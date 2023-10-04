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  •   Dikkat! Bitcoin’de (BTC) Yükseliş Hedefi: Analist Tarih Verdi, Hedef Gösterdi!

Dikkat! Bitcoin’de (BTC) Yükseliş Hedefi: Analist Tarih Verdi, Hedef Gösterdi!

Özet

  • Kripto analisti Rekt Capital, Bitcoin'in boğa piyasası destek bandını test etmeye hazırlandığını belirterek düşüş sinyalleri verdi.
  • Analiste göre, Bitcoin 2025 yılının sonbaharında zirve seviyelere ulaşabilir; bu dönemde bir sonraki boğa piyasası zirvesi bekleniyor.
  • Rekt Capital, Chainlink'in fiyatının artışa geçebilmesi için yüksek direnci kırması gerektiğini, aksi takdirde konsolidasyonun devam edebileceğini ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
00:40
4 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, Bitcoin‘in (BTC) düşüşe doğru son ayağının eşiğinde olabileceğini ileri sürdü. Uzman isim Bitcoin’e yönelik kritik açıklamalarda bulundu.

BTC’de Boğa Döngüsü İçin Gerekenler!

Kripto para analisti Rekt Capital X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamalarda takipçilerine piyasaların amiral gemisi BTC’nin boğa piyasası destek bandını test etmek üzere olduğunu öne sürdü. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin şu anda boğa piyasası destek bandını destek olarak yeniden test etmeye çalışıyor. Başarılı olursa, Bitcoin muhtemelen daha düşük yüksek direnci tekrar ziyaret edecektir. Ancak geçmiş bir gösterge ise, BTC’nin EMA’ların (üstel hareketli ortalamalar) üzerinde çok uzun süre tutunamaması gerekir.

Analiste göre lider kripto para birimi olan Bitcoin 2025 yıl sonbaharında zirve seviyelere ulaşabilir. Uzman isim açıklamalarında Bitcoin’in yükselişi ile alakalı şunları söyledi:

Tarih tekerrür ederse… Bir sonraki boğa piyasası zirvesi halvinginden 518-546 gün sonra gerçekleşebilir. Bu durum 2025 Eylül ortası veya 2025 Ekim ortasına denk gelebilir.

Tahminlerinin ardından Rekt Capital, herhangi bir ani düşüş eğiliminin uzun vadede BTC yatırımcıları için son şans fırsatlarını temsil edebileceğine dikkat çekti. Kripto para analisti konu hakkında şunları belirtti:

Eğer bunu düşünürsen… Önümüzdeki 140 gün, en düşük ve hatta 20.000 doların altındaki seviyelerden satın almak için hiçbir zaman olmayan son fırsatı sunabilir.

Bitcoin yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde %2,7 oranında bir düşüşle 27.383 dolar seviyesinden işlem görüyor.

LINK’te Konsolidasyon Süreci!

Blockchain oracle Chainlink‘e (LINK) değinen Rekt Capital, LINK’in fiyatının bir miktar kesintiden sonra artacağını öngörüyor. Rekt Capital son olarak şunları söyledi:

Makro düşüş trendi sona erdi. Ancak makro aralık öyle değil. Chainlink yakın zamanda yüksek direnci kıramazsa… Makro aralıkta konsolidasyonun devam etmesi muhtemel, bu da kırılan makro düşüş trendinin yeniden test edilmesini sağlayabilir.

LINK, yazı kaleme alındığında son 24 saatte %3,5 oranında bir düşüşle 7,45 dolar seviyesindeydi.

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