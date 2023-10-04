  3 Altcoine Balina Akını, Ekim Ayı Hedefleri İçin Birikim Modunu Açtılar

Kripto paraları sektör tecrübeleri ve portföy büyüklükleri nedeniyle bireysel yatırımcıların yakın takibinden kurtulamıyor. Balinaların büyük kalabalıklar halinde bir yöne koştuğu ortamda fiyatın geleceği tahmin etmek kolaylaşıyor. Gelecekten haber vermese de balina hareketleri bazı başarılı tahminlerin anahtarı olabilir.

Bitcoin Cash (BCH)

Kripto balinaları, Ekim 2023’te piyasa genelinde artış yaşanma ihtimaline karşı birikimlerini artırıyor. On-chain veriler BCH Coin balinalarının da birikim modunu açtığını gösteriyor. Haziran 2023’te 329 dolarlık 2023 zirvesine ulaşan BCH Coin yeniden en fazla kazandıran kripto paralar listesine girebilir.

BCH fiyatı bu hafta 250 doların üzerine çıktı. 100.000 ila 1 milyon BCH tutan balinalar son yükselişin en büyük destekçisi oldu. Aşağıda gördüğünüz üzere 21 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında balinalar tam 150 bin BCH Coin satın aldı.

Chainlink (LINK)

Birçok kripto para uzmanının favorisi olan LINK Coin ayı piyasasında fazlasıyla yıprandı. Chainlink alanında tekelleşmiş ve küresel ortaklarıyla işini büyümeye devam eden bir proje. LINK Coin’in faydasını artırmak için de ekip elinden geleni yapmaya “yeni” başlıyor. Son 1 yıldır stake havuzu ve onun genişletilmesiyle ilgili bazı adımlar atıldı. Bu da LINK Coin’i pek işe yaramayan kötü durumundan kurtarıyor.

SWIFT ile başarılı bir tokenizasyon testinin ardından 17 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında Balina İşlemleri 30’dan 218’e sıçradı. 2 Ekim’de kaydedilen 218 balina işlemi, 24 Temmuz 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek işlem oldu.

Maker (MKR)

Burada da balina faaliyetleri yeniden yükselişe geçti. Buterin’i Solana kodunda kendi ağlarına geçiş fikriyle kızdırmış olabilirler ancak fiyat önemli ölçüde yükseldi. Aşağıdaki grafik 19 Eylül tarihinde MKR Coin için sadece 9 balina işlemi varken 2 Ekim tarihinde nasıl 102’ye ulaştığını gösteriyor. Üstelik bu 6 ayın zirvesiydi.

Faiz kararının ardından harekete geçen balinalar %8’lik DAI kazancından dolayı talebi artırmış görünüyor.

Sonuç olarak balina talebindeki artış geçmişte altcoinlerde önemli pozitif fiyat dalgalanmaları doğurmuştu. Tarih tekerrür ederse bu talep artışları fiyatların da Ekim ayında yükselmesini sağlayabilir.