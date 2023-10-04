f Kripto Paralar Bir Kere Daha Derbe Mi Yiyecek! Bakın Bu Sefer Hangi Merkez Bankası Başkanı Yatırımcıyı Korkuttu! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Kripto Paralar Bir Kere Daha Derbe Mi Yiyecek! Bakın Bu Sefer Hangi Merkez Bankası Başkanı Yatırımcıyı Korkuttu!

Kripto Paralar Bir Kere Daha Derbe Mi Yiyecek! Bakın Bu Sefer Hangi Merkez Bankası Başkanı Yatırımcıyı Korkuttu!

Özet

  • Portekiz Merkez Bankası Başkanı, uluslararası düzenlemeler için birlik çağrısı yaptı.
  • Kripto paraların ve DeFi'nin risklerine dikkat çekti, merkeziliği sorguladı.
  • G20 zirvesinde kripto düzenlemelerinin küreselliği vurgulandı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
02:00
4 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mário Centeno, düzenlemeler adına net adımlar atan uluslararası simaların arasında yerini almış görünüyor. Dünya üzerinde hali hazırda bulunan ulusal düşüncelerle sınırlılığın kripto endüstrisinin beraberinde getirdiği karmaşıklığı değerlendirmek konusunda eksik kaldığını belirtti.

Merkez Bankası Başkanının Açıklaması

Centerno 2 Ekim’de 2023 Merkez Bankası Finansal İstikrar Konferansı’nda bir açılış konuşması yaptı. Yaptığı açıklamada bir düzenleyici belirginliğini yaratmak adına uluslararası farkındalığa ve birliğe duyulan ihtiyacı açıkça vurguladı.

Centeno’nun açıklamaları sadece bununla sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra kripto paraları ve merkezi olmayan finans (DeFi) alanını da gündemine aldı. Uzun vadeli yatırım planları yapan kişiler ve kurumların almaları gereken büyük risklere dikkat çekti. Ayrıca kripto varlıkların merkeziliği konusunda şüphelerini dile getiren başkan, yine kripto paraların gelecekleri hakkında sorgulayıcı bir tavır ortaya koyduğunu da tüm katılımcılara yansıttı.

Kripto Paralarda Düzenleyici Teşviği

Centeno, COVID-19 pandemisinin ve ardından gelen sürecin kripto paraların bilinirliğine büyük bir katkıda bulunduğunu belirtti. Buna rağmen kripto paraların sürekliliklerinin olmadığını ve buna örnek olarak büyük olarak adlandırılan kripto para projelerinin birbirini takip eden süreçte 0’ı görmüş olmalarını gösterdi.

Her fırsatta düzenleyici çerçeve adına vurgulanan Avrupa Birliği’nin (AB) Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerin öneminden bahseden başkan konu ile ilgili memnuniyetini dile getirdi.  Centeno, kripto para düzenlemeleri konusunda “aynı risk, aynı düzenleme” düşüncesinin önemini de dile getirdi.

Ağustos ayında gerçekleşen toplantıda Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerçekleşen G20 zirvesinde kripto paralarla ilgili gerçekleştirilen düzenlemelerde aşama kaydedilmesi konusunda küresel birlikteliği savundu. Bunun yanı sıra teknolojik gelişime açık kapı bırakan başbakan bir uyum içerisinde olmanın önemini vurguladı.

Hindistan G20 zirvesine başkanlık yaptı. Yine bu başkanlık döneminde, tartışmalar sadece finansal istikrarla sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra yaşanan ekonomik kaygılarının da ötesine geçerek yükselen enflasyon, piyasa koşulları ve gelişmekte olan ekonomiler olarak adlandırılan ülkeler üzerindeki daha etkiye vurgu yaptı. En önemlisi ise kripto paralar ile ilgili konularda fikir birliğine varıldığı görüldü.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Powell ve Bowman Açıklamaları Ne Anlama Geliyor? Güncel Veriler ve 1 Kasım Fed Toplantısı
Powell ve Bowman Açıklamaları Ne Anlama Geliyor? Güncel Veriler ve 1 Kasım Fed Toplantısı
Bitcoin ve Altcoin’lerde Beklenen Veri Açıklandı! Fed’in Öncelikli Enflasyon Göstergesi!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Beklenen Veri Açıklandı! Fed’in Öncelikli Enflasyon Göstergesi!
Bugün Fed Başkanı Neler Söyleyecek? Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Bugün Fed Başkanı Neler Söyleyecek? Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Bu İşin Geri Dönüşü Yok! HSBC Düğmeye Bastı! 12 Trilyon Dolarlık Ödemeler Kripto Para İle Yapılabilecek!
Bu İşin Geri Dönüşü Yok! HSBC Düğmeye Bastı! 12 Trilyon Dolarlık Ödemeler Kripto Para İle Yapılabilecek!
ABD İnşaat Sektörüne İlişkin İki Kritik Veri Açıklandı: Konut Fiyat Endeksi Beklentilerin Üzerinde
ABD İnşaat Sektörüne İlişkin İki Kritik Veri Açıklandı: Konut Fiyat Endeksi Beklentilerin Üzerinde
Son Dakika: ABD PMI Verileri Açıklandı! Üretim PMI, Beklentilerin Üzerinde Geldi
Son Dakika: ABD PMI Verileri Açıklandı! Üretim PMI, Beklentilerin Üzerinde Geldi
Son Dakika: Fed Sonrası İlk Kritik Veri Geldi, Kripto Paralar Ne Olacak?
Son Dakika: Fed Sonrası İlk Kritik Veri Geldi, Kripto Paralar Ne Olacak?
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! İşte Türk Lirası Karşısında Bitcoin’de Son Durum
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! İşte Türk Lirası Karşısında Bitcoin’de Son Durum
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023