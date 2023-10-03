  XRP Yeniden 1 Dolar Olacak Mı? Ethereum Vadeli ETF’si XRP Fiyatını Nasıl Etkiledi? Parti Neden Beklenileni Vermedi?

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Ethereum Vadeli ETF onayı kripto paraların yükseliş hareketini tetikledi. XRP ise farklı bir hareket sergilemedi ve yükselişe eşlik etti. 5. en büyük kripto para birimi olarak varlığını sürdüren XRP’de fiyat 0,49 dolarlık destekten seviyesinden dönüş yaptı ve 0,55 dolarlık yatırımcısını memnun edebilecek bir fiyat seviyesine ulaştı ve yeniden bir miktar geri çekildi.

XRP Coin Geleceği

Tüm kripto para dünyası SEC davasının ardından XRP’nin ne zaman 1 doların üzerine çıkabileceğini düşünüyordu. Temmuz ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı alınan iyi sonucun ardından net bir fiyat yükselişi gerçekleşti ve neredeyse 1 dolar seviyesine kadar gelindi. Fiyat düşüşü başlamadan önce fiyat 0,93 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bir diğer olayda ise Ripple‘ın New York’ta düzenlediği partinin fiyat üzerinde etkisinin olabileceği düşünülüyordu. Hafta sonunu kripto paranın yatırımcıları bu beklentiyle geçirdi. Ancak tüm hevesli kalabalığa ve Brad Garlinghouse’un yaptığı etkileyici konuşmaya rağmen kripto para ve Ripple şirketinin geleceği konusunda yatırımcıların beklediği türden açıklamalar gelmedi.

XRP Coin Kaç Dolar?

Ripple dışında yatırımcılar Pazartesi günü işlem görmeye başlayan ilk Ethereum vadeli işlem ETF’lerinin lansmanına odaklandı. Belki de yeni yatırım ürünleri etrafındaki heyecan ve Uygun Parti’den önemli fiyat katalizörlerinin eksikliği, XRP fiyatının 1 $’a doğru ani bir pompalamayı reddetti. Ancak, mikro bir perspektiften bakıldığında, XRP simetrik üçgen formasyonundan çıkarsa 1$’a tırmanmaya başlayabilir.

Fiyat yükselişinin anahtarı olarak görülen 0.5 dolarlık kilit seviyenin boğalar tarafından korunması hayati bir önem taşıyor. Bu destek seviyesi formasyon sonucu oluşan üçgenin üzerine gerçekleşebilecek bir kırılımın ardından başlayabilecek fiyat rallisi için gereken itici gücün bulunmasına da katkıda bulunabilir.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi, satın alım uyarısını temsil eden bir uyarı veriyor ve bu durum yükseliş beklentisin destekliyor olabilir. Eğer 0,5 dolarlık desteğinin üzerindeki nakit akışı artar ve MACD nötr bölgenin (0,00) üzerine hareket edebilirse, XRP fiyatında tersi yönde bir hareket görmemiz mümkün olabilir.

Üçgende yaşanabilecek bir kırılım, XRP’nin potansiyel olarak %27’lik bir artış yaşayabileceği ve bunu takiben de 0,67 dolara hareket edebileceği anlamına gelebilir ki bu durum sırasıyla 0,85 dolar ve 1 dolarlık fiyat seviyelerine gerçekleşebilecek hareketleri tetikleyebilir. Kripto analisti @DefenderDark’a göre 0,5 dolarlık destek devam ettiği sürece XRP fiyatı 0,66 dolara yükselme potansiyeline sahip olabilir. Ona göre, XRP sahip olduğu ilk direnci kırdı ve yeniden testini de gerçekleştirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.