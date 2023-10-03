  Bitcoin SV (BSV) Neden Yükseldi? BCH Coin Benzeri Hareket Gelir Mi?

Adı unutulmuş, hacimleri erimiş, gözden düşmüş olan Bitcoin Cash aniden bu yılın ikinci yarısında canlandı. Kripto paralara 2018-2017 döneminde girenler fiyatın 3000 dolar olduğu günleri hatırlayacaktır. Bugün BCH Coin’in geri dönmüş halindeki yıllık zirvesi bile ATH seviyesinin yüzde 90 altındaydı.

Bitcoin SV (BSV) Neden Yükseldi?

Bitcoin forklarına ilgi zaman geçtikçe azaldı. 2022 itibariyle ayı piyasaları şiddetlenirken talep de önemli ölçüde erimiş fiyatlar çökmeye başlamıştı. Hatta hatırlarsanız 2022 yılında Vitalik Buterin bu forkların tamamen bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Ardından Fidelity destekli kripto pazarı EDX Markets sınırsız sayıda altcoinle kurumsallara hizmet vereceğini açıkladı. Bunlar arasında BCH Coin de vardı. 2023 yılındaki BCH Coin yükselişinin temelini de bu oluşturuyordu.

BCH Coin’in neden yükseldiğin biliyoruz peki BSV Coin fiyatı neden yüzde 20 yükseldi? Bitcoin SV (BSV) fiyatı azalan direnç trend çizgisinden çıktığı için çift haneli artış yaşadı. BSV fiyatı 1 Temmuz’dan bu yana azalan bir direnç trend çizgisinin altına düştü. Öyle ki 17 Ağustos tarihine geldiğimizde fiyatın 25 dolara kadar indiğini gördük.

Bitcoin SV Fiyat Tahmini

Azalan direnç çizgisinden kurtulan fiyat dün BTC fiyatındaki artışın da desteğiyle 43,34 dolarlık zirveye ulaştı. Düşüşle birlikte 40 doları direnç olarak doğruladı. Direnç reddine rağmen RSI devasa ölçüde düşmemişti. Peki son hareket artık net bir geri dönüş sinyali veriyor mu? Yani boğalar düşüşten yararlanmak için BSV Coin alımı yapacak mı?

Bu pek mümkün görünmüyor çünkü 40 dolarlık direnç bölgesi BTC fiyatındaki negatifliğin de desteğiyle yeniden test edilecek gibi görünmüyor. Üstelik bu bölge aşılsa da 50 dolarlık direnç bölgesi düşüş trendinin devamı için sağlam bir kale gibi yerinde duruyor.

Kasım 2022 tarihinde kaybedilmeden önce 50 dolar bölgesi 2018’den bu yana güçlü destek alanı olarak çalışıyordu. Haziran ayında test edildikten sonra bölgenin direnç olarak aşılmadığı görüldü ve daha derin diplere kapı aralandı.

Hülasa düşüş devam ederse 25 dolar desteğine, eğer hızlı bir toparlanma olacaksa 50 dolar direncine hareket başlayabilir.

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