dolarda alıcı buluyor. Fakat yatırımcılar rahat nefes alamıyor çünkü halen tarifelerin kaderi belirsiz, yüksek mahkeme yarın bu saatlerde büyük ihtimalle kararını açıklamış olacak. Peki XRP, SOL ve DOGE için fiyat tahminleri ne yönde?

Dogecoin (DOGE)

Trump halen Powell’ı tehdit etmeye devam ediyor ve faizleri indirmediği için onun yolsuzluğa bulaşmış biri olabileceğini söylüyor. Enflasyon raporu beklenti dahilinde geldi ve Trump bugün İran’a müdahale tehdidinde bulundu. Altcoinlerin pek de sevdiği bir hava yok ancak DOGE 0,14 doları koruyor.

BTC 19:00 sularında Trump’ın ekonomi hakkında açıklama yapacağını duyurmasıyla 93 bin doları aştı ve Dogecoin eğer bu yükselişten yararlanabilirse 0.1566 doları tekrar test edebilir. 84 gün sürekli daha derin dipler yaptıktan sonra toparlanma eğiliminde olan DOGE genel piyasa desteğini bekliyor. Yarınki tarife kararından evvel yükselişlere şüpheyle yaklaşmakta yarar olsa da bu ayı tuzağına da dönüşebilir.

XRP ve SOL Coin

2,08 doları BTC yükselişiyle aniden geri alan XRP Coin şimdi tekrar 2,28 ve 2,42 doları hedefliyor. Genel piyasa hissiyatında bir süredir devam eden negatiflik XRP ETF tarafını pek de etkilemedi. 7 Ocak günü ilk defa 40 milyon dolarlık çıkış görsek de sonraki günlerde yaklaşık 28 milyon dolarlık giriş oldu. 1,5 milyar dolara yaklaşan XRP girişleri piyasa değerine göre oldukça iyi.

Burada da tıpkı DOGE cephesinde olduğu gibi son çeyreğin yıkıcı etkisi görülüyor. İstikrarlı daha derin diplerin ardından 2026 itibariyle bu ölüm sarmalını kırmaya çalışan XRP 2,08 dolar üzerinde haftalık kapanışlara ihtiyaç duyuyor.

135 dolar desteğini sağlamlaştıran Solana (SOL) şimdi yeniden desteğe çevirmek için 154 doları hedefliyor. Eğer BTC büyük bir düşüş öncesinde 4 aydır alıştığımız yükselişlerinden birini yaşamıyorsa SOL Coin için artık 180 dolara dönme zamanı gelmiş olabilir.

Önümüzdeki saatlerde yüksek volatilite devam edecek ve Yüksek Mahkeme tarife kararının etkisiyle muhtemelen büyük tasfiyeler tetiklenecek. Korku fiyatlanmış gibi görünse de Trump’ın aleyhte gelmesi muhtemel mahkeme kararına karşın yargıçları tutuklama çalışma ihtimali bile var yani sürprizler bizi bekliyor.