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Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,6’lık bir değer kaybı kaydetti ve 24.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,6’lık bir değer kaybı kaydederek 24.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.640 dolar seviyelerine geri çekilirken kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan Bitcoin’in hisse senedi kolerasyonu da 2021’den bu yana en düşük seviyelere geriledi.

Bitcoin’de Kritik Fiyat Seviyeleri

Kripto para analisti ve aynı zamanda Cointelegraph yazarı Michaël van de Poppe de lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in ilerleyen dönemlerde 40.000 dolar fiyat seviyelerine varan bir yükseliş trendine girebileceğini ancak söz konusu yükselişin öncesinde bir düzeltme hareketi yapabileceğini öne sürdü. Analiste göre Bitcoin (BTC), yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmeden önce yakın vadede kritik destek seviyelerine gerileyebilir. Öte yandan UTXO Management’ın kıdemli analisti Dylan LeClair de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında hisse senetleri ile ABD tahvilleri arasında bir “krizin” devam ettiği konusunda yatırımcıları uyardı. Ayrıca BTC’nin hisse senedi korelasyonunun 2021’den bu yana en düşük seviyelere gerilediğinin de altını çizdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.