  NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?

OpenSea, 3 Ekim’de X üzerinden yeni özelliğini tanıttı. OpenSea Studio adıyla tanıtılan özellik sayesinde bireysel kullanıcıların da bir NFT koleksiyonu oluşturmasına imkan sağlanacak. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir kod tasarımına ya da karmaşık işlemlere gerek kalmadan ürünlerini OpenSea üzerinden tanıtabilecek. Her yeni özellikte rakipleri hedef olan platform gün geçtikçe gelir kaybı yaşamaya devam ediyor.

OpenSea Studio Nedir?

Özellikle sanatçıların yararına tanıtılan bu özellik ile birlikte Web3 alanında kendini göstermek isteyen sanatçılar hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayacak. Bir NFT koleksiyonunun lansman sürecinde hem ekosistem üzerinde yapılması gereken kodlamalar hem de mint sürecinin başarı ile gerçekleşmesi için oluşturulması gereken internet sitesi sorunlarını OpenSea ekibi bu özellikle ile rafa kaldıracak gibi duruyor.

OpenSea Studio belirli temel özellikleri kullanıcılarına sunacaklarını ve bu özellikleri sürekli geliştireceklerini teyit ediyor. Bu özellik sayesinde NFT koleksiyonu için uçtan uca bir sistem kurmak ve kontrol etmek mümkün olacak. Ayrıca yatırımcılar medya ve meta veri yükleme sayfası oluşturabilecekler.

Bireysel cüzdanlar üzerinden NFT mint etkinliği başlatabileceğimiz OpenSea Studio’da OpenSea’nin desteklediği tüm ağlar üzerinden işlem gerçekleştirilebilecek. Ayrıca NFT satın almak isteyen kullanıcılar kredi kartları ile ödeme yapabilecek. Burada dikkat çeken en önemli özellik ise sanatçıların artık kodlama ya da teknik bilgi birikimine ihtiyaçları kalmaması.

OpenSea ve Airdrop Süreci

OpenSea ayrıca ilerleyen dönemde platform için daha yaratıcı özellikler de eklemeyi düşünüyor. Blur ile girilen rekabette ağır bir darbe yiyen OpenSea bu özellikle birlikte ZORA platformunda yaşanan hype’a dikkat çekmiş gibi gözüküyor.

2021 yılından Blur lansmanına kadar NFT piyasasını tekeline alan OpenSea birçok kullanıcının tepkisiyle karşılaşıyor. Web3 kullanıcılarının airdrop konusunda neden bu kadar geç kalındığı sorusuna her seferinde cevapsız bırakan OpenSea bu konudaki katı düşünceleri nedeniyle ciddi bir gelir kaybı yaşadı ve yeni rakipleriyle birlikte yaşamaya devam edecek.

Son zamanlarda rakiplerinin özelliklerini platforma getiren OpenSea ekibinin hacim ve kullanıcı artışı için yapması gereken tek hamle airdrop etkinliği olacaktır. Bu hamlenin Blur airdrop etkinliği gibi sezonlara bölünmesi ise NFT piyasasına da ciddi bir canlılık katacaktır.