  Son Dakika: SEC’den Önemli XRP Coin Açıklamaları, Tüm Altcoinleri ve Coinbase’i İlgilendiriyor

Kripto piyasalarına 2023 yılında kabus gibi çöken SEC şimdi Coinbase davasında son hamlesini yapıyor. XRP Coin yatırımcıları biraz önce gelen açıklamalardan pek memnun olmayacak. Son adımında Coinbase borsası SEC’e karşı dava açmak için harekete geçmişti. Burada Gensler’ın görev alınmasına kadar gidecek bir süreç hedefleniyordu.

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SEC, XRP ve Coinbase Son Dakika

SEC biraz önce mahkemeden Coinbase borsasının kurum aleyhine açtığı davayı reddetmesini istedi. Bununla birlikte Coinbase borsasının kripto para alım hizmeti verirken menkul kıymet yasalarının ihlal ettiğini bildiğini söyledi. Kurumdan yapılan itirazda Coinbase borsasının mevcut yasalar ve içtihatlarla itirazını destekleyemediği de yazıyor.

“Coinbase borsasının Ripple ile ilgili alınan son mahkeme kararına dayanması uygun değil.”

SEC’in iddiasına göre Ripple özet kararında hakim, tokenlerin ikincil piyasa satışlarının “yatırım sözleşmesi, menkul kıymet” sınıfında olup olmadığıyla ilgili bir karar vermedi. Yani bu kararın tüm kripto paraları kapsayacak şekilde “ikincil piyasa satışları menkul kıymet değildir” hükmünü doğurmayacağı SEC tarafından savunuluyor.

SEC, ihraççıların ikincil piyasalar da dahil olmak üzere varlıklarının değerini geliştirme, koruma planına sadık kaldığını ve yatırımcıların bu beklentiyle alım yaptığını iddia ediyor. Mahkeme sunulan evraklardaki önemli bölümler Fofty Pawlow tarafından derlendi ve kaynak kendisidir.