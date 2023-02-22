Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Analistlerden Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı: Bitcoin’de Sıradaki Yön Neresi?

Analistlerden Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı: Bitcoin’de Sıradaki Yön Neresi?

Lider kripto para birimi Bitcoin'in hisse senedi korelasyonu, 2021 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyelere geriledi.
13:14
22 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,6’lık bir değer kaybı kaydetti ve 24.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,6’lık bir değer kaybı kaydederek 24.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.640 dolar seviyelerine geri çekilirken kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan Bitcoin’in hisse senedi kolerasyonu da 2021’den bu yana en düşük seviyelere geriledi.

Bitcoin’de Kritik Fiyat Seviyeleri

Kripto para analisti ve aynı zamanda Cointelegraph yazarı Michaël van de Poppe de lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in ilerleyen dönemlerde 40.000 dolar fiyat seviyelerine varan bir yükseliş trendine girebileceğini ancak söz konusu yükselişin öncesinde bir düzeltme hareketi yapabileceğini öne sürdü. Analiste göre Bitcoin (BTC), yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmeden önce yakın vadede kritik destek seviyelerine gerileyebilir. Öte yandan UTXO Management’ın kıdemli analisti Dylan LeClair de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında hisse senetleri ile ABD tahvilleri arasında bir “krizin” devam ettiği konusunda yatırımcıları uyardı. Ayrıca BTC’nin hisse senedi korelasyonunun 2021’den bu yana en düşük seviyelere gerilediğinin de altını çizdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Bitcoin’de Kritik Seviyeler: Piyasadaki Düşüş Derinleşecek mi?
Bitcoin’de Kritik Seviyeler: Piyasadaki Düşüş Derinleşecek mi?
Bitcoin’de Müjdeli Haber Öncü Analiz Firmasından Geldi! Dönüm Noktası!
Bitcoin’de Müjdeli Haber Öncü Analiz Firmasından Geldi! Dönüm Noktası!
Dibi Bilen İsim Adım Adım Tüm Bitcoin (BTC) Hedeflerini Açıkladı! ATH Ne Zaman?
Dibi Bilen İsim Adım Adım Tüm Bitcoin (BTC) Hedeflerini Açıkladı! ATH Ne Zaman?
Kripto Para Yükselişi Bitti Mi? Bitcoin Kaç Dolara Düşecek?
Kripto Para Yükselişi Bitti Mi? Bitcoin Kaç Dolara Düşecek?
Analistlerden Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı: Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde!
Analistlerden Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı: Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde!
Şimdi Açıklandı! 3 Kritik ABD Verisi ve Kripto Paralar!
Şimdi Açıklandı! 3 Kritik ABD Verisi ve Kripto Paralar!
Düşecek Mi? Kıdemli 3 Kripto Para Analisti Yorumu! 17:00 Sonrasına Dikkat!
Düşecek Mi? Kıdemli 3 Kripto Para Analisti Yorumu! 17:00 Sonrasına Dikkat!
Piyasada Gözler FOMC Tutanaklarına Çevrildi: Bitcoin (BTC), Kritik Direncin Eşiğinde!
Piyasada Gözler FOMC Tutanaklarına Çevrildi: Bitcoin (BTC), Kritik Direncin Eşiğinde!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
İlk 10’daki Altcoinde Bu Seviye Beklenmeli! Son Durum Ne?
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Devasa Kripto Rallileri! ASTR, MINA, BNX, MAGIC ve LRC Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!
Undeads Oyuncuları Merkezi Olmayan Bir Dünyaya Çekmeyi Hedefliyor
Kriptoya NBA Piyangosu! Şampiyon Takım Anlaşmayı Sağladı! Piyasaya Çıkıyor!
Popüler NFT Pazar Yerinden Yeni Rekor: Fiyata Etkisi Ne Olacak?
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023