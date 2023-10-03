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Starknet Ekibinin Son Hamlesi: STRK Airdrop Sürecinde Neler Yaşanıyor?

Özet

  • Starknet ekibi token dağıtım sürecini 29 Kasım 2023'ten 15 Nisan 2024'e erteledi.
  • Etherscan verilerine göre yapılan bir düzenlemeyle STRK token kilidi açma tarihi ertelendi.
  • StarkWare ekibi bu süre zarfında ekosistemi geliştirmeye odaklanmak istediğini belirtti.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
21:40
3 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Herkesin merakla beklediği Starknet airdrop etkinliğinde ilginç bir gelişme yaşandı. Starknet ekibinin Ethereum üzerinde güncellediği bir kontrat sözleşmesine göre protokollere dağıtılacak olan token’ın claim süreci 29 Kasım 2023 tarihinden 15 Nisan 2024’e ertelendi. İçeriden alınan bir duyuruya göre ekip bu süreçte sadece ekosistemi geliştirmek istiyor. Toplam STRK token arzı 10 milyar adet olarak bilinirken, bu token’lar şu anda Ethereum sözleşmelerinde kilitli ve alım satımı yapılamıyor.

STRK Kilit Süresi Uzatıldı

Etherscan verilerine göre pazar günü gerçekleştirilen bir düzenleme bugün büyük bir yankı uyandırdı. Söz konusu değişiklik StarkWare token kilitleme mekanizması sözleşmelerinden birinde yaşandı ve daha önce ekip tarafından belirlenen token kilit açma tarihi 29 Kasım 2023’den 15 Nisan 2024’e ertelendi. Konu hakkında yorum yapan bir StarkWare sözcüsü şunları söyledi:

“Teknolojiyi geliştirmeye odaklanıyoruz. Yol haritasını gerektiği gibi güncelliyoruz ve buna kilitleme güncellemesi de dahil.”

Bu gecikmeden kaç token’ın etkilendiği henüz netlik kazanmadı. Toplam STRK token arzının ise 10 milyar adet olduğu biliniyor ve şu anda Ethereum sözleşmelerinde saklanan token’ların alım satımı yapılamıyor.

Söz konusu gecikmeden etkilenen kilitli token’lar zaten herhangi bir airdrop etkinliğine ayrılmadı ve daha önce StarkWare tarafından fonlanan protokoller için ayrıldı. Ayrıca bir kısım token’ın StarkWare ekosisteminin erken destekçileri ve StarkWare çalışanlarına ait olduğu biliniyor.

STRK Token’ın Ortaya Çıkışı

Bir yoruma göre ise iki token kilidinin açılması her zaman birbirine bağlı değil ve ilk kilit açılımının gecikmesi bir sonraki kilit açılımının da gecikeceği anlamına gelmiyor. Ayrıca bu tarz ekosistem airdrop etkinliklerinde ekibe ayrılan token’lar değerin korunması için uzun bir süre kilitli kalmaya devam eder.

Starkware ekibi Temmuz 2022’de kendi token’ını piyasaya süreceğini açıkladı ve ardından Kasım 2022’de STRK token’ını Ethereum ağında oluşturdu. O dönemde yapılan bir duyuruya göre proje hissedarlara, çalışanlara ve bağımsız yazılımcılara tahsis edilen STRK token’ların dört yıl kilitli kalacağını teyit etti. bir yıl sonra ise bu durum değişti ve Kasım 2023’den itibaren kademeli bir kilit açılış programının başlayacağı açıklandı.

Kasım 2022’de ise Starknet Vakfı, StarkNet’in merkeziyetsizlik vizyonu için STRK arzının %50,1’ini faaliyete sundu. Ekip bir başka açıklamada ise StarkNet ağındaki işlem ücretlerini, yönetişimi ve stake hizmeti Ethereum yerine STRK token ile sunacak.

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