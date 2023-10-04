  Kripto Paralar Bir Kere Daha Derbe Mi Yiyecek! Bakın Bu Sefer Hangi Merkez Bankası Başkanı Yatırımcıyı Korkuttu!

Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mário Centeno, düzenlemeler adına net adımlar atan uluslararası simaların arasında yerini almış görünüyor. Dünya üzerinde hali hazırda bulunan ulusal düşüncelerle sınırlılığın kripto endüstrisinin beraberinde getirdiği karmaşıklığı değerlendirmek konusunda eksik kaldığını belirtti.

Merkez Bankası Başkanının Açıklaması

Centerno 2 Ekim’de 2023 Merkez Bankası Finansal İstikrar Konferansı’nda bir açılış konuşması yaptı. Yaptığı açıklamada bir düzenleyici belirginliğini yaratmak adına uluslararası farkındalığa ve birliğe duyulan ihtiyacı açıkça vurguladı.

Centeno’nun açıklamaları sadece bununla sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra kripto paraları ve merkezi olmayan finans (DeFi) alanını da gündemine aldı. Uzun vadeli yatırım planları yapan kişiler ve kurumların almaları gereken büyük risklere dikkat çekti. Ayrıca kripto varlıkların merkeziliği konusunda şüphelerini dile getiren başkan, yine kripto paraların gelecekleri hakkında sorgulayıcı bir tavır ortaya koyduğunu da tüm katılımcılara yansıttı.

Kripto Paralarda Düzenleyici Teşviği

Centeno, COVID-19 pandemisinin ve ardından gelen sürecin kripto paraların bilinirliğine büyük bir katkıda bulunduğunu belirtti. Buna rağmen kripto paraların sürekliliklerinin olmadığını ve buna örnek olarak büyük olarak adlandırılan kripto para projelerinin birbirini takip eden süreçte 0’ı görmüş olmalarını gösterdi.

Her fırsatta düzenleyici çerçeve adına vurgulanan Avrupa Birliği’nin (AB) Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerin öneminden bahseden başkan konu ile ilgili memnuniyetini dile getirdi. Centeno, kripto para düzenlemeleri konusunda “aynı risk, aynı düzenleme” düşüncesinin önemini de dile getirdi.

Ağustos ayında gerçekleşen toplantıda Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerçekleşen G20 zirvesinde kripto paralarla ilgili gerçekleştirilen düzenlemelerde aşama kaydedilmesi konusunda küresel birlikteliği savundu. Bunun yanı sıra teknolojik gelişime açık kapı bırakan başbakan bir uyum içerisinde olmanın önemini vurguladı.

Hindistan G20 zirvesine başkanlık yaptı. Yine bu başkanlık döneminde, tartışmalar sadece finansal istikrarla sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra yaşanan ekonomik kaygılarının da ötesine geçerek yükselen enflasyon, piyasa koşulları ve gelişmekte olan ekonomiler olarak adlandırılan ülkeler üzerindeki daha etkiye vurgu yaptı. En önemlisi ise kripto paralar ile ilgili konularda fikir birliğine varıldığı görüldü.