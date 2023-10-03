f Son Dakika: SEC’den Önemli XRP Coin Açıklamaları, Tüm Altcoinleri ve Coinbase’i İlgilendiriyor › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Son Dakika: SEC’den Önemli XRP Coin Açıklamaları, Tüm Altcoinleri ve Coinbase’i İlgilendiriyor

Son Dakika: SEC’den Önemli XRP Coin Açıklamaları, Tüm Altcoinleri ve Coinbase’i İlgilendiriyor

Özet

  • SEC ikincil piyasa satışlarının menkul kıymet kapsamında olduğunu söylüyor.
  • SEC'e göre Ripple kararı altcoinleri yatırım sözleşmesi kategorisinden çıkarmıyor.
  • Düzenleyici kurum Coinbase borsasının kayıtsız menkul kıymet alım/satımı hizmeti verdiğini bildiğini söylüyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
23:39
3 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto piyasalarına 2023 yılında kabus gibi çöken SEC şimdi Coinbase davasında son hamlesini yapıyor. XRP Coin yatırımcıları biraz önce gelen açıklamalardan pek memnun olmayacak. Son adımında Coinbase borsası SEC’e karşı dava açmak için harekete geçmişti. Burada Gensler’ın görev alınmasına kadar gidecek bir süreç hedefleniyordu.

İçerik Rehberi

SEC, XRP ve Coinbase Son Dakika

SEC biraz önce mahkemeden Coinbase borsasının kurum aleyhine açtığı davayı reddetmesini istedi. Bununla birlikte Coinbase borsasının kripto para alım hizmeti verirken menkul kıymet yasalarının ihlal ettiğini bildiğini söyledi. Kurumdan yapılan itirazda Coinbase borsasının mevcut yasalar ve içtihatlarla itirazını destekleyemediği de yazıyor.

“Coinbase borsasının Ripple ile ilgili alınan son mahkeme kararına dayanması uygun değil.”

SEC’in iddiasına göre Ripple özet kararında hakim, tokenlerin ikincil piyasa satışlarının “yatırım sözleşmesi, menkul kıymet” sınıfında olup olmadığıyla ilgili bir karar vermedi. Yani bu kararın tüm kripto paraları kapsayacak şekilde “ikincil piyasa satışları menkul kıymet değildir” hükmünü doğurmayacağı SEC tarafından savunuluyor.

SEC, ihraççıların ikincil piyasalar da dahil olmak üzere varlıklarının değerini geliştirme, koruma planına sadık kaldığını ve yatırımcıların bu beklentiyle alım yaptığını iddia ediyor. Mahkeme sunulan evraklardaki önemli bölümler Fofty Pawlow tarafından derlendi ve kaynak kendisidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Ripple’da Kritik Seviyeler! Altcoinde Yükseliş Beklentileri Karşılık Verecek Mi?
Ripple’da Kritik Seviyeler! Altcoinde Yükseliş Beklentileri Karşılık Verecek Mi?
XRP Yeniden 1 Dolar Olacak Mı? Ethereum Vadeli ETF’si XRP Fiyatını Nasıl Etkiledi? Parti Neden Beklenileni Vermedi?
XRP Yeniden 1 Dolar Olacak Mı? Ethereum Vadeli ETF’si XRP Fiyatını Nasıl Etkiledi? Parti Neden Beklenileni Vermedi?
XRP Coin İçin 2,5 Yıllık Zirve, Fiyat Kaç Dolara Ulaşacak?
XRP Coin İçin 2,5 Yıllık Zirve, Fiyat Kaç Dolara Ulaşacak?
XRP’de Son Gün Yarın! 1 Milyar XRP Token’a Ne Olacak? Piyasaya Her Ay Neden XRP Girişi Oluyor?
XRP’de Son Gün Yarın! 1 Milyar XRP Token’a Ne Olacak? Piyasaya Her Ay Neden XRP Girişi Oluyor?
Sevilen Altcoin’de Büyük Balina Hareketi! 18.77 Milyon Dolar Taşındı!
Sevilen Altcoin’de Büyük Balina Hareketi! 18.77 Milyon Dolar Taşındı!
1 Değil 3 Analist XRP’de Yükseliş Dedi! XRP’de Yüzde 5000 Yükselişi İşaret Eden Grafik Bakın Nasıl Şekillendi!
1 Değil 3 Analist XRP’de Yükseliş Dedi! XRP’de Yüzde 5000 Yükselişi İşaret Eden Grafik Bakın Nasıl Şekillendi!
Beklenmedik Yükseliş! Ripple (XRP) Piyasa Değerindeki Büyük Artışın Nedeni Ne?
Beklenmedik Yükseliş! Ripple (XRP) Piyasa Değerindeki Büyük Artışın Nedeni Ne?
XRP Coin Balina Hareketleri ve Ekim Ayı Fiyat Tahminleri
XRP Coin Balina Hareketleri ve Ekim Ayı Fiyat Tahminleri
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023