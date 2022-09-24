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Blockchain teknolojisinin ortaya çıkması ve üzerine yapılan geliştirmeler ile birlikte bu teknolojinin çok fazla yer aldığı alan ortaya çıktı. Bunu hiç birimiz inkar edemeyiz. Bunların çoğu ileriye dönük olarak hayatımızı hızlandırmak ve kolaylaştırmak üzerine yapılan geliştirmeler. Çünkü hak verirsiniz ki, hiçbir şey yerinde sabit kalmaz, gelişim ve değişim vazgeçilmezdir. Tabi doğru kullanıldığı sürece… Blockchain teknolojisinin gelişim gösterdiği ve başkalaşım geçirmeye çalıştığı alanlardan bir tanesi de oyun sektörü.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’deki oyuncu sayısı 2018 yılından 2022’ye kadar olan dönemde yaklaşık olarak 30 milyondan 42 milyona çıktı. Türkiye’de çok genç bir nüfus var. Hem oyun oynama saatleri arttı hem de yeni oyuncu sayısı arttı. Burada yaş kavramına bağımsız olarak değiniyorum. Çünkü 7’den 70’e oyun oynayanların sayısı arttı ve artmaya da devam ediyor. Bu da Blockchain teknolojisinin ele aldığı kripto para ve NFT gibi geliştirmeler ile birlikte düşünürsek, insanların daha fazla kazanmak ve vakit geçirmek için bu alana ilgisinin artacağını gösteriyor. O yüzden bu alanlar üzerinde Play to Earn adı altında oyunlar inşa ediliyor ve Metaverse yapıları kuruluyor.

O yüzden bu video ile birlikte oynayarak veya ufak yatırımlar yaparak para kazandıran metaverse ve Play to Earn oyunlarına bakacağız. Ayrıca Play to Earn Free oyunlarına da göz atacağız. Bu kapsamda ilk oynayacağımız oyunlardan bir tanesi Wonderzone olacak. Bu içerik ile birlikte Wonderzone yani mining işlemi yaparak NFT nasıl kazanabiliriz onu öğrenmeye çalışacağız.

Wonderzone Nasıl Oynanır?

Yukarıda paylaşmış olduğumuz video içerikte detaylı bir şekilde bahsetsem de, teorik olarak bahsetmekte de fayda var. Wonderzone diğer ismi ile Wondermine, kazıma (mining) yaparak NFT toplama ve bunu da paraya çevirme üzerine odaklı bir oyun.

Oyuna giriş yaptığınızda günlük olarak oyun size 100 WonderCoin verir. Gökten düşen meteor taşlarını elimizdeki kazma ile kırarak, kazarak içinden element toplarız. Her kırma işleminde oyunun verdiği 100 WonderCoin’den 5 adet eksilir. Meteor taşının içinden çıkan elementleri yeni bir kazma elde etmek için craft malzemesi olarak kullanırız. Arazi’de bulunan mor renkli craft makinesinde, bir üst seviye kazmaya yükseltmek için istediği elementleri topladıktan sonra kazmamızı yükseltiriz. Bu sirkülasyon bu şekilde en üst kazmaya ulaşana kadar devam eder. Çünkü en üst kazma hem kazma olarak size verilirken hem de NFT’si cüzdanınıza gelir. Yükselttiğimiz NFT kazması ile bir üst NFT kazması almak için çalışmalara devam ederiz. NFT kazması toplama işlemi bittikten sonra sıra oyun içi giyilebilir NFT parçalarını toplamaya gelir. Bunlar şapka, pantolon, kazak gibi eşyalardır.

Sonuç olarak, biz zamanımızdan verip herhangi bir yatırım yapmadan günde 1-2 saat ayırarak bu NFT’leri toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Zamanı olmayan oyuncular parasını kullanarak bizim satışa koyduğumuz NFT’leri satın alıyorlar.